Mes del Gato: más de cinco millones son mascotas en Chile y cómo cuidarlos

Los gatos dejaron hace tiempo de ser un animal de compañía secundario. En Chile, hoy existen más de cinco millones de felinos domésticos y cada vez más personas los eligen como un integrante de la familia, una tendencia que responde a cambios culturales, nuevas formas de habitar las ciudades y una mayor conciencia sobre el bienestar animal.

Su independencia, capacidad de adaptación a espacios reducidos y una personalidad que combina autonomía con cercanía han impulsado su popularidad, especialmente entre quienes viven en departamentos o hogares urbanos.

En el marco del Mes del Gato, que se celebra durante agosto y cuyo principal hito es el Día Mundial del Gato, el 8 de agosto, especialistas destacan que esta fecha no solo busca celebrar el vínculo entre las personas y sus mascotas, sino también promover una tenencia responsable.

“La preferencia por los gatos en nuestro país responde a varios factores: su facilidad para vivir en espacios reducidos, su carácter afectuoso pero autónomo y la creciente conciencia sobre el bienestar animal. En ciudades densamente pobladas, los gatos ofrecen compañía sin requerir grandes desplazamientos, lo que los convierte en el complemento ideal para departamentos y hogares modernos”, explica Axel Haleby, médico veterinario y gerente general de Inaba Chile.

La responsabilidad de cuidar un gato

El aumento de la población felina también plantea desafíos en materia de bienestar animal. La tenencia responsable implica compromisos permanentes, como la esterilización para controlar la sobrepoblación, controles veterinarios periódicos, vacunación, enriquecimiento ambiental y una alimentación adecuada que favorezca una vida larga y saludable.

Pero cuidar verdaderamente a un gato va mucho más allá de alimentarlo o brindarle afecto. También significa comprender su comportamiento, respetar sus tiempos y ofrecerle un entorno que responda a sus necesidades naturales.

Los gatos duermen entre 12 y 16 horas al día. Lejos de ser una señal de pereza, este hábito responde a su instinto natural de conservar energía. Contar con espacios tranquilos, elevados y alejados del tránsito constante les permite descansar con seguridad.

Aunque vivan dentro del hogar y tengan alimento disponible, mantienen intacta su necesidad de acechar y perseguir presas. Juegos con cañas, pelotas u otros juguetes interactivos ayudan a estimular este comportamiento y contribuyen a reducir el estrés.

Cada gato expresa el afecto de forma distinta. Algunos buscan contacto permanente, mientras otros requieren más tiempo y espacio. Las rutinas estables y el respeto por sus límites favorecen vínculos duraderos con las personas.

Los felinos necesitan trepar, esconderse, observar desde lugares altos y disponer de refugios seguros. Incorporar repisas, rascadores, cajas o mantas permite enriquecer su ambiente y mejorar su bienestar emocional.

Alternativas para favorecer la hidratación

Uno de los aspectos más importantes de su salud es la hidratación. Los gatos, por naturaleza, suelen beber menos agua de la que necesitan, por lo que la alimentación húmeda cumple un rol fundamental. Gracias a su alto contenido de humedad —cercano al 80%— puede aportar hasta un tercio del agua diaria que requiere un gato sano, además de ser una alternativa completa, balanceada y especialmente atractiva para animales que suelen ser muy selectivos al comer.

Haleby advierte que este aspecto no debe subestimarse. “Los gatos tienden a beber poca agua, lo que puede derivar en problemas renales, entre otros. Incorporar alimento húmedo y fomentar el consumo de agua fresca son medidas clave para prevenir enfermedades en la edad adulta y favorecer una vida plena”, sostiene.

Algunas opciones disponibles para complementar la dieta están elaborados para aportar además proteínas y antioxidantes mientras estimula el apetito, o premios con textura gelatinosa, libre de aditivos y preservantes, diseñado para complementar la alimentación con un formato de fácil consumo.

Un compromiso que va más allá del cariño

El Mes del Gato busca recordar que la compañía de estos animales también implica una responsabilidad permanente. “Adoptar un gato significa comprometerse con su bienestar físico y emocional. La alimentación equilibrada, el acceso a agua limpia y la atención médica preventiva son pilares que garantizan una relación saludable y duradera entre las personas y sus mascotas”, concluye Axel Haleby.

Antes que una moda, el crecimiento de la población felina en Chile refleja un cambio en la forma en que las personas se relacionan con los animales de compañía. En un país donde la población felina sigue creciendo, comprender sus necesidades resulta tan importante como disfrutar de su compañía. Porque detrás de cada ronroneo, cada salto y cada mirada curiosa existe un animal que depende del cuidado, la atención y el compromiso de quienes lo acompañan.