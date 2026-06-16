Llega a Chile una versión especial que homenajea a un ícono del automovilismo

La herencia deportiva de MINI suma un nuevo capítulo en Chile. La marca anunció la llegada del MINI John Cooper Works GP Inspired Edition, una edición especial que toma como referencia al emblemático MINI John Cooper Works GP y que busca acercar el espíritu de competición de la firma británica a la conducción cotidiana.

Con una producción limitada y una estética inspirada en las pistas, el modelo pone el foco en el diseño, la exclusividad y el legado deportivo que ha acompañado a la marca durante décadas.

Un homenaje al histórico linaje GP

El nuevo MINI John Cooper Works GP Inspired Edition nace como una reinterpretación de uno de los modelos más emblemáticos y radicales desarrollados por la marca. Inspirado en el icónico MINI John Cooper Works GP, esta edición especial incorpora elementos visuales que evocan directamente el mundo de la competición y que buscan reforzar su identidad dentro de la gama.

Entre sus características destacan las gráficas exteriores exclusivas GP, desarrolladas especialmente para esta versión, además de detalles distintivos en los costados que remiten a la estética del histórico MINI GP. A ello se suma el mantenimiento del característico acabado de las llantas, uno de los rasgos más reconocibles de esta línea.

La propuesta busca ofrecer una imagen más cercana a los circuitos, combinando elementos aerodinámicos, detalles específicos de diseño y referencias al automovilismo que refuerzan su carácter deportivo.

Diseño orientado al desempeño

Uno de los aspectos más destacados del modelo es su estética inspirada en las pistas de carreras. El vehículo incorpora un completo kit aerodinámico John Cooper Works, compuesto por un spoiler trasero y distintos elementos aerodinámicos en las zonas frontal, lateral y posterior.

Estos componentes no solo refuerzan la identidad visual del automóvil, sino que también consolidan una propuesta que apunta a destacar dentro del segmento de modelos deportivos de edición especial.

La producción limitada del GP Inspired Edition también forma parte de su propuesta de valor, convirtiéndolo en una alternativa especialmente atractiva para coleccionistas y seguidores de la marca que buscan una versión diferenciada dentro del catálogo MINI.

La apuesta de MINI por la exclusividad

Desde la compañía destacan que esta edición busca conectar con los orígenes deportivos de la marca, manteniendo vigentes algunos de los elementos que han dado forma a la identidad de MINI en el ámbito del automovilismo.

“El GP Inspired Edition representa la esencia más apasionada de MINI. Es una edición que rescata la herencia deportiva de la marca y la transforma en una propuesta contemporánea para quienes valoran el diseño, la exclusividad y la emoción al volante”, Dennis Riquelme, gerente comercial, Mini Chile.

Una edición especial para los entusiastas de la marca

Con la llegada del MINI John Cooper Works GP Inspired Edition, la marca amplía su oferta en el mercado chileno con una propuesta enfocada en quienes buscan una experiencia vinculada al legado deportivo de MINI.

La combinación de elementos exclusivos, diseño inspirado en la competición y una producción limitada sitúan a esta edición como una de las versiones más distintivas de la actual gama de la firma, reforzando la conexión entre la historia de la marca y las nuevas generaciones de entusiastas del automovilismo.