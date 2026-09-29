Ministro De Grange descarta que postergación de tramo del “Melitrén” afecte a pasajeros

El biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, aseguró que trabajan con suma urgencia en el tramo del Tren Melipilla-Santiago que priorizaron, en contraste con el sector que se declaró desierto.

En esa línea, el biministro aseveró que no habría problema con el tramo desierto porque la mayor parte de la gente no lo iba a utilizar, o al menos tendría alternativas al mismo, sin considerar que lo ideal suele ser un servicio directo.

El pasado lunes, el jefe de la cartera declaró que el proyecto en su totalidad no corría ningún riesgo, pese a que un tramo relevante, el que va desde la Estación Central hasta Lo Errázuriz, en Cerrillos, no tendrá prioridad para construirse.

En conversación con CNN Chile, de Grange justificó los tiempos retardados del tramo entre Estación Central y Cerrillos porque “la parte importante del proyecto es la que estamos avanzando con sentido de urgencia”, que es el recorrido entre Talagante y Lo Errázuriz. Esa sección del trazado sería inaugurada en noviembre de 2028, beneficiando a un millón de personas.

El biministro de Grange constató que espera que “el segundo semestre del próximo año se efectúe la licitación que ahora se está postergando”, para el tramo directo hasta el principal centro ferroviario nacional. Pese a ello, la autoridad recalcó que “la gran mayoría de usuarios no tiene como destino Estación Central”. Constatar lo contrario sería “un error”, dijo.

“La gente llega a Estación Central para usar la Línea 1 e ir, en su gran mayoría, a Santiago Centro, Providencia y Las Condes. Las dos estaciones que más pasajeros tienen en toda la red de Metro Santiago, ¿saben cuáles son? Manquehue y Tobalaba, Providencia, Las Condes”, señaló.

“Por lo tanto, los pasajeros del Melitrén que se bajan en Lo Errázuriz para subirse a la Línea 6, pueden conectar en Lo Valledor con el metrotren Santiago-Nos, que te deja en Estación Central. Puede conectar con la Línea 2 en Franklin, puede conectar con la Línea 5 en Ñuble”, finalizó.