Día Mundial de la Medicina Veterinaria: el rol en salud pública, alimentos seguros y sostenibilidad

Cada 27 de abril se conmemora el Día Mundial de la Medicina Veterinaria, una fecha que invita no solo a reconocer el rol histórico de nuestra profesión, sino también a proyectar su contribución en un mundo que enfrenta desafíos sanitarios, ambientales y productivos cada vez más complejos.

Desde la mirada de una facultad comprometida con la formación de profesionales integrales, esta conmemoración adquiere un significado profundo. La medicina veterinaria ha dejado de ser comprendida únicamente como una disciplina orientada al cuidado animal, para posicionarse como un pilar estratégico en la salud pública, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los sistemas productivos.

El rol de las y los médicos veterinarios es, en este contexto, fundamental. Su quehacer impacta directamente en la prevención de enfermedades zoonóticas, en la inocuidad de los alimentos que consumimos y en el bienestar de los animales bajo cuidado humano. Asimismo, su participación en la conservación de la biodiversidad y en la gestión responsable de los recursos naturales es clave para enfrentar fenómenos globales como el cambio climático y la pérdida de ecosistemas.

Hablar de medicina veterinaria hoy es hablar de salud pública, de alimentos seguros y de la relación que mantenemos con la naturaleza. Es una profesión que actúa muchas veces fuera del foco público, pero cuyo impacto se refleja en ámbitos tan diversos como la prevención de enfermedades, el bienestar animal o la conservación de la biodiversidad.

En este Día Mundial de la Medicina Veterinaria, la invitación es también a reconocer la amplitud de este quehacer y su creciente importancia en un mundo que demanda respuestas integrales frente a los desafíos sanitarios y ambientales.