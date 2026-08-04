Mes del Gato: por qué agosto invita a reforzar la tenencia responsable y el cuidado

Los gatos se han convertido en una de las mascotas más populares en Chile. Su capacidad para adaptarse a departamentos y espacios reducidos, junto con su carácter independiente y afectuoso, ha impulsado un crecimiento sostenido de su presencia en los hogares del país.

En este contexto, agosto se conmemora como el Mes del Gato, una fecha que no solo celebra el vínculo entre las personas y los felinos, sino que también busca crear conciencia sobre los cuidados que necesitan para mantener una buena calidad de vida.

Axel Haleby, médico veterinario y gerente general de Inaba Chile, explica que esta preferencia responde a distintos factores. “La preferencia por los gatos en nuestro país responde a varios factores: su facilidad para vivir en espacios reducidos, su carácter afectuoso pero autónomo y la creciente conciencia sobre el bienestar animal. En ciudades densamente pobladas, los gatos ofrecen compañía sin requerir grandes desplazamientos, lo que los convierte en una excelente alternativa para departamentos y hogares modernos”, señala.

Cuidados esenciales para mantener un gato sano

El aumento de la población felina también plantea desafíos relacionados con la tenencia responsable de gatos. Entre los principales cuidados se encuentran la esterilización, los controles veterinarios periódicos, la vacunación, la desparasitación y la creación de espacios que favorezcan su bienestar físico y emocional.

A ello se suma una alimentación equilibrada, un aspecto clave considerando las características propias de los felinos.

Uno de los puntos más importantes para la salud de los gatos es su hidratación. “Los gatos, por naturaleza, tienden a beber poca agua, lo que puede derivar en problemas renales, entre otras enfermedades. Incorporar alimento húmedo y fomentar el consumo de agua fresca son medidas fundamentales para prevenir complicaciones y favorecer una vida larga y saludable”, explica Haleby.

El especialista agrega que existen alimentos húmedos que ayudan a complementar la dieta diaria y a incrementar el consumo de líquidos. Entre ellos menciona preparaciones elaboradas con caldo y snacks húmedos especialmente formulados para favorecer la hidratación de los felinos.

El Mes del Gato promueve una tenencia responsable

Más allá de la celebración, el Mes del Gato busca recordar que incorporar un felino al hogar implica un compromiso de largo plazo.

La tenencia responsable considera no solo proporcionar alimento de calidad y atención veterinaria, sino también ofrecer enriquecimiento ambiental mediante juegos, rascadores y lugares seguros para descansar, además de garantizar acceso permanente a agua limpia y controles preventivos que permitan detectar enfermedades a tiempo.

“Adoptar un gato significa comprometerse con su bienestar físico y emocional. La alimentación equilibrada, el acceso a agua limpia y la medicina preventiva son pilares para mantener una relación saludable entre las personas y sus mascotas”, concluye Haleby.

Cada agosto, esta conmemoración invita a reflexionar sobre la importancia de brindar a los gatos los cuidados necesarios para que vivan más y mejor. La alimentación adecuada, la hidratación, la prevención de enfermedades y una tenencia responsable son factores que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los felinos y fortalecen el vínculo con las familias que los consideran parte de su hogar.