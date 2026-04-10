GWM presentó en Chile el nuevo Haval Jolion Max, una versión más completa y sofisticada de uno de sus SUV más vendidos. ¿La idea? Ofrecer un vehículo que, sin salirse del rango de precios accesible, entregue más tecnología, mejor desempeño y mayor comodidad para el uso diario.

Este modelo llega en tres versiones —Elite 2WD, High Power Elite 2WD y High Power Deluxe 2WD— y apunta directamente a quienes buscan dar un salto desde un SUV básico a uno mejor equipado, sin entrar en segmentos más caros.

Más cómodo en el día a día

Uno de los cambios importantes está en las dimensiones. El Jolion Max creció en largo, ancho y alto, además de aumentar su distancia entre ejes. Ahora alcanza los 4.590 mm de largo (+118 mm), 1.877 de ancho (+35 mm) y 1.675 de alto (+56 mm), mientras que la distancia entre ejes se estira 10 mm, hasta los 2.710 mm.

¿En qué se traduce esto? Más espacio para las piernas en las plazas traseras y un maletero de 490 litros, que permite desde viajes largos hasta el uso cotidiano sin complicaciones.

El rediseño exterior no es solo estético. La nueva parrilla que incorpora un entramado tipo “panal de abejas”, los faros LED y las llantas de 19” le dan una imagen más actual y robusta, algo importante si te interesa un auto que “se vea bien” sin irte a gamas premium.

Además, elementos como el alerón trasero o las barras de techo no son solo visuales: también aportan funcionalidad para quienes usan el auto en viajes o actividades al aire libre.

Tecnología y seguridad como puntos fuertes

El Jolion Max suma bastante equipamiento, que impacta directamente la experiencia. Su equipamiento -según versión- incorpora elementos como sunroof panorámico con apertura y cortina, asientos delanteros eléctricos, ventilados y calefaccionados, cargador inalámbrico, portalón trasero eléctrico, sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 12,3” con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, panel de instrumentos digital de 7”, volante multifunción forrado en ecocuero, climatizador con salidas de aire para asientos traseros, control por voz sin conexión, barras de techo, portalón trasero eléctrico y tres modos de manejo (Normal, Eco, Sport y Nieve), entre otros.

En materia de seguridad, incorpora de serie seis airbags, asistente de partida en pendiente (HHC), control de descenso (HDC), sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), cámara de visión 360°, sensores de retroceso y asistencias avanzadas a la conducción como control crucero adaptativo inteligente (ACC), asistente inteligente de velocidad crucero (IACC), asistencia de mantención de carril (LKA), frenado automático de emergencia (AEB), reconocimiento de señales de tránsito (TSR) y asistencia en curvas. A esto, la versión High Power Deluxe 2WD añade sensores delanteros, alerta de cambio de carril (LDW), monitor de punto ciego (BSW), mantenimiento de carril de emergencia (ELK), aviso de colisión trasera (RCW) y asistente de tráfico cruzado trasero, entre otros.

Dos opciones de motor

El Haval Jolion Max ofrece tres opciones que, aunque comparten base (motor 1.5 turbo), están pensadas para distintos tipos de conducción.

La versión Elite 2WD equipa un motor 1.5 turbo de 141 hp y 210 Nm de torque disponibles entre las 2.000 y 4.500 rpm. Con esto, ell modelo responde bien en ciudad, especialmente en partidas desde semáforo y conducción diaria sin exigir demasiado el motor. Es una configuración equilibrada, pensada más para eficiencia y uso urbano que para un manejo exigente.

Las versiones High Power incorporan un motor también 1.5 turbo, pero con mayor potencia (174 hp) y 270 Nm de torque disponibles desde las 1.500 rpm. Esto se siente más ágil al acelerar, especialmente en adelantamientos o subidas. En carretera, esta versión entrega una conducción más relajada, porque necesita menos esfuerzo para mantener velocidad o responder.

Ambos motores están asociados a una transmisión automática de doble embrague (DCT) de siete marchas. A diferencia de una automática tradicional, este tipo de caja permite cambios más rápidos y directos, lo que se traduce en una mejor sensación de aceleración y mayor eficiencia.

En consumo, la versión Elite homologa 13,5 km/l en ciclo mixto, mientras que las High Power alcanzan hasta 13,9 km/l.

Las tres versiones cuentan, además, con una dirección asistida eléctricamente con ajuste de nivel (deportivo, cómodo y ligero), frenos de disco en las cuatro ruedas y suspensión delantera de tipo McPherson. En el eje trasero, la Elite 2WD incorpora barra de torsión, mientras que las otras dos versiones utilizan una suspensión independiente Multilink.

“Con el nuevo Haval Jolion Max damos un paso muy relevante en la evolución de nuestra oferta SUV en Chile. Este modelo no solo eleva los estándares de diseño, tecnología y confort dentro de su segmento, sino que también responde a un cliente cada vez más exigente, que busca mayor equipamiento, seguridad y una experiencia de conducción superior”, señaló Fernando Maldonado, gerente de GWM Chile.

Disponible en gris metalizado, blanco titanio y negro, el GWM Haval Jolion Max ya inició su comercialización en el país, con precios que parten en los $16.290.000 para la versión Elite 2WD, siguen en los $16.990.000 para la High Power Elite 2WD y cierran en los $17.990.000 para la High Power Deluxe 2WD (valores incluyen bonos de marca y financiamiento).

Su garantía, en tanto, es de cinco años o 150 mil kilómetros, lo que ocurra primero.