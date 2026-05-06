CS75 Plus: una experiencia de sofisticación, diseño y tecnología avanzada
El nuevo buque insignia de Changan propone una experiencia de nivel superior, donde el diseño vanguardista, la innovación tecnológica y el confort convergen en un modelo avanzada. Disponible en versiones Luxury AT y Elite AT, ambas equipadas con motor 1.5 turbo de 178 hp y 300 Nm de torque.
Changan continúa profundizando su estrategia de posicionamiento en segmentos de mayor valor con el lanzamiento del nuevo CS75 Plus, su séptimo estreno del año. Este SUV del segmento D -más amplio- no solo amplía el portafolio de la marca, sino que redefine su propuesta en el país al integrar diseño, potencia y tecnología avanzada bajo una lógica de sofisticación accesible.
El CS75 Plus encarna una experiencia de “primera clase” pensada para un usuario que exige alto desempeño, soluciones tecnológicas intuitivas y un diseño que proyecta carácter, sin perder de vista la seguridad ni la eficiencia en la inversión.
Diseño que proyecta carácter
El nuevo CS75 Plus presenta una estética contemporánea y refinada. Su imponente parrilla frontal, junto a una firma lumínica LED continua —que se extiende a lo ancho del vehículo— y emblemas iluminados, construyen una identidad visual distintiva y tecnológica. A esto se suman llantas de 19 o 20 pulgadas, según versión, y detalles como el alerón en negro brillante, que refuerzan su impronta sofisticada.
Sus proporciones —4.770 mm de largo, 1.910 mm de ancho y 1.705 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.800 mm— no solo le otorgan presencia, sino que anticipan un interior amplio, diseñado para maximizar la comodidad y la versatilidad.
El maletero, con una capacidad que va desde los 610 hasta los 1.620 litros, responde a un estilo de vida dinámico, mientras que su paleta de colores (negro, blanco, gris, gris arena y azul cielo) refuerza su carácter elegante y contemporáneo.
Una cabina pensada para la experiencia
El interior del CS75 Plus eleva el estándar del segmento, combinando materiales de calidad como ecocuero y microfibra con una arquitectura tecnológica envolvente. El panel digital de 10,25” y la pantalla central de 14,6” con conectividad inalámbrica configuran un entorno intuitivo, limpio y altamente funcional.
El equipamiento apunta directamente a una experiencia de confort superior: asientos eléctricos, climatización eficiente con salidas traseras, techo panorámico, sistema keyless, cargador inalámbrico y encendido remoto, entre otros elementos que dialogan con un estilo de vida conectado.
En su versión Elite AT, esta experiencia escala hacia un nivel aún más sofisticado: pantalla dedicada para el copiloto, iluminación ambiental configurable en 256 tonos y un asiento de acompañante tipo “gravedad cero” con funciones de memoria, masaje, ventilación y calefacción, configurando un espacio que privilegia el bienestar a bordo.
La propuesta tecnológica del CS75 Plus no solo apunta al confort, sino también a la seguridad. Incorpora un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), que incluye frenado autónomo de emergencia, advertencia de colisión frontal, alerta de salida de carril y control crucero adaptativo, entre otros sistemas.
A esto se suman seis airbags, cámara 360° con grabación, monitoreo de presión de neumáticos y múltiples asistencias que convierten la conducción en una experiencia más segura, intuitiva y controlada.
Potencia equilibrada con eficiencia
Bajo el capó, el modelo integra un motor 1.5 turbo capaz de entregar 178 hp y 300 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades AISIN. Esta configuración permite un desempeño sólido y fluido, con una respuesta eficiente que alcanza hasta 13,3 km/l en ciclo mixto.
El conjunto se complementa con tres modos de conducción, suspensión independiente y dirección asistida eléctricamente, asegurando un manejo cómodo, estable y acorde a distintos escenarios.
“Con el CS75 Plus damos un paso decisivo hacia una propuesta más sofisticada, donde el diseño, la tecnología y la seguridad se integran de manera coherente, manteniendo una relación precio-calidad altamente competitiva”, señaló Pablo Hube, gerente de Changan en Chile.
El modelo ya se encuentra disponible en su versión Luxury AT desde $19.990.000, incluyendo bonos, mientras que la versión Elite AT se sumará en los próximos meses a $21.490.000. La garantía es de cinco años o 150.000 kilómetros.