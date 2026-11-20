Un aumento repentino en el consumo de agua, cambios en el apetito o una baja de peso sin explicación pueden ser más que alteraciones de la rutina de una mascota. Estos comportamientos se encuentran entre las señales que podrían alertar sobre diabetes mellitus, una enfermedad que puede avanzar sin manifestaciones evidentes y que requiere diagnóstico y tratamiento veterinario oportunos.

¿Qué cambios pueden indicar diabetes en una mascota?

La diabetes mellitus puede manifestarse a través de modificaciones en hábitos que los tutores observan a diario, como la cantidad de agua que bebe un animal, la frecuencia con que necesita orinar o su comportamiento frente a la comida.

Uno de los principales signos de alerta es la sed excesiva, conocida como polidipsia, que puede acompañarse de un aumento en el volumen o la frecuencia de la orina, denominado poliuria. También es posible que el animal manifieste un apetito inusualmente elevado, condición conocida como polifagia.

Otro cambio que puede llamar la atención es la pérdida de peso, incluso cuando la mascota mantiene o aumenta su consumo de alimento. La disminución de energía también puede ser una señal de alerta.

Si bien estos síntomas pueden estar relacionados con la diabetes, no son exclusivos de esta enfermedad. Por ello, su aparición debe motivar una evaluación profesional que permita identificar su origen.

Obesidad y diabetes

La obesidad es uno de los factores que pueden aumentar las probabilidades de desarrollar diabetes mellitus en perros y gatos, aunque el origen de la enfermedad presenta diferencias entre ambas especies.

En los felinos, la diabetes suele estar asociada a una resistencia a la insulina, mecanismo similar al que se presenta en la diabetes tipo 2 en humanos. En este escenario, el exceso de peso adquiere especial relevancia como un factor de riesgo modificable.

En los perros, en cambio, la enfermedad generalmente se relaciona con la pérdida o destrucción de las células encargadas de producir insulina. Si bien la obesidad también influye, existen otros factores que pueden intervenir, como la predisposición genética, enfermedades hormonales, procesos inflamatorios crónicos y otras condiciones médicas.

Por esta razón, mantener un peso saludable y observar posibles cambios físicos o de comportamiento forman parte de los cuidados preventivos, aunque no permiten descartar por completo la posibilidad de desarrollar la enfermedad.

¿Qué complicaciones puede provocar la diabetes sin tratamiento?

La falta de diagnóstico y tratamiento puede favorecer el deterioro de la salud del animal y derivar en complicaciones de mayor gravedad.

El médico veterinario Diego Pincheira explica que “la diabetes es una enfermedad que, sin tratamiento, puede escalar rápidamente desde la deshidratación y la pérdida de masa muscular hasta complicaciones críticas como cataratas y pérdida de visión en perros, neuropatías en gatos, cuadros de coma o la muerte. Un diagnóstico certero mediante exámenes complementarios nos permite iniciar oportunamente esquemas de insulinoterapia, ajustes nutricionales estrictos y control del peso corporal, devolviéndole la estabilidad al paciente”.

El diagnóstico requiere evaluación veterinaria y exámenes complementarios. Detectar los síntomas a tiempo permite iniciar el manejo de la enfermedad y evitar que avance hacia cuadros de mayor complejidad.

Cómo prevenir y reducir los factores de riesgo

Aunque algunos factores relacionados con el desarrollo de diabetes no pueden modificarse, existen hábitos que ayudan a mantener la salud de perros y gatos y a reducir riesgos asociados al sobrepeso.

Entre ellos se encuentra controlar las porciones de alimento de acuerdo con las características y requerimientos de cada animal, evitar el exceso de golosinas y comida casera, y mantener una rutina de actividad física.

En los perros, los paseos diarios contribuyen a estimular el movimiento, mientras que en los gatos es importante favorecer la actividad mediante juegos y enriquecimiento ambiental.

También se recomienda mantener controles veterinarios periódicos, incluso cuando la mascota no presenta síntomas aparentes, para evaluar su estado de salud y detectar posibles alteraciones.

“El ejercicio y la actividad diaria también son importantes. Mantener rutinas de paseos diarios en perros y enriquecimiento ambiental para estimular el movimiento en gatos. Chequeos médicos periódicos y preventivos, al menos una o dos veces al año, permitiendo pesquisar alteraciones metabólicas antes de que deriven en daños irreversibles” afirma el médico veterinario Diego Pincheira.

Observar los hábitos de una mascota puede entregar información relevante sobre su estado de salud. Si comienza a beber más agua de lo habitual, orina con mayor frecuencia, come mucho pero pierde peso o presenta cambios en su energía, consultar con un veterinario es clave para determinar si existe alguna enfermedad y actuar oportunamente.