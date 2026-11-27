A pocos días de la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), miles de jóvenes se preparan para tomar una de las decisiones más importantes de su trayectoria académica: elegir una universidad. Habitualmente, factores como la empleabilidad, la acreditación, los aranceles y el prestigio institucional concentran la atención de los futuros estudiantes. Sin embargo, existe otro aspecto que también merece consideración: la capacidad de las instituciones para desarrollar investigación científica y generar conocimiento.

En un escenario marcado por acelerados cambios tecnológicos, ambientales y sociales, el rol de las universidades va más allá de la formación de profesionales. También implica contribuir a la comprensión y resolución de problemáticas cada vez más complejas, mediante el desarrollo científico y la innovación.

En esa línea, la investigación interdisciplinaria ha adquirido protagonismo en el ámbito académico internacional. Este enfoque promueve la colaboración entre especialistas de distintas áreas del conocimiento para abordar desafíos que difícilmente pueden resolverse desde una sola disciplina.

El cambio climático es un ejemplo de ello, ya que requiere la participación de científicos, ingenieros, economistas y especialistas en políticas públicas. Algo similar ocurre con el desarrollo de la inteligencia artificial, que plantea interrogantes que involucran no solo a la informática, sino también a la ética, el derecho y la psicología.

El crecimiento de esta tendencia también se refleja en las mediciones internacionales. Una muestra es el Interdisciplinary Science Rankings de Times Higher Education (THE), cuya edición 2027 clasificó a 1.058 universidades de 102 países y territorios. La cifra representa un aumento respecto de la versión anterior, que incluyó a 911 instituciones de 94 países.

El ranking contempla 11 indicadores que consideran distintos aspectos del desarrollo científico, desde el financiamiento y la infraestructura disponible hasta las condiciones institucionales que favorecen la colaboración entre disciplinas y el impacto de los resultados de investigación.

El aporte de la investigación a la formación universitaria

Estudiar en una institución que desarrolla investigación científica puede ampliar las oportunidades de aprendizaje de sus estudiantes. Entre sus beneficios se encuentran el acceso a contenidos actualizados, la posibilidad de participar en proyectos científicos y el contacto directo con investigadores, además del fortalecimiento de habilidades como el pensamiento crítico, la innovación y el trabajo colaborativo.

En un mercado laboral que exige cada vez mayor capacidad de adaptación frente a escenarios cambiantes, la interacción con distintas áreas del conocimiento y la participación en iniciativas orientadas a resolver problemas concretos pueden enriquecer la formación profesional.

Por esta razón, al momento de evaluar las alternativas para el proceso de Admisión 2027, también resulta relevante conocer las líneas de investigación de cada universidad, la infraestructura científica con la que cuenta y las oportunidades que ofrece para involucrar a sus estudiantes en estas actividades.

Universidades chilenas amplían su presencia en los rankings científicos

En el contexto nacional, el desarrollo de la investigación también evidencia una mayor diversificación de las instituciones que participan en la producción de conocimiento. Aunque las universidades con una trayectoria más extensa mantienen posiciones destacadas en las mediciones internacionales, otras instituciones más jóvenes han comenzado a ganar presencia.

De las 16 universidades chilenas incluidas en la última edición del ranking de THE, cinco son instituciones privadas. Entre ellas se encuentra la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), que obtuvo el séptimo lugar a nivel nacional, se ubicó por tercer año consecutivo como la segunda universidad privada del país y avanzó 19 posiciones en Latinoamérica.

Para Alain Carrier, director General de Planificación Estratégica de la Universidad Bernardo O’Higgins, estos resultados dan cuenta de la relevancia de integrar la investigación como un eje estratégico del desarrollo de las instituciones de educación superior.

“Este resultado es especialmente significativo porque no reconoce solamente la producción científica, sino también la capacidad institucional que hemos venido construyendo para hacer posible una investigación interdisciplinaria de mayor calidad. El liderazgo que alcanza la UBO en los pilares de Inputs y Process refleja decisiones estratégicas en financiamiento, infraestructura, gestión y apoyo a nuestros investigadores. Nuestro desafío ahora es seguir transformando esas capacidades en investigación de alto impacto, fortaleciendo la colaboración entre disciplinas y generando conocimiento que contribuya concretamente a los desafíos que enfrenta Chile y la región”, explicó Carrier.

De esta manera, en el marco de un nuevo proceso de admisión universitaria, la investigación científica aparece como un elemento adicional para evaluar la calidad de una institución. Su capacidad para producir conocimiento, impulsar la innovación y generar espacios de acercamiento a la ciencia puede complementar los indicadores tradicionales y aportar nuevos antecedentes a quienes deben decidir dónde continuar sus estudios.