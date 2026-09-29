Mantener una buena salud y bienestar de un perro requiere más que una alimentación adecuada y paseos diarios. Los controles veterinarios preventivos permiten detectar enfermedades a tiempo, mantener al día las vacunas y la desparasitación y controlar aspectos como el peso, los dientes, la piel y el comportamiento.

Pero ¿cada cuánto hay que llevar un perro al veterinario?, ¿qué vacunas necesita? y ¿cuáles son los principales cuidados preventivos? Estas son las recomendaciones básicas que todo tutor debería considerar durante las distintas etapas de la vida de su mascota.

¿Cada cuánto hay que llevar un perro al veterinario?

Un perro adulto sano debería realizar al menos un control veterinario general una vez al año. La frecuencia puede aumentar en cachorros, perros adultos mayores o animales que padecen enfermedades crónicas.

Durante una revisión veterinaria se suele controlar el peso y la condición corporal del perro, además de sus ojos, oídos, dientes, encías, piel y pelaje. El profesional también puede revisar el corazón, pulmones, abdomen y articulaciones.

Cambios importantes en el peso, apetito, consumo de agua, actividad o comportamiento también pueden ser señales de que el perro necesita una evaluación veterinaria.

Vacunas para perros: por qué es importante mantenerlas al día

El calendario de vacunación de los perros es una de las principales herramientas para prevenir enfermedades infecciosas.

Las vacunas y la frecuencia de sus refuerzos dependen de factores como la edad del perro, sus antecedentes médicos, su estilo de vida y las condiciones sanitarias del lugar donde vive.

Los cachorros requieren un esquema inicial de vacunación, mientras que los perros adultos necesitan mantener los refuerzos que indique el veterinario.

Por esta razón, no existe un único calendario aplicable a todos los animales y es recomendable consultar con un profesional cuáles son las vacunas que necesita cada perro.

Desparasitación interna y externa

La desparasitación de los perros debe formar parte de los cuidados preventivos habituales.

Los parásitos externos, como pulgas y garrapatas, pueden provocar molestias, lesiones cutáneas y transmitir enfermedades. Los parásitos intestinales también pueden afectar la salud del animal y algunos tienen relevancia para la salud humana.

La frecuencia de la desparasitación interna y externa dependerá del producto utilizado, la edad del perro, su estilo de vida y su nivel de exposición al exterior.

Salud dental: cómo cuidar los dientes de un perro

El cuidado dental de los perros es otro aspecto fundamental de su salud.

La acumulación de placa bacteriana y sarro puede causar inflamación de las encías, mal aliento, dolor e incluso pérdida de piezas dentales.

El cepillado regular con productos específicos para perros ayuda a prevenir estos problemas. Las revisiones veterinarias también permiten determinar si el animal necesita una limpieza dental profesional.

Nunca se debe utilizar pasta dental para personas en perros, ya que algunos de sus ingredientes pueden resultar perjudiciales para los animales.

Revisar orejas, uñas, piel y pelaje

Parte del cuidado habitual de un perro consiste en observar periódicamente el estado de sus orejas, uñas, piel y pelaje.

Las uñas excesivamente largas pueden causar molestias y modificar la forma de caminar. En las orejas, señales como mal olor, enrojecimiento o secreciones pueden indicar un problema.

También conviene consultar al veterinario frente a picazón intensa, heridas, bultos, zonas sin pelo o cambios persistentes en la piel.

Control del peso y alimentación

Mantener un peso saludable en los perros es una de las medidas más importantes para prevenir problemas de salud.

La alimentación debe adaptarse a la edad, tamaño, condición corporal, nivel de actividad y eventuales enfermedades del animal.

El sobrepeso y la obesidad pueden aumentar el riesgo de problemas articulares, metabólicos y cardiovasculares, además de reducir la movilidad y afectar su calidad de vida.

Controlar periódicamente el peso permite detectar aumentos o disminuciones que podrían requerir modificaciones en la alimentación o una evaluación veterinaria.

Ejercicio físico y estimulación mental

La salud de un perro también depende de su bienestar físico y emocional.

Los paseos diarios, el juego, la exploración y la estimulación mental forman parte de sus necesidades básicas. Sin embargo, la cantidad y la intensidad del ejercicio deben adaptarse a la edad, raza, tamaño y condición física del animal.

Además del ejercicio, los perros necesitan oportunidades para olfatear, explorar y relacionarse de manera segura con su entorno.

Mantener rutinas, ofrecer descanso suficiente y evitar períodos prolongados de aislamiento también contribuyen a su bienestar.

¿Qué controles necesita un perro adulto mayor?

Los perros senior o de edad avanzada pueden necesitar controles veterinarios más frecuentes.

Aunque la edad en que un perro comienza a considerarse senior varía según su tamaño y raza, generalmente los controles preventivos adquieren mayor importancia desde los siete u ocho años.

El veterinario puede recomendar análisis de sangre, exámenes de orina u otras pruebas para evaluar la función renal, hepática y otros indicadores de salud.

Estos controles permiten detectar enfermedades en etapas tempranas, incluso antes de que aparezcan síntomas evidentes.

Señales de alerta: cuándo llevar un perro al veterinario

Además de los controles preventivos, existen síntomas que pueden requerir una consulta veterinaria urgente.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Dificultad para respirar.

Convulsiones o desmayos.

Dolor intenso.

Vómitos o diarrea persistentes.

Sangre en vómitos, orina o deposiciones.

Incapacidad para orinar.

Abdomen muy hinchado o distendido.

Ingestión de medicamentos, alimentos o sustancias potencialmente tóxicas.

Traumatismos importantes.

Debilidad extrema o deterioro repentino del estado general.

Ante estos síntomas es recomendable contactar rápidamente a un veterinario.

Una rutina básica de cuidados para perros debería incluir controles veterinarios periódicos, vacunas al día, prevención de parásitos internos y externos, cuidado de los dientes, revisión de uñas y orejas, control del peso, alimentación adecuada, ejercicio diario y estimulación mental.