España refuerza control fronterizo y eleva a 67 los fallecidos en crisis migratoria en Ceuta

El Gobierno de España confirmó este sábado que la cifra de víctimas fatales por la crisis migratoria registrada en la frontera de Ceuta aumentó a 67 personas. Según informó el Ministerio del Interior, entre los fallecidos hay migrantes que murieron ahogados y otros que perdieron la vida durante una estampida mientras intentaban cruzar el rompeolas del Tarajal.

Como parte de las medidas adoptadas tras la emergencia, las autoridades españolas anunciaron la instalación de una barrera de contención de 500 metros a lo largo del rompeolas, infraestructura que se extenderá un metro bajo el nivel del mar y sobresaldrá unos 50 centímetros sobre la superficie para dificultar nuevos cruces por esa vía.

Durante la jornada, un grupo de migrantes que logró llegar nadando hasta la playa de Tarajal fue interceptado por efectivos militares, quienes los escoltaron de regreso a territorio marroquí. El Ejecutivo español sostuvo que la mayoría de las personas que ingresaron irregularmente a Ceuta durante los últimos dos días ya retornó a Marruecos.

Tras varios días marcados por el caos y la masiva llegada de migrantes, la ciudad autónoma comenzó a recuperar parte de la normalidad, aunque las autoridades locales reconocen que la situación aún dista de estar completamente estabilizada.

“La vida en esta ciudad se ha visto alterada a raíz del incidente fronterizo”, declaró el alcalde de Ceuta, Juan Jesús Vivas. “El regreso de la gente ha comenzado satisfactoriamente, pero el proceso debe completarse…La ciudad aún no ha recuperado la normalidad”, añadió.

Una evaluación distinta realizó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien afirmó que el escenario ha cambiado de manera significativa en las últimas horas.

“En menos de 48 horas, la situación en Ceuta ya no tiene nada que ver y la normalidad se está alcanzando”, declaró el secretario de Estado. Según cifras entregadas por Madrid, 48.000 de los cerca de 50.000 migrantes que ingresaron al enclave español ya habían regresado a Marruecos.

La crisis también abrió un nuevo frente político en la Unión Europea. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, criticó la decisión de Italia de suspender temporalmente el espacio Schengen con España y cuestionó la falta de solidaridad de algunos socios europeos frente a la emergencia migratoria.

“Una actitud así -motivada por prejuicios, informaciones falsas, ignorancia o intereses políticos- no solo es contraria al derecho europeo, al derecho humanitario y a los principios de solidaridad que nos unen, sino que también va en contra de los intereses a largo plazo de Europa“, escribió Sánchez en una carta dirigida a los dirigentes de las instituciones europeas.