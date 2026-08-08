Día Internacional del Gato: cómo cuidar su salud, entenderlos y disfrutar en casa

El Día Internacional del Gato se conmemora cada 8 de agosto y busca poner en valor a estos animales, promover su bienestar y fomentar una convivencia responsable.

Según un estudio de Activa Research, el 57,3% de los hogares chilenos convive con al menos un gato, mientras distintas estimaciones sitúan en más de cinco millones la población de felinos domésticos en el país.

Y aunque en redes sociales, los gatos son protagonistas de millones de fotografías y videos, detrás de esa imagen de animales independientes y autosuficientes existe una serie de necesidades que sus tutores deben conocer.

Alimentación, agua y bandeja sanitaria: los cuidados básicos

La alimentación debe adaptarse a la edad, condición y necesidades particulares de cada gato. Los requerimientos de un gatito no son necesariamente los mismos que los de un adulto o un animal mayor.

También es importante mantener agua fresca y disponible. Los gatos pueden ser particularmente sensibles a la ubicación y características de sus fuentes de agua, por lo que observar sus hábitos puede ayudar a determinar qué alternativas aceptan mejor.

La bandeja sanitaria merece también especial atención. Debe mantenerse limpia y ubicarse en un espacio tranquilo, donde el gato pueda utilizarla sin sentirse amenazado o interrumpido.

Un cambio repentino en el uso de la bandeja puede ser una señal de que algo no está bien y, si se mantiene, debe ser evaluado por un médico veterinario.

Vacunas y controles veterinarios: la prevención es parte del cuidado

Uno de los errores más frecuentes en la tenencia de gatos es considerar que, si el animal no sale de casa, no necesita controles veterinarios o vacunación.

La prevención sigue siendo importante incluso para los gatos indoor. La vacunación debe definirse de acuerdo con la edad, condición y estilo de vida del animal y siguiendo la recomendación del médico veterinario.

Consuelo Tarragó, médico veterinario de Virbac Chile, destaca que actualmente existen alternativas de inmunización que permiten proteger frente a distintas enfermedades en una sola aplicación, reduciendo el número de pinchazos durante la consulta.

Entre ellas menciona Feligen, vacuna viva atenuada contra calicivirus felino, rinotraqueítis felina y panleucopenia felina, e inactivada contra rabia.

Más allá de una vacuna específica, lo fundamental es mantener un calendario preventivo individualizado y no asumir que un gato que vive dentro de una vivienda está completamente aislado de los riesgos sanitarios.

¿Un gato que no sale de casa necesita desparasitación?

La respuesta de los especialistas es que vivir dentro de casa no elimina completamente el riesgo de exposición a parásitos.

Pulgas, ácaros y parásitos internos pueden afectar a los gatos durante todo el año. Aunque las temperaturas más altas favorecen la proliferación de algunos parásitos, durante el invierno las condiciones dentro de los hogares —especialmente cuando existe calefacción— pueden permitir que determinados ciclos biológicos continúen.

“Que un gato viva exclusivamente dentro de casa no significa que esté completamente protegido. Los parásitos pueden ingresar a través de otros animales, ventanas o puertas abiertas, e incluso ser transportados en zapatos, ropa u objetos provenientes del exterior”, explica Enzo Rouband, médico veterinario y etólogo clínico.

Por eso, la prevención antiparasitaria debe considerar el estilo de vida de cada animal.

¿Cada cuánto tiempo hay que desparasitar a un gato?

No existe necesariamente una frecuencia idéntica para todos los gatos. El esquema debe determinarse con un médico veterinario considerando variables como:

Edad.

Peso.

Estado de salud.

Antecedentes médicos.

Si vive exclusivamente dentro de casa o tiene acceso al exterior.

Contacto con otros animales.

Características del entorno.

Presencia de otros gatos o perros en el hogar.

La recomendación de los especialistas es evitar establecer tratamientos por cuenta propia y consultar antes de administrar cualquier antiparasitario.

Los errores que se deben evitar al desparasitar un gato

La automedicación puede generar riesgos. Entre los errores mencionados por especialistas se encuentran utilizar productos formulados para perros, administrar una dosis que no corresponde al peso del animal, equivocarse en la vía de aplicación o recurrir a productos caseros sin evidencia científica.

Los gatos tienen particularidades metabólicas que hacen especialmente importante utilizar productos formulados para ellos y en las dosis indicadas.

En hogares donde viven niños, mujeres embarazadas o personas inmunocomprometidas, además, la prevención adquiere una dimensión adicional debido al potencial zoonótico de algunos parásitos.

Entre los agentes que pueden afectar a las personas se encuentran Toxocara cati y Toxoplasma gondii. Esto no significa que convivir con gatos sea incompatible con una vida familiar saludable, sino que refuerza la importancia de mantener buenas prácticas de higiene, controles veterinarios y prevención.

Parásitos internos y externos: una amenaza que puede pasar inadvertida

Los parásitos externos, como las pulgas y algunos ácaros, pueden provocar molestias y afectar la piel del animal. Los parásitos internos, en cambio, pueden desarrollarse de manera silenciosa, sin signos evidentes durante sus primeras etapas.

Por eso, la prevención no debería depender únicamente de detectar síntomas.

Entre las alternativas disponibles bajo indicación veterinaria se encuentra NexGard Combo, una solución tópica para gatos destinada al tratamiento de pulgas, ácaros de los oídos, tenias y distintos nematodos intestinales, pulmonares y vesicales.

El producto se administra mediante una pipeta y cuenta con presentaciones diferenciadas según el peso del animal.

“Una solución tópica que actúa frente a parásitos internos y externos puede facilitar la administración y favorecer la adherencia al tratamiento. Sin embargo, tanto la elección del producto como la frecuencia de aplicación deben ser definidas junto con un médico veterinario”, plantea Rouband.

La salud del gato también requiere estar preparados para lo inesperado

La medicina preventiva permite reducir riesgos, pero ningún animal está completamente libre de enfermarse o sufrir una emergencia.

En ese escenario, las familias pueden optar por diferentes estrategias para enfrentar gastos veterinarios inesperados: desde disponer de un fondo destinado exclusivamente a la salud de la mascota hasta contratar mecanismos de protección.

José Manuel López, subgerente de Nuevos Negocios de Bci Seguros, señala que existe un creciente interés por contar con herramientas que permitan acceder oportunamente a atención veterinaria.

“Cada vez vemos más tutores comprometidos con el bienestar de sus gatos. Esa preocupación se refleja en personas que buscan acompañarlos mejor durante toda su vida. Esto implica mantener controles periódicos y contar con herramientas que faciliten el acceso a atención oportuna, entregando mayor tranquilidad y permitiendo actuar a tiempo cuando la mascota lo necesite”, afirma.

De acuerdo con información proporcionada por Bci Seguros, dos de cada diez mascotas aseguradas por la compañía corresponden a gatos.

Entre las prestaciones que ofrece su seguro para mascotas se encuentran telemedicina, vacunación y acceso a una red de más de 70 clínicas a nivel nacional. También incorpora Bonopet, sistema desarrollado junto a IMED que permite aplicar la bonificación directamente al momento de la atención en centros adheridos, evitando el proceso tradicional de reembolso posterior.

Más que una mascota: comprender al gato para convivir mejor

La convivencia con un gato puede entregar compañía y bienestar. Para Rocío Lagos, médica veterinaria y jefa de carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de O’Higgins, parte de ese beneficio está precisamente en la particular relación que se construye con estos animales.

“Llegar a casa, sentarse un rato y escuchar su ronroneo es una de las mejores terapias contra el estrés del día a día; la compañía de un gato fomenta la tranquilidad en el hogar, nos enseña a tener un cable a tierra y nos regala momentos de una complicidad muy genuina y silenciosa que hace muy bien a la vida”, comenta.

Pero esa relación también implica responsabilidad. Un gato no es independiente en el sentido de no necesitar cuidados. Es independiente en su manera de relacionarse con el entorno. Puede elegir cuándo acercarse, dónde dormir, qué espacio ocupar y cuánto contacto físico desea.

Comprender esa diferencia es parte de una tenencia responsable. El Día Internacional del Gato puede ser entonces una buena oportunidad para observar al animal que vive en casa con otros ojos: reconocer sus señales de confianza, identificar cambios en su comportamiento, ofrecerle espacios para jugar y refugiarse, cuidar su alimentación e higiene y mantener al día sus controles veterinarios.

Porque conocer el lenguaje de un gato no solo permite saber cuándo quiere cariño. También puede ayudar a detectar cuándo algo cambió y necesita atención.

Claves para una tenencia responsable de gatos

Para cerrar, los especialistas recomiendan considerar estos puntos fundamentales:

1. Mantener controles veterinarios periódicos.

No esperar a que aparezcan síntomas para consultar.

2. Cumplir con el calendario de vacunación.

Las vacunas deben definirse de acuerdo con las características y estilo de vida del gato.

3. Mantener una prevención antiparasitaria adecuada.

Los gatos indoor también pueden estar expuestos a parásitos.

4. No automedicar.

Nunca utilizar medicamentos o antiparasitarios destinados a otras especies sin indicación veterinaria.

5. Ofrecer alimentación adecuada.

Las necesidades cambian según la edad y las características individuales.

6. Mantener agua fresca disponible.

7. Limpiar regularmente la bandeja sanitaria.

8. Enriquecer el ambiente.

Rascadores, lugares elevados, refugios y juguetes permiten expresar comportamientos naturales.

9. Dedicar tiempo al juego.

La actividad física y la estimulación mental son especialmente importantes en gatos que viven dentro del hogar.

10. Aprender a reconocer su lenguaje corporal.

Ronronear, amasar, parpadear lentamente, frotarse o dormir cerca pueden ser señales de confianza, pero cualquier cambio sostenido en la conducta habitual merece atención.

11. Respetar sus espacios y tiempos.

No todos los gatos expresan afecto de la misma manera.

12. Observar la rutina diaria.

Los cambios en alimentación, hidratación, actividad, sueño o uso de la bandeja pueden ser señales importantes.

En definitiva, celebrar el Día Internacional del Gato no consiste solamente en compartir una fotografía del felino de la casa. También es una oportunidad para recordar que detrás de su fama de animal independiente existe un ser vivo que necesita prevención, estímulo, cuidados y una convivencia que respete su naturaleza.

Y quizás esa sea una de las mejores maneras de celebrar a los gatos: aprender a entenderlos mejor.