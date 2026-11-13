Calor sobre los 30 °C: especialistas entregan recomendaciones para proteger a mascotas en verano

Las temperaturas que afectan a la zona central del país, con máximas que en Santiago y otros sectores podrían superar los 30 °C e incluso acercarse a los 36 °C, mantienen la preocupación por sus efectos en la salud de las personas y el bienestar de los animales de compañía.

Según los pronósticos meteorológicos, las jornadas de calor se extenderán durante los próximos días. Frente a este escenario, especialistas llaman a reforzar los cuidados de perros y gatos, ya que sus mecanismos de regulación de temperatura son diferentes a los de los seres humanos y los hacen susceptibles al estrés térmico y a los golpes de calor.

Esta última condición puede provocar daños graves en los órganos e incluso poner en riesgo la vida de los animales, por lo que resulta fundamental adoptar medidas preventivas y reconocer oportunamente las señales de alerta.

“Muchas veces pensamos que nuestras mascotas pueden soportar las mismas condiciones ambientales que nosotros, pero sus mecanismos para regular la temperatura corporal son diferentes. Los perros, por ejemplo, dependen principalmente del jadeo para disipar el calor, por lo que cuando las temperaturas son muy elevadas pueden tener dificultades para mantener una temperatura corporal adecuada. Por eso, no debemos esperar a que aparezcan síntomas graves para tomar medidas de prevención”, explica Cecilia Echeverría, decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Alba.

Señales de alerta: cómo identificar un golpe de calor

Uno de los principales riesgos durante los episodios de altas temperaturas es no reconocer a tiempo los síntomas de un golpe de calor. Entre las señales que pueden indicar que una mascota está siendo afectada por el calor se encuentran el jadeo excesivo, la salivación abundante, la respiración agitada, la debilidad, los vómitos, la desorientación y las dificultades para caminar.

En los casos más graves, el animal puede presentar convulsiones e incluso perder la conciencia, por lo que es importante actuar rápidamente ante cualquier cambio en su comportamiento.

“Es fundamental que los tutores estén atentos a cualquier cambio en el comportamiento de sus animales. Si un perro comienza a jadear de manera excesiva, presenta debilidad, tiene dificultades para respirar o muestra signos de desorientación, debemos considerar que puede estar enfrentando una emergencia. El golpe de calor puede avanzar rápidamente y requiere atención veterinaria inmediata”, advierte la académica.

Cinco medidas para evitar que las mascotas sufran con el calor

Para reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas, la especialista recomienda modificar algunas rutinas y adoptar medidas de cuidado durante los días más calurosos:

Ajustar los horarios de paseo: evitar las salidas durante las horas de mayor temperatura y privilegiar las primeras horas de la mañana o después del atardecer. También se recomienda disminuir la duración y la intensidad de la actividad física.

Garantizar el acceso a agua fresca: mantener permanentemente disponible agua limpia y fresca, idealmente en espacios ventilados y con sombra. Otra alternativa es agregar pequeños cubos de hielo al recipiente para conservar una temperatura agradable.

Evitar el contacto con superficies calientes: el pavimento y las veredas pueden alcanzar temperaturas capaces de provocar quemaduras en las almohadillas de las patas. Para comprobarlo, se recomienda apoyar el dorso de la mano sobre el suelo durante varios segundos. Si resulta demasiado caliente para nosotros, también lo será para la mascota.

No dejar animales dentro de vehículos: incluso con las ventanas parcialmente abiertas o estacionados a la sombra, los automóviles pueden alcanzar temperaturas peligrosas en su interior en cuestión de minutos.

Extremar los cuidados con los animales vulnerables: cachorros, mascotas mayores, animales con sobrepeso y razas de hocico corto, como bulldogs y pugs, pueden presentar mayores dificultades para tolerar las altas temperaturas.

“Una de las recomendaciones más importantes es modificar nuestras rutinas. No podemos mantener los mismos horarios de paseo o ejercicio cuando tenemos temperaturas que superan los 30 grados. También debemos entender que dejar a una mascota en un patio sin sombra o dentro de un automóvil puede convertirse en una situación extremadamente peligrosa. Son medidas sencillas, pero pueden marcar una diferencia importante en su bienestar”, sostiene Echeverría.

Cómo actuar si una mascota presenta síntomas de golpe de calor

Ante la sospecha de un golpe de calor, la primera medida es trasladar al animal a un lugar fresco y ventilado, suspender cualquier actividad física y comenzar a refrescar su cuerpo con agua fresca. Se debe evitar el uso de hielo o los baños extremadamente fríos.

También es posible aplicar agua fresca sobre el cuerpo y utilizar ventilación mientras se contacta a un centro veterinario y se organiza el traslado para recibir atención profesional.

Es importante no postergar la evaluación veterinaria, incluso si la mascota parece recuperarse después de las primeras medidas de enfriamiento.

“El mensaje central es que la prevención es nuestra principal herramienta. Las mascotas dependen completamente de nosotros para protegerse de estas condiciones ambientales. Por eso, debemos anticiparnos, adaptar sus rutinas y entender que el calor extremo también puede convertirse en una emergencia veterinaria”, concluye la experta.