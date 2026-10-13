Presupuesto 2027: alertan por menos recursos para Programa de Tenencia Responsable de Animales

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla una reducción cercana al 86% de los recursos destinados al Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). La propuesta encendió las alertas de Fundación Veg, que advierte sobre las consecuencias que podría tener para las acciones de prevención sanitaria, esterilización y educación que se desarrollan en el país.

Presupuesto para tenencia responsable bajaría más de $3.120 millones

De acuerdo con los documentos presupuestarios, el programa cuenta actualmente con $3.634,7 millones, mientras que la propuesta para 2027 considera $514,4 millones. Si el monto se mantiene durante la tramitación legislativa, la disminución alcanzaría cerca del 86%, equivalente a más de $3.120 millones menos respecto del presupuesto vigente.

Los recursos permiten financiar distintas iniciativas relacionadas con el cuidado de perros y gatos, entre ellas prestaciones veterinarias, campañas educativas y sistemas de registro.

Entre las acciones que contempla el programa se encuentran:

Esterilización, vacunación y desparasitación de animales de compañía.

Financiamiento de estudios, insumos, infraestructura y equipamiento.

Implementación de sistemas de registro.

Campañas educativas e iniciativas comunitarias sobre tenencia responsable.

La reducción propuesta preocupa a Fundación Veg por sus posibles efectos en los municipios y organizaciones que ejecutan buena parte de estas acciones a nivel local.

Fundación Veg advierte sobre los efectos en la salud pública

Desde la organización sostienen que una disminución de esta magnitud no solo tendría consecuencias para el bienestar animal, sino también para las medidas preventivas que contribuyen a la salud de las comunidades.

Ignacia Uribe, directora general de Fundación Veg, señaló que “un recorte de esta magnitud no afecta solamente a los animales. Estamos hablando de recursos que permiten esterilizar, vacunar, desparasitar y educar sobre tenencia responsable, acciones que también tienen un componente importante de salud pública. Reducir drásticamente la capacidad preventiva puede terminar trasladando problemas y costos hacia los municipios, las comunidades y los servicios públicos”.

La discusión involucra la relación entre salud animal y salud humana. La prevención de enfermedades transmisibles, el control sanitario y el manejo responsable de las poblaciones de perros y gatos forman parte de las medidas que buscan resguardar tanto a los animales como a las personas.

En este escenario, la organización advierte que una menor disponibilidad de recursos podría limitar las acciones preventivas que se realizan en distintas comunas, donde los municipios y las comunidades cumplen un papel relevante en la atención de los animales de compañía.

El antecedente de Chile en la prevención de la rabia

La preocupación también se relaciona con los avances sanitarios alcanzados por el país. Según los antecedentes entregados, Chile fue reconocido recientemente por la Organización Mundial de la Salud como el primer país de Sudamérica en eliminar la rabia transmitida por perros como problema de salud pública.

Ese resultado fue atribuido a décadas de trabajo sostenido en áreas como la vacunación animal, la vigilancia epidemiológica y la prevención, ámbitos vinculados a la protección de la salud pública.

Para Fundación Veg, este antecedente refuerza la importancia de mantener las medidas preventivas y evitar retrocesos en la capacidad de respuesta sanitaria.

“Chile ha avanzado mucho en entender que la relación con los animales también es un asunto de salud pública. Retroceder en prevención sería una señal preocupante. Hacemos un llamado al Congreso a evaluar las consecuencias de este recorte antes de aprobar una disminución que podría limitar acciones de prevención que hoy se realizan en todo el país”, agregó Uribe.

Proyecto de Presupuestos 2027 aún puede ser modificado

La reducción corresponde a una propuesta incluida en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2027, por lo que el monto todavía puede cambiar durante su discusión y tramitación en el Congreso.

En ese proceso se definirá si se mantienen los recursos actuales, se aprueba la disminución planteada o se introducen modificaciones al financiamiento del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía.

La discusión determinará los recursos públicos disponibles para las iniciativas de esterilización, atención veterinaria, educación y prevención sanitaria vinculadas a la tenencia responsable durante 2027.