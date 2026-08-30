Convivir con el puma: un desafío de conservación y una salud

Cada 30 de agosto, el Día Internacional del Puma invita a reflexionar sobre la conservación de uno de los principales depredadores de América. En Chile, este felino forma parte de nuestro patrimonio natural y cumple un papel fundamental en los ecosistemas. Sin embargo, protegerlo exige avanzar más allá de la admiración por la fauna silvestre: también requiere comprender los desafíos sanitarios, productivos y sociales asociados a compartir un mismo territorio.

Como gran carnívoro, el puma participa en la regulación natural de las poblaciones de sus presas y contribuye al equilibrio de los ecosistemas. Su presencia puede considerarse, además, un indicador de ambientes capaces de mantener redes ecológicas complejas. Por ello, su resguardo está estrechamente relacionado con la protección de hábitats, corredores biológicos y otras especies que forman parte de su entorno.

El problema surge cuando los cambios en el uso del territorio acercan cada vez más a la fauna silvestre, los animales domésticos y las personas. La expansión urbana, el aumento de carreteras, la fragmentación de los ambientes naturales y las actividades productivas, incrementan las posibilidades de interacción. En sectores rurales, la depredación de animales de producción puede ocasionar pérdidas económicas y generar conflictos que dificultan la conservación del puma.

Desde la Medicina Veterinaria, este escenario debe abordarse bajo el enfoque de Una Salud, reconociendo que el bienestar de personas, animales y ecosistemas se encuentra estrechamente relacionado. Los médicos veterinarios pueden contribuir mediante la vigilancia sanitaria de fauna silvestre, el estudio de enfermedades que circulan entre especies, la investigación de mortalidades, la educación de las comunidades y el desarrollo de estrategias destinadas a disminuir los conflictos entre carnívoros silvestres y animales domésticos.

La prevención también resulta fundamental. Un manejo adecuado de los animales de producción, la protección de corrales, el retiro oportuno de cadáveres y otras medidas de manejo, pueden disminuir factores que favorecen el acercamiento de depredadores a los asentamientos humanos. Estas acciones deben acompañarse de educación, monitoreo y apoyo técnico hacia quienes conviven diariamente con la fauna silvestre.

Conservar al puma no significa desconocer los problemas que puede generar su presencia, sino que implica enfrentarlos con conocimiento, prevención y evidencia científica. El desafío actual no consiste únicamente en proteger una especie, sino en aprender a gestionar territorios donde producción animal, comunidades humanas y biodiversidad puedan coexistir.

El Día Internacional del Puma recuerda precisamente eso: resguardar la fauna silvestre también es cuidar la salud de los ecosistemas de los cuales todos formamos parte.