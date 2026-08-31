Cerimedo y la trama para instalar el rechazo y destruir a Evelyn

“No le creí nada y sigo no creyéndole nada”, dijo tajante Evelyn Matthei apuntando al presidente José Antonio Kast. Recordemos que la entonces candidata emplazó en varias oportunidades al hoy presidente para que le diera una explicación por la estrategia de redes sociales -que ella denominó como una “campaña asquerosa”- con que personas vinculadas al partido Republicano -que incluyó al director de un canal de TV – orquestaron para instalar que Evelyn Matthei estaba presentando problemas de salud mental. Para ello utilizaron la edición de videos, difusión de noticias falsas y por supuesto un batallón de bots. ¿El resultado? La representante del mundo de Chile Vamos fue abandonada públicamente por personajes de RN y la UDI, generando un estado de ánimo de derrota, que fue crucial en el momento de la votación en primera vuelta.

Sin embargo, el candidato Kast nunca le pidió perdón, pese a las evidencias de personas vinculadas a su campaña que habían participado de esta cuestionable estrategia. Evelyn optó entonces por poner arriba de la mesa el problema, ironizando en uno de los debates con una frase categórica: “te perdono José Antonio”.

Hasta hace unos días, Fernando Cerimedo, era considerado una especie de gurú por el mundo de la derecha radical. Un asesor comunicacional sin escrúpulos, que utilizaba las redes sociales como principal vehículo para instalar noticas falsas, infundir miedo y “crear realidad artificial”, como el mismo se jactaba. El argentino se ha adjudicado en distintos foros públicos -donde promocionaba sus servicios- el triunfo del rechazo en el plebiscito de 2022 en Chile y su influencia en la carrera presidencial de Milei y Kast.

Si bien en Chile se mencionó muchas veces el oscuro rol cumplido en el plebiscito, su detención en Bolivia -acusado del intento de asesinato de su ex señora, para lo que contrató un sicario- dejó al descubierto lo que algunos medios alternativos y redes sociales denunciaron una y otra vez, pero que siempre fue desmentido por personas vinculadas al comando del rechazo y de distintas candidaturas de derecha. En los allanamientos a las propiedades del periodista y fundador del portal de noticias La derecha diario, se encontró lo que se denomina como una “granja de bots”, es decir, una maquinaria con la cual Cerimedo recibió el apelativo de “el rey de los trolls”.

La operativa era muy simple, pero con impacto político profundo. A través de miles de perfiles cuidadosamente creados, desde sus instalaciones, el argentino creaba noticias falsas, se ensañaba con los candidatos rivales y ensalzaba a sus clientes, hasta crear corrientes de opinión que intervenían la agenda. Así, cuando una noticia ya estaba instalada en redes, medios de prensa del mismo sector de su candidato, lo tomaban y convertían en noticia. El mejor ejemplo de ello fue -algo que Cerimedo se jactó como uno de sus principales logros en un encuentro promocional en Buenos Aires- la idea bizarra que creo en el plebiscito constitucional: “si tienes dos casas, vas a tener que entregar una”, que fue viralizado con un video protagonizado por José Antonio Kast en 2022.

¿Cómo influyó Cerimedo en Chile? Como señalamos, el periodista solía alardear de sus logros y atribuirse triunfos políticos basados en sus oscuras estrategias, que apuntaban a un objetivo claro: instalar las ideas de la extrema derecha en el continente. Para ello contaba con varias figuras legales, incluyendo la consultora Numen Argentina.

En 2020 fue la primera vez que incursionó en nuestro país con su método, cuando un diario de circulación nacional incluyó una encuesta que daba un empate técnico entre las opciones Sí y No para modificar la Constitución. ¿El resultado final? El Sí triunfó con casi un 80%.

Aunque el experimento fue fallido, pero pensando en la batalla que se vendría con el primer proceso constitucional, Cerimedo y un grupo de personajes vinculados a la ultraderecha, deciden formar una filial de Numen en Chile. Entre los chilenos vinculados a la empresa aparece, Alejandro Irarrazabal, amigo personal de José Antonio Kast y hoy jefe del segundo piso, así como el actual director de Secom, es decir de quien se encarga de las comunicaciones del gobierno del presidente Kast.

Cerimedo pasa así a cumplir un rol protagónico -era considerado un gurú del marketing por sus socios chilenos- en la campaña para posicionar el rechazo, contratado por La Casa Común. Entre sus fake news célebres y que circulaban luego a través de sus bots están esa de que se quería cambiar la bandera y el himno nacional y la ya mencionada de la expropiación de una segunda vivienda.

El periodista así aumenta su cartera de clientes, entre los que se incluye después la campaña de Franco Parisi en 2021 y Sebastián Sichel, además de varios candidatos a diputados y senadores. Numen SPA se convierte en un jugoso negocio para el argentino, gracias a la política chilena de derecha.

Y si bien no existen pruebas que vinculen a Cerimedo con la campaña de Kast en 2025, persisten las sospechas de que en la guerra sucia y fake news que golpearon a Evelyn Matthei y Jeannete Jara, el periodista trasandino estuvo involucrado. Esta información circuló luego de que Chilevision difundió un reportaje acerca de la estrategia de bots, cuentas falsas y trolls agrupadas en la cuenta “Patito Verde”, liderada por Patricio Góngora, en ese entonces miembro del directorio de canal 13.

En entrevista con El Mostrador, Nadia Beller, ex señora del argentino, afirmó que Cerimedo habría participado en la campaña de José Antonio Kast. La abogada indicó que entre sus servicios vendía un paquete informático o de inteligencia artificial, trabajando con miles de cuentas, segmentando intereses de la población y comentando en contra de un candidato. “O sea, se dedicaban a difundir fakes, a hacer guerra sucia, básicamente”. Beller explicó que utilizaban miles de cuentas “que parecen personas reales, pero todo es por medio de inteligencia artificial, eso era lo innovador, a diferencia de otros que utilizan bots”.

El gobierno ha desmentido toda relación con el hoy prisionero por intento de femicidio, vinculación con drogas y enriquecimiento ilícito, sin embargo, el material incautado a Cerimedo podría abrir líneas investigativas insospechadas.

Por ahora, Evelyn Matthei ha encontrado una buena oportunidad para volver a poner arriba de la mesa el daño personal y político que le causaron el año pasado. Después de todo, la venganza sigue siendo siempre un plato que se sirve frío…

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