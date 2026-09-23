Desalojo de la toma Villa Las Etnias entra en la cuenta regresiva

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Muy buenos días a todos ustedes, estimados lectores:

Les saludo una vez más desde la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El lunes se cumplieron 183 años de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes por la expedición de la goleta Ancud. Esta vez, la conmemoración llegó con una noticia: el Gobierno anunció que apoyará la creación de un feriado regional cada 21 de septiembre. La fecha todavía debe pasar por el Congreso, pero la demanda magallánica recibió un respaldo que hasta ahora no tenía.

Por estos días también han llamado la atención otras imágenes: los F-16 que llegaron a Punta Arenas para entrenar durante veinte días y el submarino de la Armada que se ha visto en el estrecho. Entre ceremonias, anuncios y ejercicios militares, ha sido una semana en la que este paso marítimo volvió a ocupar un lugar visible en la conversación regional.

Les cuento:

El histórico feriado de 1943 que conmemoró un siglo de presencia chilena en el extremo austral. Mientras el Gobierno respalda la propuesta de establecer el 21 de septiembre como feriado regional permanente, revisamos cómo se conmemoró el centenario de la toma de posesión. Los festejos también dieron espacio a una exigencia: que la importancia estratégica del territorio se tradujera en mayor presencia del Estado.

Mientras el Gobierno respalda la propuesta de establecer el 21 de septiembre como feriado regional permanente, revisamos cómo se conmemoró el centenario de la toma de posesión. Los festejos también dieron espacio a una exigencia: que la importancia estratégica del territorio se tradujera en mayor presencia del Estado. Toma “ Villa Las Etnias” enfrenta sus horas decisivas . Las familias tienen hasta el 19 de octubre para salir voluntariamente y aseguran que no cuentan con una alternativa habitacional concreta. El alcalde Claudio Radonich advirtió sobre los efectos de la ocupación en los servicios del sector, mientras Vivienda sostuvo que residir en el campamento no dará prioridad para acceder a subsidios.

“ . Las familias tienen hasta el 19 de octubre para salir voluntariamente y aseguran que no cuentan con una alternativa habitacional concreta. El alcalde Claudio Radonich advirtió sobre los efectos de la ocupación en los servicios del sector, mientras Vivienda sostuvo que residir en el campamento no dará prioridad para acceder a subsidios. Magallanes articula su oferta para atraer congresos y eventos fuera del verano . Una mesa convocada por la Cormag reúne a instituciones públicas, centros científicos y empresas para identificar capacidades y postular a encuentros. La apuesta busca generar actividad en los meses de menor demanda turística, aunque la captación de eventos sigue en evaluación.

. Una mesa convocada por la Cormag reúne a instituciones públicas, centros científicos y empresas para identificar capacidades y postular a encuentros. La apuesta busca generar actividad en los meses de menor demanda turística, aunque la captación de eventos sigue en evaluación. Puerto Natales estrenará un documental sobre los glaciares de Torres del Paine. El otoño de los glaciares combina montañismo, imágenes del parque y la mirada de la glaciología para acercar al público los cambios que atraviesan estos paisajes. La exhibición será el 26 de septiembre en el Cine Estrella.

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El histórico feriado de 1943 que conmemoró un siglo de presencia chilena en el extremo austral

La goleta Ancud, liderada por el capitán Juan Williams, zarpó desde Chiloé en mayo de 1843 y llegó a tierras magallánicas el 21 de septiembre del mismo año. Ese histórico hito, conocido como la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, marcó un antes y un después en las proyecciones de Chile en el extremo sur, adelantándose a solo 48 horas de la llegada del vapor francés Phaeton.

El pasado lunes en Punta Arenas, el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, dio a conocer que el Gobierno apoyará el proyecto que busca establecer de manera permanente el 21 de septiembre como feriado regional en Magallanes. Sin embargo, esta fecha ha sido declarada feriado de manera legal y transitoria tres veces en su historia: en 1943, 2017 y 2024.

Hace 83 años, en plena Segunda Guerra Mundial y tras más de dos décadas de la decadencia comercial y logística del estrecho como paso marítimo global por la llegada del canal de Panamá, la provincia de Magallanes se vestía de gala para celebrar el primer Centenario de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes.

El 17 de septiembre de 1943, a solo cuatro días de la conmemoración, se publicó la Ley N.º 7.553, aprobada por el Congreso Nacional, que declaró feriado legal el 21 de septiembre por primera vez en la provincia de Magallanes. El centenario de la Toma de Posesión del Estrecho quedó así estrechamente ligado a las Fiestas Patrias.

Gran parte de sus actos cívicos, educativos y deportivos se incorporaron al programa de septiembre, prolongando las celebraciones de la Independencia con la evocación de la presencia chilena en el territorio austral. Por ejemplo, en las escuelas primarias fiscales, se determinó que el día 22 (posterior al feriado) fuera destinado a celebrar exclusivamente, con actividades pedagógicas, el Centenario de la Toma de Posesión del Estrecho.

Para el historiador Dusan Martinovic, la conmemoración del centenario de la toma de posesión, junto a la conmemoración del cuarto centenario del viaje de Hernando de Magallanes, fueron las grandes fiestas del siglo pasado en la región.

“Este hito evidencia el coraje y el trabajo significativo del pueblo chilote, que en una modesta goleta que casi zozobró al mar, logró posicionar a Chile en una larga extensión territorial y con una valiosa proyección hacia la Antártica”, comentó Martinovic.

Uno de los hitos más significativos vinculados a la conmemoración fue la reconstrucción del Fuerte Bulnes, que había quedado en ruinas tras el traslado de la colonia a Punta Arenas durante el siglo XIX. El proyecto fue impulsado por el general Ramón Cañas Montalva entre 1941 y 1943, y culminó con su inauguración oficial en febrero de 1944.

Respecto de la visita del presidente Juan Antonio Ríos a Magallanes para la reinauguración del fortín, Martinovic señala que “el presidente acompañó esta reapertura con un elocuente discurso en el cual vuelve a poner en valor la importancia geopolítica del Estrecho de Magallanes”.

Para el feriado del 21 de septiembre de 1943 se inauguró la Plaza Williams, en honor al capitán de la goleta Ancud. El alcalde de la comuna, Carlos Turina Blazina, señaló en su discurso que “el 22 de mayo de 1843 zarpó del puerto de Ancud, la goleta que dará a Chile el dominio de la ruta marítima más importante del mundo”.

El discurso conmemorativo también contenía expectativas dirigidas al Gobierno central. El alcalde Turina propuso que, así como desde Ancud había partido la expedición que afianzó la soberanía chilena en Magallanes, desde Punta Arenas saliera otra destinada a fortalecer la presencia del país en la Antártica.

Esa mirada hacia el sur convivió con una voz más crítica. En su editorial del 16 de septiembre de 1943, La Prensa Austral sostuvo que Magallanes llegaba al centenario “defraudado” y recordó el “abandono estatal” que, a juicio del periódico, había afectado a la provincia. No se trataba necesariamente de posiciones incompatibles: mientras una reclamaba para Punta Arenas un papel central en la proyección antártica, la otra exigía que la importancia estratégica atribuida a Magallanes se tradujera también en desarrollo y presencia efectiva del Estado.

En un telegrama dirigido al intendente Guillermo Arroyo Acuña, el presidente Juan Antonio Ríos se sumó a la conmemoración y calificó la toma de posesión de 1843 como un acto de “la más alta previsión política americana”. Junto con reafirmar la soberanía chilena sobre el estrecho y los territorios adyacentes, sostuvo que este hito imponía al país el deber de impulsar el progreso político, social y económico de Magallanes, en atención al esfuerzo de sus habitantes, sus riquezas y su estratégica posición geográfica.

Por su parte, el general Ramón Cañas Montalva envió un telegrama dirigido a la Región Militar Austral, en el cual señala: “Al cumplirse el Centenario de la Posesión chilena de esos importantísimos territorios, orgulléceme como vuestro General ser fiel depositario de la máxima responsabilidad en resguardo de su progreso y soberanía. Os invito en tan magna fecha a continuar inquebrantables frente al decidido propósito de servir tan caros y señalados ideales para bien de la Patria”.

En 1943, el Congreso declaró feriado el 21 de septiembre para conmemorar el centenario de la toma de posesión; hoy, cuando las aguas del estrecho vuelven a agitar la agenda nacional, el debate revive una vieja pregunta: cómo Chile reconoce a un territorio lejano, pero central para su proyección antártica y su conexión bioceánica.

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Toma Villa Las Etnias entra en cuenta regresiva: autoridades recalcan que “nadie se saltará la fila”

La cuenta regresiva comenzó en Villa Las Etnias de Punta Arenas. Las notificaciones del Serviu, entregadas el 17 de septiembre, fijaron el 19 de octubre como límite para la salida voluntaria. Si una semana después aún quedan familias en el terreno, el desalojo podría concretarse el 26 de octubre. El calendario materializa la señal dada en abril por el ministro de Vivienda, Iván Poduje: “Vamos adelante con desalojo”.

Un pequeño grupo de pobladores llegaron con pancartas hasta el Palacio Montes para pedir la intervención del alcalde y la incorporación de su agrupación de vivienda a la Entidad Patrocinante Municipal. Los residentes aseguran que no hubo diálogo previo ni una oferta de relocalización o subsidio para las cerca de 85 familias del asentamiento, surgido en 2016.

En ese contexto, el alcalde Claudio Radonich señaló que no tiene relación con el desalojo de la toma y puso el foco en los efectos fuera del terreno. “Esto ha sido muy complejo para los vecinos de un amplio sector, pero sobre todo en el área de salud”, afirmó.

Cifró en nueve mil los usuarios reubicados tras el cierre del Cecosf Sandra Vargas, el 8 de julio de 2024, por la contaminación de las aguas. El jardín infantil Juan Ruiz Mancilla cerró en marzo de este año y 59 niños debieron ser redistribuidos. Radonich vinculó además las conexiones eléctricas irregulares con reiterados cortes que afectaron al entorno.

El alcalde cuestionó también la tardanza de los propietarios en actuar sobre los paños ocupados. “Si esto se hubiera hecho de inmediato, no se hubiera consolidado ningún tipo de toma”, señaló. Sobre el acceso a soluciones habitacionales, añadió: “Nadie se salta la fila. Nosotros lo que hacemos es respetar toda la normativa”.

La misma línea fue reforzada por el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría. Explicó que las personas catastradas podrán postular bajo las mismas condiciones que cualquier otra familia, pero sin asignación automática ni preferencia por residir en el campamento. Añadió que hubo personas que no participaron del registro y que las alertas detectadas al cruzar antecedentes con el Servicio de Impuestos Internos serán revisadas caso a caso.

Guajardo rechazó que el proceso haya comenzado con las cartas y aseguró que durante 2026 hubo cuatro reuniones informativas y atenciones individuales sobre subsidios, Registro Social de Hogares y documentos de postulación. Su versión contrasta con la de los manifestantes, quienes sostienen que aún no reciben una alternativa concreta.

La delegada presidencial regional Ericka Farías defendió la urgencia del procedimiento para recuperar ambos recintos y responder a las quejas vecinales. Aseguró que se busca dar tiempo para retirar pertenencias y trasladarse, además de revisar las situaciones más vulnerables. “Son situaciones siempre difíciles, pero tenemos que restablecer el orden”, afirmó.

El conflicto entra así en su fase decisiva: las familias reclaman una salida habitacional, mientras las autoridades mantienen el calendario y descartan que la ocupación altere el orden de acceso a los beneficios.

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Magallanes articula su oferta para atraer congresos y eventos fuera del verano

En enero de 2026, Magallanes registró 133.821 pernoctaciones en establecimientos de alojamiento turístico. En junio fueron 23.785 y la ocupación de habitaciones llegó a 18,3%, según el INE. Las cifras muestran la fuerte variación de la actividad a lo largo del año.

Frente a ese escenario, la Corporación de Desarrollo de Magallanes (Cormag) se encuentra articulando a un grupo de empresas, instituciones públicas, universidades y centros científicos para atraer reuniones, congresos y viajes de incentivo con grupos de diversos tamaños. Estas actividades forman parte del turismo MICE, que también comprende exposiciones y puede generar demanda de alojamiento, transporte y otros servicios fuera del verano.

El interés económico tiene antecedentes nacionales. Según una presentación de Sernatur publicada en 2025, los viajes por congresos y negocios representaron en 2019 el 10,8% de las llegadas internacionales a Chile y el 18,5% de las divisas turísticas. Son cifras anteriores a la pandemia y de alcance nacional, que ayudan a dimensionar el segmento, aunque no permiten proyectar cuánto podría generar en Magallanes.

La gerenta de la Cormag, Yenny Oyarzo, señala que Magallanes ya cuenta con muchas de las capacidades necesarias, pero estas se encuentran distribuidas entre distintos actores. “El desafío es articularlas y avanzar hacia un bureau que permita ordenar esta oferta, conectar a sus distintos integrantes y proyectarla hacia quienes organizan congresos, convenciones y viajes de incentivo”, afirmó.

En junio se conformó una mesa de trabajo que, según señalan desde la Cormag, ha realizado al menos cinco sesiones. En ella han participado el Gobierno Regional, Sernatur, centros científicos como el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) y el CADI de la Umag, hoteles y empresas de transporte y servicios. El trabajo se ha centrado en identificar qué capacidades pueden ofrecerse de manera conjunta, qué brechas existen y qué condiciones debe reunir la región para postular a eventos.

La Cormag contempla además la formación progresiva de una red de embajadores MICE. La idea es que académicos, investigadores y profesionales vinculados a distintas disciplinas identifiquen, a través de sus redes, congresos y encuentros que podrían realizarse en Magallanes. La iniciativa aún es una línea de trabajo, pero apunta a detectar oportunidades mientras la mesa ordena las capacidades regionales para recibirlas.

La corporación también se incorporó a la Red Latinoamericana de Bureaus, inició un levantamiento de congresos realizados en la región desde 2019 y elaboró un dossier sobre infraestructura y servicios disponibles. Una visita técnica de Travel MICE Solutions permitió mostrar parte de esa oferta en terreno.

“Los eventos y congresos pueden desarrollarse en períodos de menor demanda turística, generando movimiento para distintos sectores y extendiendo la actividad más allá de los meses de mayor demanda”, sostuvo Oyarzo.

Por ahora, la captación sigue en fase de evaluación. Cormag informa que existen conversaciones sobre encuentros internacionales y que Travel MICE Solutions estudia alternativas para 2027. El efecto de esta estrategia sobre la estacionalidad dependerá de que esas gestiones se traduzcan en eventos durante los meses de menor actividad.

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“El otoño de los glaciares”: Puerto Natales estrena documental grabado en Torres del Paine

Un equipo recorrió distintos ambientes glaciares en el Parque Nacional Torres del Paine, como el Grey, un enorme glaciar efluente del Campo de Hielo Sur, y los hielos de montaña asociados al macizo del Paine, como Olguín, que responden a una geometría y a condiciones locales diferentes.

A través de un corto documental de 17 minutos, EcoCamp Patagonia y Cascada Expediciones presentan El otoño de los glaciares. La obra audiovisual, señalan desde la producción, nace de la idea de acercar los glaciares a las personas, ya que muchas veces se abordan desde un punto de vista puramente científico.

“Cuando estás frente a un glaciar, la experiencia es completamente distinta. Te enfrentas a algo inmenso, aparentemente eterno, y al mismo tiempo tremendamente vulnerable”, señaló la glacióloga Daniela Carrión.

El corazón del corto documental cruza justamente esos dos mundos: la experiencia de recorrer estos lugares y poner en contraste la evidencia científica que permite comprender lo que está ocurriendo con ellos. Por ese motivo, la producción decidió construir la obra desde el montañismo, la glaciología y el lenguaje audiovisual.

“El concepto de ‘otoño’ me parece especialmente bonito porque funciona como una metáfora. Así como un paisaje cambia de estación y las hojas comienzan a caer, los glaciares también están atravesando una transformación profunda”, comentó la glacióloga.

Sin embargo, señala que, a diferencia de las estaciones, este no es simplemente un ciclo que sabemos que se revertirá al año siguiente, ya que lo que estamos observando son cambios sostenidos en el tiempo.

“La evidencia científica muestra que los glaciares de la Patagonia han experimentado importantes pérdidas de hielo durante las últimas décadas, aunque es fundamental señalar que cada glaciar tiene una respuesta particular y que incluso un mismo glaciar puede atravesar períodos de mayor o menor retroceso”, agregó Carrión.

Sin hacer del corto una clase de glaciología, la propuesta incorpora imágenes que muestran grietas, desprendimientos, lagos, roca expuesta y frentes que cambian. Esto permite sentir la escala del cambio y luego la ciencia ayuda a interpretarlo.

“La ciencia permite justamente poner dimensión temporal y cuantitativa a lo que vemos en el documental. Las series satelitales, las mediciones de terreno, los modelos digitales de elevación y los estudios de balance de masa permiten determinar si esos cambios corresponden a fluctuaciones puntuales o forman parte de una tendencia de más largo plazo”, cerró la glacióloga.

El otoño de los glaciares se estrenará el 26 de septiembre a las 12 horas en el Cine Estrella de Puerto Natales.

Y con esto llegamos al final de la edición. Espero que hayan disfrutado estos días de septiembre y que la vuelta a la rutina haya sido amable con ustedes.

Gracias, como siempre, por hacerse un tiempo para leer sobre Magallanes. Nos encontramos la próxima semana.

Un abrazo,

Franco

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquimagallanes@elmostrador.cl.

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