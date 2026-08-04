Laboratorio defiende test positivo a exsubsecretario y descarta compararlo con examen de la UC

La CEO del laboratorio Corthorn Health, Francisca Corthorn, defendió este martes el resultado positivo obtenido por el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y aseguró que el examen negativo realizado posteriormente en un laboratorio de la Universidad Católica no puede ser utilizado para contrastar ese resultado.

En entrevista con el diario Financiero, la ejecutiva explicó que ambos análisis corresponden a muestras y metodologías diferentes.

“Primero que nada, son dos muestras distintas, con metodologías y analíticas distintas (…) lo importante es que se comparen iguales metodologías, y en este caso no se están comparando iguales metodologías”, afirmó.

Corthorn detalló que el laboratorio que dirige utiliza cromatografía líquida con espectrometría de masas, una técnica validada bajo la norma ISO/17025 para el análisis de sustancias en muestras de pelo.

En contraste, sostuvo que el informe difundido por el exsubsecretario corresponde a un test inmunológico.

“Aquí quiero hacer una diferencia. Los test inmunológicos se conocen como test preliminares, test de ensayo, son una reacción antígeno-anticuerpo. Son el tipo de reacción que tiene un test de embarazo, un test de orina que se realiza en terreno, un test que tú puedes realizar en carreteras para detectar medicamentos o sustancias en una muestra de fluido oral”, explicó.

La ejecutiva agregó que este tipo de pruebas siempre requiere una confirmación mediante espectrometría de masas, metodología que calificó como el “estado del arte” para este tipo de análisis y que, según indicó, es la contemplada en las bases de licitación para los exámenes aplicados a autoridades.

“Lo importante de esta tecnología es que es altamente específica, altamente sensible y está alineada con los tipos de instrumentos que ocupan otras entidades como WADA (Agencia Mundial Antidopaje), que es lo top de línea de lo que es el antidopaje”, sostuvo.

Respecto de la solicitud del exsubsecretario para analizar una contramuestra en otro laboratorio, Corthorn descartó esa posibilidad y explicó que retirar la muestra implicaría perder su cadena de custodia.

“Sacar una muestra fuera del laboratorio quiere decir que sale de nuestro control y yo pierdo trazabilidad de esa muestra”, afirmó.

La CEO añadió que ese procedimiento responde a estándares internacionales y precisó que cualquier solicitud sobre la contramuestra debe canalizarse a través del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), organismo con el que el laboratorio mantiene contrato.

Las declaraciones se producen un día después de que el exseremi de las Culturas de Los Lagos, Eduardo Leiva, también cuestionara el funcionamiento del laboratorio tras obtener un resultado positivo por cocaína en un examen realizado por Corthorn Health.

Leiva aseguró que un segundo análisis efectuado en la Universidad de Chile arrojó un resultado negativo y sostuvo que “no soy un consumidor de droga, jamás lo he sido”. Además, afirmó que solicitó la contramuestra, pero que esta permanecía en el mismo laboratorio.

No obstante, desde el Ejecutivo informaron que la contramuestra practicada en el caso del exseremi también arrojó un resultado positivo.