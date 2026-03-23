Día Mundial de los Cachorros: claves para su cuidado, prevención y salud en sus primeros meses

Cada 23 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Cachorros, una instancia que no solo celebra el vínculo entre las personas y sus mascotas, sino que también pone el foco en los cuidados esenciales que requieren en sus primeras etapas de vida.

En ese contexto, la tenencia responsable, la alimentación adecuada y los controles veterinarios periódicos son fundamentales para asegurar una buena calidad de vida a largo plazo.

Enfermedades a las que hay que estar atentos

Durante los primeros meses, los cachorros son especialmente vulnerables a diversas patologías. En épocas de cambios de temperatura, como la llegada del otoño, aumentan los riesgos asociados a enfermedades infecciosas.

Axel Haleby, Médico Veterinario y Gerente General de Inaba Chile, explica que “precisamente en esta época del año, ad portas del otoño, con temperaturas más oscilantes y los habituales resfríos, es importante reconocer algunas patologías que pueden derivar en cuadros mucho más graves, especialmente en cachorros. Una de ellas es el Parvo Virus, muy contagioso”.

El parvovirus es una enfermedad altamente contagiosa, cuyos síntomas incluyen pérdida de apetito, fiebre, decaimiento, vómitos y diarrea. Ante estos signos, los expertos recomiendan acudir de inmediato a un veterinario.

Vacunación y controles: la base de la prevención

La prevención es uno de los pilares fundamentales en la salud de los cachorros. En el caso del parvovirus, existe vacunación disponible que debe aplicarse entre los 45 y 60 días de vida.

Además, los especialistas recalcan la importancia de mantener controles regulares y una alimentación equilibrada, rica en nutrientes y adecuada para su etapa de desarrollo.

“Junto con la prevención, mediante vacuna y también los controles regulares, es muy importante que los perros cuenten con una nutrición correcta, rica en componentes naturales, muy variada y sin sal. Y adicionalmente, la salud mental de los cachorros, ya que es una instancia única de su vida para reforzar actividades lúdicas, que pueden ser acompañadas con métodos muy innovadores, como los snacks saludables Churu”, agrega el ejecutivo de Inaba.

Los gatos también requieren atención

Aunque la fecha está centrada en los perros, los especialistas advierten que los gatos también requieren cuidados similares desde temprana edad.

“Existe el mito de que los felinos son más “independientes” que los perros, y por ende muchas veces las visitas al veterinario no son tan regulares. Ese es un error que hay que corregir a tiempo”, advierte Axel Haleby.

En el caso de los gatos, muchas enfermedades pueden desarrollarse sin síntomas evidentes, especialmente aquellas relacionadas con problemas renales, lo que hace aún más relevante la supervisión veterinaria.

El Día Mundial de los Cachorros no solo invita a celebrar la llegada de una mascota al hogar, sino también a reflexionar sobre el compromiso que implica su cuidado.