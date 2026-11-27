La acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta cada vez más dificultades. A la licencia de diputadas del PDG como Zandra Parisi o Pamela Jiles se suma la probable abstención del diputado independiente pro UDI Hotuiti Teao. El parlamentario espera los descargos del secretario de Estado antes de adoptar una postura definitiva. “Hoy día estoy en duda (…). Digamos que me estoy absteniendo”, afirmó en radio Universo.

En otro ámbito, sigue la polémica dentro del PS por el caso firmas, y que tienen al senador Juan Luis Castro cuestionado dentro del partido e incluso podría dejar de liderar el comité. El parlamentario, junto a su colega y presidenta de la tienda, Paulina Vodanovic, figuran como imputados por eventual falsificación de documento público, según confirmó fiscalía.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: revisamos el panorama político en el Gobierno y La Moneda con el director del doctorado en Derecho de la UDP, Javier Couso, y con el ex director de la Secom Juan Carvajal.

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