Ante alza histórica de combustibles: cuánto cuesta moverse en un auto eléctrico o híbrido enchufable

En medio de uno de los incrementos más significativos en el precio de los combustibles de los últimos años, el costo de movilizarse en Chile volvió al centro de la conversación. Solo entre marzo y abril de 2026, las bencinas registraron alzas históricas impulsadas por factores internacionales —como el aumento del precio del crudo y la apreciación del dólar—, sumado a la suspensión temporal del Mepco, lo que generó un incremento inmediato cercano a los $400 por litro.

Este escenario no solo ha impactado el bolsillo de los conductores, sino que también ha acelerado el interés por alternativas más eficientes, como los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables, es más, la venta de estas nuevas tecnologías subió un 237,9%% en el mes de marzo, según el último informe de ANAC. Sin embargo, más allá del interés, surge una pregunta clave: ¿cuánto cambia realmente el costo de moverse en la práctica?

En el caso de un vehículo 100% eléctrico, y considerando carga domiciliaria con un costo de $210 por kWh, el gasto energético por cada 100 kilómetros alcanza los $3.360. En comparación, un vehículo a combustión de características equivalentes en tamaño y segmento, con un consumo mixto de 11 km/l, requiere cerca de $14.850 para recorrer la misma distancia.

Esto se traduce en un ahorro de $11.490 cada 100 kilómetros, equivalente a más de $1.149.000 al año en costos de energía, considerando un uso de 10.000 kilómetros.

Por su parte, en el caso de un híbrido enchufable, el análisis considera un escenario de uso combinado, donde los primeros 80 kilómetros se realizan en modo eléctrico y los 20 restantes utilizando combustible. Bajo esta lógica, y utilizando el mismo valor de carga domiciliaria, el costo energético total cada 100 kilómetros alcanza los $6.450, resultado de la suma entre electricidad y bencina.

En contraste, un vehículo a combustión comparable en tamaño y segmento puede llegar a los $18.150 para el mismo recorrido, lo que implica una reducción de hasta un 64% en el costo energético.

“Cuando se analiza el uso real, tanto en eléctricos como en híbridos enchufables, la eficiencia energética pasa a ser un factor clave. No solo por el impacto ambiental, sino por cómo influye directamente en el gasto mensual de las personas, especialmente en escenarios de alta volatilidad en los combustibles”, mencionan desde Volvo Cars Chile.

Estos cálculos consideran únicamente el costo energético asociado al uso de un vehículo 100% eléctrico como el Volvo EX30 Ultra o un híbrido enchufable como el Volvo XC60 Otros factores, como mantenciones o costos operacionales, pueden incidir en el costo total de propiedad.

En un escenario de alta volatilidad en los combustibles, el costo por kilómetro comienza a ganar relevancia como variable en la evaluación de compra.