Fiscalía y PDI llegan al Congreso por investigación contra Camila Flores por fraude al fisco

Funcionarios de la Fiscalía Regional de Valparaíso y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron la mañana de este miércoles al Congreso Nacional, en Valparaíso, en el marco de la investigación que involucra a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, por fraude al fisco.

La diligencia se concentró en las dependencias parlamentarias de la legisladora y ocurre en medio de una indagatoria dada a conocer en abril por T13, donde se apunta a delitos funcionarios cometidos durante su periodo como diputada.

Según los antecedentes de la denuncia, existiría un mecanismo informalmente conocido como “la cuota Flores”, que habría operado desde 2018 mediante contrataciones financiadas con asignaciones parlamentarias.

La acusación sostiene que el sistema se habría extendido hasta 2025 y que involucraría montos cercanos a los $300 millones.

De acuerdo con esos antecedentes, la secretaria de la parlamentaria desde 2018, Yolanda Olfos, habría cumplido un rol relevante en la coordinación de la recolección del dinero.

Durante la mañana, las diligencias seguían desarrollándose en el piso donde se ubican las oficinas de la senadora, sin confirmación oficial sobre si el allanamiento inicialmente previsto ya había sido concretado.

Nuevos antecedentes

La investigación sumó nuevos antecedentes luego que CIPER revelara que un exasesor de Flores, identificado con las iniciales JL, declaró en dos oportunidades ante Fiscalía y entregó información considerada clave para la causa liderada por la fiscal Paola Castiglione.

Según ese medio, el excolaborador aportó cartolas bancarias y registros de conversaciones vía WhatsApp que habrían permitido seguir la trazabilidad de los dineros mencionados en la denuncia original.

Además, la investigación abrió una nueva arista vinculada a posibles gestiones de lobby relacionadas con la tramitación de la Ley de Reforma Notarial y Registral.

De acuerdo con los antecedentes preliminares recopilados por CIPER, el exasesor habría vinculado a la senadora con actividades relacionadas con esa discusión legislativa, que se desarrolló durante 2025 y cuya normativa entró en vigencia el pasado 2 de abril.

La publicación también señala que Flores y su esposo, Percy Marín, mantenían vínculos con el presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, Carlos Swett, desde la época en que este último ejercía como notario en Quilpué.

Durante la tramitación de la reforma notarial, la entonces diputada participó activamente tanto en la Comisión de Constitución de la Cámara como en la Comisión Mixta revisora del proyecto.

En ese debate, Flores cuestionó que la iniciativa no entregara suficiente peso a la experiencia y trayectoria en el nombramiento de nuevos cargos notariales.

La diligencia realizada este miércoles ocurre además en la antesala de la revisión del caso por parte del Consejo de Defensa del Estado regional, organismo que este jueves presentará los antecedentes al comité penal para evaluar eventuales acciones judiciales.