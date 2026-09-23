Hagamos juntos El Gran Malón

Sin embargo, como señala Ignacio Irarrázabal, esta cifra no es reflejo de una buena salud democrática: la confianza, el sentido de comunidad y la cohesión social están por el suelo. ¿Cómo se explica esta contradicción? El capellán general del Hogar de Cristo, José Francisco Yuraszeck, y el arquitecto y director de Ciudad Emergente, Javier Vergara, conversan sobre cómo fortalecer el tejido social.