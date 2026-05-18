New eVitara: el SUV urbano que inicia una nueva era para Suzuki

La electrificación continúa avanzando dentro de la industria automotriz y Suzuki decidió dar uno de sus pasos más relevantes en ese proceso con el lanzamiento del New eVitara, el primer modelo 100% eléctrico global de la marca japonesa.

Más que la llegada de un nuevo SUV, el vehículo representa el inicio de una nueva estrategia tecnológica para Suzuki, enfocada en movilidad eléctrica, eficiencia energética y conectividad, sin abandonar las características históricamente asociadas a la marca.

El modelo busca responder al crecimiento de la movilidad sustentable, manteniendo atributos vinculados a versatilidad, uso urbano y capacidades todoterreno.

Diseño SUV y enfoque aerodinámico

El nuevo modelo fue desarrollado bajo el concepto de diseño denominado “Metal Beast”, una propuesta que busca transmitir robustez y modernidad, con una arquitectura orientada a mejorar la eficiencia aerodinámica.

Entre los elementos destacados aparecen una firma lumínica Matrix LED de tres puntos, llantas de aleación de 18 pulgadas con insertos aerodinámicos y una silueta tipo coupé.

El modelo alcanza 4.275 mm de largo, 1.800 mm de ancho y 1.635 mm de alto, además de una distancia entre ejes de 2.700 mm.

El maletero fluctúa entre 306 y 310 litros según versión, ampliable hasta 562 litros con los asientos traseros plegados.

Tecnología, seguridad y confort interior

En el interior, el eVitara apuesta por un enfoque tecnológico centrado en conectividad y comodidad. El habitáculo incorpora un panel digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas integradas en un mismo módulo horizontal.

El sistema es compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, además de conectividad Bluetooth.

Dependiendo de la versión, el equipamiento incluye audio Infinity de nueve parlantes, cargador inalámbrico, iluminación ambiental configurable, techo panorámico y asientos delanteros calefaccionados.

Pero uno de los focos principales del modelo está puesto en seguridad. Desde su versión base, el eVitara incorpora siete airbags, cámara 360°, sensores de estacionamiento y sistemas como Hill Hold Control y Auto Hold.

A ello se suma un paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) de nivel dos. Entre las funciones disponibles destacan frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, alerta y asistencia de salida de carril, monitor de punto ciego y luces altas automáticas adaptativas.

Plataforma eléctrica y autonomía

El modelo está construido sobre la nueva plataforma HEARTECT-e, desarrollada específicamente para vehículos eléctricos.

Según Suzuki, esta arquitectura busca maximizar rigidez estructural, eficiencia energética y espacio interior.

El eVitara utiliza un sistema eAxle alimentado por una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 61 kWh.

La versión GL 2WD desarrolla 171 hp y 193 Nm de torque, mientras que la versión GLX 4WD alcanza una potencia combinada de 181 hp y 307 Nm de torque.

En términos de autonomía, el vehículo puede recorrer hasta 412 kilómetros en la versión GL y hasta 387 kilómetros en la GLX.

La carga rápida permite pasar del 10% al 80% de batería en aproximadamente 45 minutos, mientras que una carga lenta puede tardar cerca de nueve horas.

Mantener el ADN aventurero

Pese al salto hacia la electrificación, Suzuki sostiene que el modelo mantiene capacidades asociadas históricamente a la familia Vitara.

La versión GLX incorpora el sistema de tracción integral ALLGRIP-e, evolución eléctrica de la tecnología AWD de la marca. El sistema distribuye torque entre ambos ejes y ofrece modos Auto y Trail para superficies de baja adherencia.

El vehículo además posee 180 mm de despeje y ángulos de ataque y salida orientados a enfrentar caminos más complejos.

“El New eVitara representa un hito para nuestra marca y la nueva estrategia tecnológica global: una movilidad más eficiente, más inteligente y centrada en las personas, manteniendo intacto el ADN aventurero y confiable que caracteriza a nuestra marca”, señaló Christian Renner, gerente de Suzuki Chile.

El modelo estará disponible en ocho configuraciones de color y dos versiones principales: GL y GLX. Los precios parten en $27.990.000 para la versión GL y $32.990.000 para la GLX, incluyendo bonos.

La marca también informó que el vehículo contará con garantía de tres años o 100 mil kilómetros, mientras que los componentes eléctricos tendrán cobertura de ocho años o 160 mil kilómetros.