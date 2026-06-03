Día Mundial de la Bicicleta: llaman a reforzar prevención ante aumento de accidentes en ciclistas

Según antecedentes de CONASET y Carabineros, 8 de cada 10 incidentes que involucran a ciclistas generan lesionados, cifra que refleja la alta exposición al riesgo de quienes se desplazan sobre dos ruedas.

Esta realidad también se observa en datos de Mutual de Seguridad. Durante 2025 se registraron 727 accidentes graves asociados a bicicletas y scooters, frente a los 643 casos registrados en 2024, lo que representa un aumento cercano al 13%. De esta forma, las bicicletas y scooters constituyen el segundo tipo de vehículo con mayor cantidad de accidentes graves, solo por detrás de las motocicletas.

Asimismo, los registros muestran que la accidentabilidad grave se distribuye transversalmente entre distintos grupos etarios, aunque presenta una mayor concentración entre trabajadores de 30 a 39 años y de 40 a 60 años, precisamente segmentos que concentran una parte importante de la fuerza laboral activa.

“Cada vez más personas incorporan la bicicleta dentro de sus desplazamientos cotidianos por razones de movilidad, salud o sostenibilidad. Sin embargo, al tratarse de usuarios más expuestos, es fundamental que la prevención esté presente en cada trayecto. Un accidente en bicicleta suele tener consecuencias significativamente más severas que en otros medios de transporte debido a la ausencia de elementos de protección estructural”, señala Luis Stuven, gerente de Seguridad Vial de Mutual de Seguridad.

Frente a este escenario, Mutual de Seguridad entrega una serie de recomendaciones para promover desplazamientos más seguros:

Utilizar siempre casco certificado y correctamente ajustado.

● Incorporar elementos reflectantes y luces delanteras y traseras, especialmente en horarios de baja visibilidad.

● Respetar la señalización, los semáforos y las normas de tránsito.

● Evitar el uso de teléfonos móviles o audífonos que disminuyan la atención al entorno.

● Mantener una distancia prudente respecto de vehículos motorizados.

● Revisar periódicamente el estado de frenos, neumáticos y sistemas de iluminación de la bicicleta.

● Planificar rutas seguras y privilegiar ciclovías cuando estén disponibles.

● Mantener una conducción predecible y visible para el resto de los usuarios de la vía.

Además, destacan que avanzar hacia una movilidad más segura requiere del compromiso de todos los actores del sistema vial. La convivencia respetuosa entre peatones, ciclistas, motociclistas y conductores es clave para reducir la ocurrencia de siniestros y proteger la vida de quienes se desplazan diariamente por las calles del país.