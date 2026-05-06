Desafíos del futuro: el conocimiento como pilar de las decisiones de Estado

Chile se enfrenta a un desafío crucial: cómo transformar los avances científicos y tecnológicos en decisiones de Estado que aumenten la competitividad y promuevan el desarrollo del país. Este fue el tema central de la primera sesión anual del Consejo Asesor de Congreso Futuro, un espacio inédito que congrega al ecosistema educativo chileno, autoridades del Congreso Nacional y la comunidad científica con un objetivo claro: el conocimiento debe traducirse en decisiones públicas concretas.

En un contexto marcado por transformaciones aceleradas por la tecnología, los cambios sociales y los nuevos desafíos globales, la pregunta es fundamental: ¿cómo puede Chile aprovechar estas transformaciones para asegurar su lugar en el futuro? Este interrogante fue el motor del encuentro realizado en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se presentó una hoja de ruta hacia 2027, orientada a utilizar el conocimiento como una herramienta clave para la toma de decisiones que promuevan el desarrollo y la competitividad nacional.”

El encuentro dejó claro que Chile se encuentra en un momento crucial de su historia. Emilio Rodríguez, vicepresidente del CRUCH, afirmó con contundencia: “Estamos viviendo un cambio de era significativo, no un cambio tecnológico más. En ese cambio siempre se generan oportunidades y amenazas, países que ganan y países que pierden. Las magníficas ventajas comparativas de Chile tienen que transformarse en ventajas competitivas que generen valor. El desafío requiere que nos unamos cohesionados como país, con cada una de nuestras regiones participando”.

Esta reflexión plantea la necesidad de que las autoridades y la sociedad en su conjunto comprendan el alcance de los cambios que se avecinan. El conocimiento científico y tecnológico es el puente hacia una competitividad sostenible. Pero para que Chile pueda aprovechar este conocimiento, es necesario que se traduzca en políticas públicas eficaces.

“Para que el conocimiento tenga impacto, alguien tiene que valorarlo, invertir en él y generar las condiciones para que se traduzca en mejores leyes y en el

fortalecimiento de la democracia. Tenemos la responsabilidad de que este trabajo no quede solo en reflexión, sino que se plasme en decisiones concretas”, señaló la

presidenta del Senado, Paulina Núñez.

Un Compromiso Concreto: Integrar el Conocimiento en las Políticas Públicas

La sesión anual del Consejo Asesor de Congreso Futuro también reafirmó la importancia de fortalecer el uso del conocimiento en las decisiones políticas. En este espacio, se discutió cómo las iniciativas científicas y tecnológicas deben ir más allá de los laboratorios y los círculos académicos, convirtiéndose en acciones concretas que impacten directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Tal como se destacó durante el encuentro, el conocimiento de frontera no puede quedar restringido a investigaciones o espacios especializados, sino que debe aportar directamente al desarrollo del país. Este enfoque busca un uso más eficiente de la ciencia y la tecnología en la creación de políticas públicas, un área donde Chile tiene un gran potencial para mejorar.

El senador Rojo Edwards, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, subrayó la magnitud del momento: “Estamos viviendo la revolución más importante que hemos vivido, probablemente más grande que la revolución industrial. Por eso es tan importante tener claridad sobre los desafíos, las amenazas y las oportunidades. Acá hay una unión entre nuestras universidades, la frontera del conocimiento y la política pública”.

Congreso Futuro, en su misión de organizar el pensamiento y las iniciativas de todos los actores involucrados en este proceso, presentó una hoja de ruta con un horizonte claro hacia 2027: lograr que el conocimiento sea el motor que impulse las decisiones públicas. Esta hoja de ruta, conocida como la Ruta Futuro 2026-2027, es una agenda continua que da seguimiento a las iniciativas de Congreso Futuro a lo largo del año. A través de actividades como el Congreso Futuro 2026, diálogos internacionales, y encuentros temáticos sobre turismo y longevidad, se busca crear una plataforma para que la ciencia y el conocimiento guíen las políticas del país en diversas áreas.

La ciencia y la innovación como impulso para el futuro

Dentro de este modelo, Proyecta Chile 2050 es la iniciativa que busca proyectar ese trabajo hacia el largo plazo, construyendo una visión compartida de desarrollo para el país. Impulsado como un acuerdo país, ha convocado a más de 2.000 personas organizadas en 20 mesas temáticas, generando una base de conocimiento colectivo orientada a anticipar los desafíos estructurales de Chile.

La iniciativa partió una nueva etapa bajo el concepto “Pensamiento para la Acción”, estructurada en cuatro pilares: reactivación de mesas de trabajo con expertos y

expertas, desarrollo de soluciones concretas, foco en el territorio y fortalecimiento de la incidencia en decisiones públicas.

“La posibilidad que ofrece Congreso Futuro de reunir a todas las instituciones de educación superior junto a representantes del Congreso Nacional para pensar el

futuro y también para revisar lo que estamos haciendo hoy, porque el futuro se construye desde el presente, es muy importante. Tenemos grandes desafíos, pero

también tenemos cuestionamientos sobre cómo se están realizando las cosas actualmente. Esta unidad y esta voz común, que surge de todos y todas, es de gran

relevancia intelectual y política, pues mueve al país hacia el desarrollo”, señaló la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.

El rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, afirmó que “este es un espacio de convergencia absolutamente fundamental para lograr las transformaciones que

nuestro país necesita. Ahora lo que debemos hacer es priorizar, entender cuáles son aquellos elementos que pueden producir mayor transformación en Chile”.

Desde Fundación Encuentros del Futuro, el vicepresidente ejecutivo, Guido Girardi, enfatizó el sentido de esta nueva etapa, anunciando además dos incorporaciones a la agenda: una Cumbre de Educación junto a un piloto en Valparaíso del programa Futuros Posibles, instancia que busca identificar las vocaciones de cada territorio

para construir consensos regionales. “Si no entendemos el mundo que viene, difícilmente tendremos las respuestas correctas. La complejidad de este escenario

exige que el pensamiento se transforme en acción”, afirmó.