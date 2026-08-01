Senapred reporta más de 200 damnificados y mantiene alerta roja entre Valparaíso y Los Lagos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó este sábado un nuevo balance de los efectos provocados por el sistema frontal que afecta a gran parte del país, informando que, entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, se contabilizan 206 personas damnificadas, 1.284 aisladas, 82 albergadas y tres lesionadas.

El reporte también da cuenta de daños relevantes en infraestructura. Hasta ahora se registran nueve viviendas destruidas, otras 86 con daños mayores y 919 con afectación menor, mientras continúan las evaluaciones en las zonas más impactadas por las lluvias y el aumento de los caudales.

En paralelo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente un aviso por el probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en sectores de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, escenario que ha llevado a reforzar el monitoreo preventivo en distintas comunas del sur del país.

Actualmente, las regiones de Ñuble y La Araucanía permanecen bajo alerta roja en todo su territorio debido a diversas emergencias derivadas del evento meteorológico. En Ñuble, la medida responde principalmente a las crecidas registradas en Ninhue, San Nicolás, Portezuelo y Trehuaco, mientras que en La Araucanía la alerta se mantiene por desbordes de cursos de agua, reportó Emol.

La misma condición también continúa vigente para las comunas de Concepción y Los Ángeles, en la Región del Biobío; La Unión, Los Lagos y Valdivia, en Los Ríos; y San Pablo, en la Región de Los Lagos.

De acuerdo con la información proporcionada por las direcciones regionales de Senapred y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), un total de 7.184 clientes permanece sin suministro eléctrico entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. La mayor afectación se concentra en el Biobío, donde se contabilizan 1.954 usuarios sin servicio.

En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación informó que continúan suspendidas las clases en establecimientos de las regiones de Ñuble y Biobío, además de las comunas de Angol y Victoria, en La Araucanía, y de diversos recintos educacionales de San Pablo, en la Región de Los Lagos.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, señaló que “los organismos del sistema regional de prevención y respuesta ante desastres se mantienen desplegados en terreno, monitoreando los puntos críticos en el tramo comprometido. También aprovechamos de hacer un llamado a las comunidades que están emplazadas en lugares cercanos a riberas de río, quebradas y zona cordillerana, a extremar las medidas de precaución, en especial dado el nuevo pronóstico para la zona sur, que indica precipitaciones moderadas e intensas”.