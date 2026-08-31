Chile llega al festival de Venecia con dos películas en competencia oficial

Chile estará presente en el Festival de Cine de Venecia, que comienza este miércoles y se realizará hasta el 12 de septiembre, con dos largometrajes de Sección Oficial y un cortometraje en competencia también en la sección Orrizzonti, informó CinemaChile.

Por un lado está “Ritorno a Buenos Aires” (“Black to Buenos Aires”), el nuevo largometraje del director chileno-italiano Marco Bechis, el noveno film de su trayectoria profesional. Se trata de una película grabada entre Argentina e Italia que compite este año por el León de Oro.



También en competencia en Sección Oficial está “Wild Horse Nine”, del británico Martin MacDonagh, cuyo reparto encabeza el consagrado actor John Malkovich, y que cuenta con la participación de las actrices chilenas Mariana di Girolamo (Emma de Pablo Larraín) y Paola Gianini (De jueves a domingo de Dominga Sotomayor). Esta comedia negra está rodada en Isla de Pascua.



Asimismo, “Una fortaleza” es el primer cortometraje de ficción escrito, dirigido y producido por la joven cineasta chilena Alba Gaviraghi. Competirá en la prestigiosa sección Orizzonti Corti y sigue la historia de una estudiante en plena toma de su liceo. Lo protagoniza la debutante Antonia Pereira y la premiada actriz Francisca Gavilán (“Violeta se fue a los cielos” de Andrés Wood).

Respaldo al talento

Para el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, en esta edición, “estamos acompañando a productoras consolidadas y emergentes en cada etapa de su proyección en el extranjero y con ello estamos también reconociendo y respaldando el talento que hay en nuestros creadores”.

Además de tener una presencia relevante en el área competitiva, el agregado comercial de ProChile en Italia, Felipe Repetto, valora que Chile ha logrado un posicionamiento en el área de industria y recuerda que “en la edición pasada fue país foco del Venice Production Bridge, lo que muestra el interés que despierta nuestra cinematografía”.

En especial, señala que la presencia de la delegación en el área de industria “refuerza, entre otros aspectos, el mensaje de las oportunidades que existen para la coproducción con Chile o las locaciones únicas que tiene nuestro país para ofrecer”.

Seis proyectos

A su vez, el presidente de la Asociación de Productores, Cine y Televisión (APCT), Diego Rougier, informa que en al área de industria de Venecia, acudirán casas productoras con proyectos de animación, tragicomedia, documental que están en manos de reconocidos cineastas y de nuevos talentos que buscan coproducción, financiación, agentes de ventas o distribución.

Se mezclan, por tanto, productoras ya consolidadas como Globo Rojo Films y Quijote Films, (ambas seleccionadas y Premiadas en Festivales como Cannes, Berlín, San Sebastián o Venecia misma) con Cangrejo Films y Juntos Films con amplia trayectoria en documentales, y creciente desarrollo en ficción. A estas se suma la emergente Agosto Cine que dirige Alba Gaviraghi, presente también con su primer corto en competencia en el Festival.

Globo Films presenta en el mercado “Hansel&Gretel” de los laureados cineastas y artistas Cristóbal León y Joaquín Cociña. En la edición 78 del Festival de Venecia (2021) ganaron el Premio Orizzonti a Mejor Cortometraje con su corto “Los huesos”. Regresan ahora con un proyecto de largometraje de animación en técnica stop-motion y de terror, trayendo una nueva versión del famoso cuento de los hermanos Grimm.

La propuesta de Juntos Films, “Plata fresca” y que dirige Moisés Sepúlveda, llega en clave de drama y comedia. Cuenta la historia de cómo una trabajadora, al descubrir la estafa que su empresa lidera, es ascendida bajo una falsa promesa de poner fin al fraude.

Otra tragicomedia es la que trae Quijote Films con la ficción “Los inexpertos”, que cuenta cómo durante una convención de cine, la desaparición del Halcón Maltés transforma un fin de semana de cosplay en una caótica trama policial donde todos demuestran ser, más que sospechosos, unos inexpertos.

El thriller que presenta Cangrejo Films, “Radiestesia”, de Jairo Boisier Olave, es una coproducción de distintas productoras de Argentina, Brasil y Francia. Narra la historia de Judith (15), capaz de encontrar agua bajo tierra que al percibir una extraña presencia en un viejo pozo descubre una red que ha secado su valle y que podría involucrar a quienes la rodean. También está productora lleva a Venecia el documental “Artefactos de guerra”, dirigido por Jorge Caballeros Ramos. La película transita entre grandes ferias de armas, archivos y un algoritmo forense para explorar cómo la fuerza es moldeada y regulada.

Finalmente, “Hijas únicas” de Agosto Cine es la ópera prima en largo ficción de Alba Gaviraghi. Sigue a Antonia (15 años), una hija única que debe buscar a su padre ausente para conseguir un permiso de viaje de fin de curso.