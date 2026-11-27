A semanas de cumplir cinco años en el país, Ticketmaster presentó ante medios la primera Radiografía del Fan en Chile, un estudio construido a partir de 3,38 millones de entradas compradas por cerca de 1,3 millones de personas para 1.998 eventos entre enero de 2025 y octubre de 2026.

“En cinco años en Chile hemos aprendido a conocer a los fans: qué los mueve, cómo deciden y todo lo que están dispuestos a hacer por ver a los artistas y equipos que quieren. Esta radiografía reúne parte de ese conocimiento. Nuestro trabajo es seguir conectando a cada fan con lo que ama, y eso pasa por entenderlo cada vez mejor”, señala Javier Parra, gerente general de Ticketmaster Chile.

El estudio también muestra cuánto puede pesar una sola fanaticada en la venta de entradas, a poco más de un mes de las tres fechas de BTS en el Estadio Nacional.

“BTS llevaba nueve años sin tocar en Chile. Cuando vuelve, hace tres fechas en el Estadio Nacional. Y ahí quisimos ver cuánto pesaban esas tres noches en casi dos años de cartelera. De cada diez entradas de K-pop que vendimos en los 22 meses del estudio, casi nueve fueron para BTS.”

En el ranking de géneros musicales, el rock y el metal lideran con el 38,9% de las entradas para conciertos, por sobre la suma del pop (14%) y el K-pop (13,8%), que en conjunto alcanzan el 27,8%. El K-pop queda a solo dos décimas del pop, un peso que se explica en buena medida por la fanaticada de BTS.

Más abajo en el ranking aparecen el pop latino y las baladas (12,3%), la música urbana y el reggaetón (8,1%), otras categorías (6,8%) y la música chilena y la cumbia (5,9%).

Por tipo de evento, casi la mitad de las entradas corresponde a conciertos (48,1%). Les siguen el teatro y el stand-up (16,5%), los deportes (13,6%) y los festivales (8,3%). Los eventos familiares e infantiles representan el 6,9%, las ferias y exposiciones, el 2%, y otros eventos, el 4,5%.

Quiénes compran entradas y cuánto pesa Santiago

Entre quienes informan su edad, el grupo más numeroso es el de 25 a 34 años (31,3%). También hay más compradores de 55 años o más (19,1%) que de 18 a 24 (12,8%). Los de 45 a 54 años representan el 18,7% y los de 35 a 44, el 18,1%. En total, casi cuatro de cada diez tienen 45 años o más (37,8%). Entre quienes informan su género, el 59,3% son mujeres.

La cartelera de Santiago también pesa entre quienes compran desde regiones. El 77,2% de estos compradores adquiere entradas para al menos un evento en Santiago en el período analizado. El dato abarca todas las categorías de la radiografía, desde conciertos hasta teatro y deportes.

“Si vienes de otra región a ver un show en Santiago, antes de comprar la entrada puede que ya estés mirando a qué hora sale el último bus. Si el concierto termina después, tienes que ver cómo volver o dónde pasar la noche. La hora del show, que para alguien de Santiago puede ser un detalle, para quien viaja puede definir si compra o no”, comenta Parra.

El Informe Anual 2025 de AGEPEC y la Cámara Nacional de Comercio aporta otra referencia. Para 2024, el informe registra que el 81% de las entradas vendidas por las ticketeras socias de AGEPEC corresponde a eventos en la Región Metropolitana, mientras que el 49% de los eventos de sus socios se realiza fuera de la región.

Cómo se compran y se pagan las entradas

Comprar dos entradas es lo más frecuente (40,6% de las compras), seguido por las compras de una sola (34,2%). Juntas, ambas opciones representan casi tres de cada cuatro compras (74,8%).

El celular concentra el 52,7% de las compras, seguido por el computador (46,2%). Al momento de pagar, el crédito (42,4%) y el débito (40,4%) quedan casi empatados. Entre las compras con tarjeta de crédito, cerca de una de cada cinco se paga en cuotas (19,6%).

“Detrás de cada una de estas cifras hay alguien que esperó una fecha, organizó un viaje o compró una entrada para compartirla con otra persona. Conocer esas decisiones nos permite trabajar mejor con artistas, productoras, clubes y recintos para que más fans lleguen a los eventos que quieren vivir. Eso es lo que hemos hecho durante cinco años en Chile y lo que vamos a seguir haciendo”, concluye Parra.

La radiografía analiza datos agregados y anonimizados de las compras registradas en Ticketmaster Chile entre enero de 2025 y octubre de 2026. Los porcentajes de edad y género se calculan sobre los compradores con información para cada variable. El tipo de evento y el género musical se miden sobre las entradas vendidas. El dispositivo y la cantidad de entradas por operación se calculan sobre las compras. El medio de pago se mide sobre las transacciones y el uso de cuotas, sobre las compras con tarjeta de crédito.