Aysén impulsa campaña para proteger al huemul de atropellos en zonas protegidas

La muerte de un huemul atropellado en el sector Las Horquetas, en la región de Aysén, activó una campaña ciudadana para prevenir nuevos incidentes en las rutas cercanas al Parque Nacional Cerro Castillo. La iniciativa busca reforzar la conducción responsable y proteger a una de las especies más amenazadas del país.

Comunidades de Villa Cerro Castillo y Puerto Ingeniero Ibáñez, junto a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Fundación Rewilding Chile, comenzaron una campaña de sensibilización orientada a prevenir atropellos de huemules en las carreteras cercanas al Parque Nacional Cerro Castillo.

La iniciativa surge tras la muerte de un huemul conocido como “Valentín”, que fue atropellado en el sector Las Horquetas, un hecho que generó preocupación entre vecinos y organizaciones vinculadas a la conservación de la fauna silvestre.

Como parte de la campaña, vecinas y vecinos realizaron dos patrullajes informativos en rutas locales, instancia en la que entregaron material educativo a conductores y conversaron con ellos sobre la importancia de respetar los límites de velocidad en zonas protegidas.

La coordinadora local del programa Amigos del Parque Nacional Cerro Castillo de Rewilding Chile, Stephanie Golindano, explicó que la campaña adapta la frase popular “Quien se apura en la Patagonia pierde el tiempo” para enfatizar el impacto que tiene la conducción imprudente sobre la fauna silvestre.

Acciones para concientizar a conductores

Entre las medidas implementadas en el marco de la campaña se encuentra la entrega de stickers con el mensaje preventivo, además de la difusión de cápsulas radiales en emisoras municipales.

A esto se suman patrullajes en conjunto con Carabineros de Chile y un trabajo coordinado con guardaparques de CONAF, orientado a reforzar la información sobre los riesgos que enfrentan los animales que habitan en las cercanías de las rutas.

La iniciativa también recuerda que en zonas protegidas la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora.

El huemul, una especie en peligro de extinción

El huemul (Hippocamelus bisulcus) es uno de los ciervos más amenazados de Sudamérica y además forma parte del escudo nacional de Chile. En el país está catalogado como En Peligro de Extinción.

Entre las principales amenazas que enfrenta la especie se encuentran la pérdida y fragmentación de su hábitat, la presencia de perros asilvestrados, enfermedades y los atropellos en carreteras.

El Parque Nacional Cerro Castillo alberga una de las poblaciones más relevantes de huemules en la Patagonia, lo que refuerza la importancia de medidas orientadas a su protección.

Qué hacer si se encuentra un huemul en la ruta

La campaña también entrega recomendaciones para quienes se encuentren con un huemul mientras conducen en rutas cercanas a áreas protegidas.

Entre ellas se incluye reducir la velocidad o detenerse de forma suave, dejar espacio para que el animal cruce o retroceda y apagar el motor si el ejemplar se aproxima al vehículo. También se recomienda no interferir ni acercarse al animal y avisar a SAG o CONAF en caso de observar que esté herido.

Guardaparques y vecinos coinciden en que la conciencia de quienes transitan por estas rutas es clave para proteger la biodiversidad del territorio.

Los adhesivos de la campaña se pueden encontrar en la oficina de CONAF en Villa Cerro Castillo, en la Oficina de Información Turística de la misma localidad, en La Montañita Outdoors (Laguna Chiguay) y en la tienda Patagonia en Coyhaique.