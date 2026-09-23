Perros y gatos no envejecen igual

Nuestros perros y gatos viven cada vez más tiempo, y esa es una gran noticia. Sin embargo, este regalo obliga a mirar la vejez de otra manera: no como un simple número, sino como un proceso biológico único que afecta a cada especie de forma diferente. El desgaste a causa del envejecimiento se va acumulando, debilitando sus defensas, consumiendo sus músculos y provocando una inflamación interna constante que los vuelve mucho más frágiles ante cualquier enfermedad.

Pero ¿es lo mismo como envejecen perros y gatos? Aunque compartan el paso del tiempo, sus dolencias y la forma en que estas avanzan son muy distintas. Por eso, no sirven las recetas generales, cada animal necesita un diagnóstico y tratamiento adaptados a su propia naturaleza.

En este contexto, la medicina veterinaria tiene tareas pendientes. A veces ni siquiera existen acuerdos en cuándo un animal pasa a ser “anciano”, y faltan análisis clínicos sencillos y precisos para anticiparse al deterioro. Si se logra unificar estos criterios y hacer un seguimiento continuo de su salud, se puede predecir mucho mejor cómo van a envejecer. No se debe esperar a que acumulen varias enfermedades a la vez: hay que actuar antes de que aparezca la fragilidad extrema, que es lo que realmente daña su calidad de vida.

Debe haber un cambio de mentalidad y dar a estos animales mayor bienestar y salud en esta etapa de su vida. Apostar por una atención preventiva, personalizada y enfocada en todo su cuerpo, es la mejor forma de frenar el desgaste del tiempo y asegurar que sigan disfrutando con energía y sin dolor.