Insulza cuestiona al embajador de EEUU: “De diplomacia no sabe nada”

El excanciller y exsenador José Miguel Insulza (PS) criticó la respuesta del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, a los ministros del Gobierno que cuestionaron la decisión de Washington de aplicar una sobretasa arancelaria de 12,5% a parte de las exportaciones chilenas.

La controversia surgió luego de que los ministros de Defensa, Fernando Barros, y de Agricultura, Jaime Campos, manifestaran públicamente su rechazo a la medida. Mientras Barros la calificó como “muy injusta” y sostuvo que “genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación”, Campos afirmó que la justificación de Estados Unidos era una “chiva”.

En respuesta, el embajador Judd advirtió que “no habrá un acuerdo si hay personas que están hablando sobre estas negociaciones que no tienen nada que ver con ellas”.

Consultado sobre el episodio en Tele13 Radio, Insulza cuestionó duramente el actuar del representante estadounidense y su trayectoria diplomática.

“Los países tienen embajadores de carrera y embajadores que no conocen la carrera. Y el embajador que nos tocó a nosotros es un amigo del señor Trump, tenía una amistad importante porque era el presidente de la organización laboral de los guardias de frontera”, sostuvo.

El exministro agregó que “tenía una admiración por Trump y por eso Trump seguramente le ofreció una embajada, porque él fue predicador aquí en Chile, pero de diplomacia no sabe nada”.

Asimismo, criticó que Judd utilizara una actividad conmemorativa para responder a las autoridades chilenas.

“Lo que uno no hace es aprovechar una reunión ceremonial que hacía la Cámara de Comercio, creo, para homenajear los 250 años de independencia de Estados Unidos, y aprovecha de mandarse el discurso político atacando a los ministros. Eso no corresponde, no se debe hacer”, afirmó.

Insulza también cuestionó la reacción del Ejecutivo frente a las declaraciones del embajador y planteó que debió existir una respuesta formal desde la Cancillería.

“Lo habría llamado, por lo menos, al orden. No digo que habría tenido ninguna sanción ni nada, pero en estos casos se cita al embajador y desgraciadamente eso no se hizo”, concluyó.