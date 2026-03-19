GuauFest debuta en Santiago con festival inédito dedicado al bienestar canino

Este 21 y 22 de marzo, el Parque Padre Hurtado será escenario de un evento inédito en el país: GuauFest 2026, el primer festival nacional diseñado 100% para perros, donde los humanos asumen el rol de acompañantes. La iniciativa busca ir más allá del concepto “pet friendly”, posicionándose como un panorama clave para familias doglovers, amantes de los animales y quienes buscan profundizar en el bienestar y la tenencia responsable.

Con más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes habilitadas, el encuentro ofrecerá una nutrida programación que combina entretenimiento, aprendizaje y conciencia. Entre las actividades destacan zonas de agility, piletas temáticas para enfrentar el calor, espacios de adopción, juegos, desafíos, photopoints, áreas de descanso, foodtrucks y stands enfocados en salud, comportamiento y educación canina.

En su primera edición, el festival contará con la participación de ORIJEN y ACANA, marcas de origen canadiense reconocidas por su enfoque en nutrición biológicamente apropiada. Ambas compañías presentarán experiencias diseñadas para estimular los instintos naturales de los perros y fortalecer el vínculo con sus tutores, alineándose con el foco del evento en promover una vida más activa y saludable.

Entre las activaciones destacadas se encuentra el Desafío Olfativo ACANA, una experiencia que invita a los perros a poner a prueba su capacidad olfativa a través de un recorrido sensorial con distintos estímulos, fomentando el bienestar emocional y cognitivo mediante el enriquecimiento ambiental.

A esto se suma la Carrera de Obstáculos Natural ORIJEN, un circuito recreativo inspirado en el comportamiento instintivo de los perros, con estructuras elaboradas a partir de fardos de paja, que busca incentivar la exploración, el juego y la actividad física en un entorno seguro.

“Ser parte de GuauFest nos permite impulsar experiencias que reflejan lo que creemos: que los perros deben nutrirse, jugar y vivir respetando su naturaleza biológica. ORIJEN™ Y ACANA™ están aquí para sumar bienestar, conexión y momentos que fortalezcan el vínculo con sus tutores tanto en casa como al aire libre.” menciona Francisco Rencoret, gerente comercial de ORIJEN Y ACANA Latam.

“Como GuauFest, estamos felices de contar con ORIJEN™ Y ACANA™, ya que este evento nace del amor por los animales y del deseo de aportar a una comunidad que ya está en movimiento. Queremos que los perros y sus familias se diviertan, aprendan y conecten desde el juego y la alegría en un entorno seguro”, comentan Romain de la Porte y Stephanie Ratinaud, fundadores del encuentro.

El evento está abierto a todo tipo de perros —grandes, pequeños, mestizos o de raza— así como también a personas sin mascotas interesadas en aprender o considerar la adopción responsable.

Para garantizar una experiencia segura, la organización exigirá vacunas al día (antirrábica, séxtuple y Bordetella), microchip y registro vigente, uso de correa en zonas generales, bozal para razas potencialmente peligrosas y una conducta adecuada para entornos con alta estimulación.