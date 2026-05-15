Kast enfrenta desmarque de Chomali por migrantes en hospitales: “Necesitamos algún grado de alerta”

El Presidente José Antonio Kast salió este viernes a responder públicamente a los reparos de la ministra de Salud, May Chomali, frente a la indicación del Gobierno que obliga a recintos de salud, colegios y otros organismos a entregar antecedentes de migrantes irregulares a la autoridad migratoria.

En el cierre de su gira por la Región de Atacama, Kast buscó bajar el tono a la diferencia interna y aseguró que “los derechos de los pacientes están muy bien resguardados”.

“Nosotros no estamos y nunca dudaríamos de que hay que dar la atención médica de urgencia”, afirmó, alineándose parcialmente con la preocupación expresada por Chomali, quien había advertido que compartir datos de pacientes podría chocar con el Código Sanitario y la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes.

Pero el Mandatario defendió el fondo de la medida y reforzó el eje de control migratorio impulsado por La Moneda. “Cuando personas se presentan a un servicio de salud y no se identifican, necesitamos algún grado de alerta”, sostuvo, aclarando que el objetivo “no es no atenderlos”, sino avanzar en identificación y orden.

Kast además abrió la puerta a ajustes en la indicación. “Si en alguna indicación hay algo que resolver, lo vamos a resolver”, dijo, junto con plantear incluso el eventual regreso de presencia policial en centros asistenciales.

El Presidente cerró reafirmando la línea dura del Ejecutivo en migración: quienes ingresaron irregularmente “van a tener que abandonar el país” y volver a entrar “por la puerta”.