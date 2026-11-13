Gobierno anuncia fin del paro de camioneros con rebaja del diésel y congelamiento de combustibles

El Gobierno anunció este jueves un acuerdo para poner fin al paro de camioneros, pero no todos los transportistas están dispuestos a abandonar las rutas. Mientras en Biobío comenzó el retiro de vehículos, camioneros independientes siguen movilizados en Valparaíso, Santiago y Temuco. Desde La Moneda confían en que terminen sumándose al entendimiento, aunque advirtieron que podrían recurrir a la Ley de Seguridad del Estado si persisten los bloqueos de carreteras.

Tras dos jornadas de negociaciones, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, acompañado por su par de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó desde La Moneda el acuerdo con Cristián Sandoval, presidente de Fuerza del Norte, y Freddy Martínez, de la Confederación de Camioneros Centro Sur.

“Hemos llegado a un acuerdo con los dirigentes aquí presentes y sus bases para poner fin a la paralización que ha enfrentado el país en los últimos días”, anunció Alvarado.

El pacto contempla revertir la última alza de $39 por litro en las gasolinas y de $42 en el diésel, además de aplicar una rebaja adicional de $100 por litro exclusivamente a este último combustible. En total, el diésel disminuiría $142 por litro.

El Ejecutivo ingresó un proyecto de ley a la Cámara de Diputadas y Diputados para revertir las últimas alzas y espera que se convierta en ley el próximo martes. También acordó suspender nuevos incrementos en los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027, permitiendo traspasar eventuales bajas si mejoran las condiciones internacionales.

El entendimiento incluye mayores porcentajes de recuperación del impuesto específico al diésel, con tasas de 90%, 65% y 50% según los tramos de facturación. Para los buses interurbanos, el Gobierno comprometió elevar del 35% al 70% el reintegro de los peajes.

Quiroz cifró el costo fiscal de las medidas en aproximadamente US$ 500 millones, distribuidos entre 2026 y 2027, principalmente durante el próximo año.

Una palabra que mantiene el paro

Pese al anuncio, cerca de 70 camioneros independientes continuaban movilizados en Valparaíso, incluso después de que Fedequinta decidiera retirarse de la protesta.

Los transportistas exigieron modificar un punto de la propuesta gubernamental: reemplazar la palabra “diésel” por “combustibles”, de manera que la rebaja adicional de $100 también considere las gasolinas.

La misma postura expresó Yuri Sobarzo, dirigente de la Asociación de Dueños de Camiones Temuco-Cautín, quien confirmó que en esa zona tampoco levantarían la paralización mientras no se amplíe la medida.

Durante la tarde, dirigentes de esa organización ya habían calificado la oferta de “migajas” y exigido una rebaja de entre $300 y $400 por litro.

En Santiago, el movimiento No + TAG, encabezado por Andrés Alarcón, también confirmó que seguirá movilizado.

“Mientras no se toquen todos los combustibles, en especial la bencina, nosotros vamos a seguir paralizados”, advirtió Alarcón, cuestionando que el acuerdo beneficie principalmente a los gremios que utilizan diésel.

El dirigente acusó, además, que el Ejecutivo ha intentado dividir a las organizaciones y aseguró que están disponibles para retomar el diálogo si la rebaja se extiende a las gasolinas.

Gobierno espera que se sumen, pero advierte por bloqueos

En medio de las diferencias entre los transportistas, el subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, manifestó su confianza en que los grupos que todavía rechazan el acuerdo terminen aceptándolo durante las próximas horas.

En entrevista con 24 Horas, sostuvo que las bases necesitan tiempo para conocer y evaluar las condiciones pactadas por sus dirigentes, y expresó que espera que la gran mayoría deponga las movilizaciones durante la noche de este jueves o el viernes.

Sin embargo, advirtió que el Gobierno podría aplicar la Ley de Seguridad del Estado si continúan los bloqueos permanentes de carreteras.

“No es un tema de plazos”, afirmó Arenas, quien explicó que esa normativa no se ha invocado hasta ahora porque, según la evaluación del Ejecutivo, los cortes han sido esporádicos y no se ha logrado identificar a responsables específicos.

“Si se hacen permanentes esos cortes, se aplica la Ley de Seguridad del Estado sin ningún problema”, señaló, insistiendo en que el Gobierno debe resguardar el libre tránsito.

Comienza el despeje de rutas

En contraste, en la provincia de Biobío comenzó el retiro de camiones tras el acuerdo. El delegado presidencial provincial, Juan Pablo Mellado Urrutia, confirmó que Carabineros está apoyando las maniobras para despejar las carreteras.

“Está Carabineros trabajando justamente apoyando a sacar estos camiones desde la vía que estaba tomada”, señaló, advirtiendo sobre los riesgos de accidentes durante el procedimiento.

Desde La Moneda, Cristián Sandoval reconoció que las negociaciones estuvieron a punto de fracasar y agradeció las gestiones del ministro Alvarado.

“Nosotros estuvimos a punto de irnos para la casa con un rotundo no. Y él tuvo que redoblar los esfuerzos para que pudiéramos deponer la movilización”, afirmó.

Horas antes, la CNDC de Juan Araya y la CNTC de Sergio Pérez, las grandes confederaciones que no habían participado del paro, también habían anunciado un entendimiento con el Ejecutivo.

Así, mientras Fuerza del Norte y Centro Sur acordaron deponer la paralización, y algunos camioneros comenzaron a retirarse, otros mantienen la presión en las carreteras. La Moneda da por alcanzado el acuerdo, pero todavía no consigue el levantamiento de todas las protestas y deja abierta la posibilidad de acciones legales frente a nuevos bloqueos.