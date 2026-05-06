CS75 Plus: una experiencia de sofisticación, diseño y tecnología avanzada

Changan continúa profundizando su estrategia de posicionamiento en segmentos de mayor valor con el lanzamiento del nuevo CS75 Plus, su séptimo estreno del año. Este SUV del segmento D -más amplio- no solo amplía el portafolio de la marca, sino que redefine su propuesta en el país al integrar diseño, potencia y tecnología avanzada bajo una lógica de sofisticación accesible.

El CS75 Plus encarna una experiencia de “primera clase” pensada para un usuario que exige alto desempeño, soluciones tecnológicas intuitivas y un diseño que proyecta carácter, sin perder de vista la seguridad ni la eficiencia en la inversión.

Diseño que proyecta carácter

El nuevo CS75 Plus presenta una estética contemporánea y refinada. Su imponente parrilla frontal, junto a una firma lumínica LED continua —que se extiende a lo ancho del vehículo— y emblemas iluminados, construyen una identidad visual distintiva y tecnológica. A esto se suman llantas de 19 o 20 pulgadas, según versión, y detalles como el alerón en negro brillante, que refuerzan su impronta sofisticada.

Sus proporciones —4.770 mm de largo, 1.910 mm de ancho y 1.705 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.800 mm— no solo le otorgan presencia, sino que anticipan un interior amplio, diseñado para maximizar la comodidad y la versatilidad.

El maletero, con una capacidad que va desde los 610 hasta los 1.620 litros, responde a un estilo de vida dinámico, mientras que su paleta de colores (negro, blanco, gris, gris arena y azul cielo) refuerza su carácter elegante y contemporáneo.

Una cabina pensada para la experiencia

El interior del CS75 Plus eleva el estándar del segmento, combinando materiales de calidad como ecocuero y microfibra con una arquitectura tecnológica envolvente. El panel digital de 10,25” y la pantalla central de 14,6” con conectividad inalámbrica configuran un entorno intuitivo, limpio y altamente funcional.

El equipamiento apunta directamente a una experiencia de confort superior: asientos eléctricos, climatización eficiente con salidas traseras, techo panorámico, sistema keyless, cargador inalámbrico y encendido remoto, entre otros elementos que dialogan con un estilo de vida conectado.

En su versión Elite AT, esta experiencia escala hacia un nivel aún más sofisticado: pantalla dedicada para el copiloto, iluminación ambiental configurable en 256 tonos y un asiento de acompañante tipo “gravedad cero” con funciones de memoria, masaje, ventilación y calefacción, configurando un espacio que privilegia el bienestar a bordo.

La propuesta tecnológica del CS75 Plus no solo apunta al confort, sino también a la seguridad. Incorpora un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), que incluye frenado autónomo de emergencia, advertencia de colisión frontal, alerta de salida de carril y control crucero adaptativo, entre otros sistemas.

A esto se suman seis airbags, cámara 360° con grabación, monitoreo de presión de neumáticos y múltiples asistencias que convierten la conducción en una experiencia más segura, intuitiva y controlada.

Potencia equilibrada con eficiencia

Bajo el capó, el modelo integra un motor 1.5 turbo capaz de entregar 178 hp y 300 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades AISIN. Esta configuración permite un desempeño sólido y fluido, con una respuesta eficiente que alcanza hasta 13,3 km/l en ciclo mixto.

El conjunto se complementa con tres modos de conducción, suspensión independiente y dirección asistida eléctricamente, asegurando un manejo cómodo, estable y acorde a distintos escenarios.

“Con el CS75 Plus damos un paso decisivo hacia una propuesta más sofisticada, donde el diseño, la tecnología y la seguridad se integran de manera coherente, manteniendo una relación precio-calidad altamente competitiva”, señaló Pablo Hube, gerente de Changan en Chile.

El modelo ya se encuentra disponible en su versión Luxury AT desde $19.990.000, incluyendo bonos, mientras que la versión Elite AT se sumará en los próximos meses a $21.490.000. La garantía es de cinco años o 150.000 kilómetros.