Una nueva camioneta aterriza en Chile con foco en trabajo, tecnología y versatilidad

El mercado chileno de camionetas suma un nuevo actor. La división de pick-ups de Sinotruk comenzó oficialmente su operación en Chile junto a Empresas Indumotora, en una apuesta con la que buscará abrirse espacio en uno de los segmentos más relevantes del parque automotor local. El desembarco se concretará con Bolden como modelo de entrada, una camioneta diseñada para combinar capacidad de trabajo, equipamiento y una propuesta comercial orientada tanto a usuarios particulares como a flotas y sectores productivos.

La llegada de Sinotruk Pick-ups a Chile marca el ingreso local de la división de camionetas de una marca con trayectoria internacional en el desarrollo de vehículos comerciales. En esta nueva etapa, la operación estará a cargo de Empresas Indumotora, que sumará la firma a su portafolio en un segmento históricamente competitivo y con fuerte presencia en actividades productivas, industriales y de uso cotidiano.

John Novoa, gerente de División, señaló que están muy orgullosos de “sumar Sinotruk Pick-ups a nuestro portafolio, especialmente en un segmento tan relevante como el de camionetas, que históricamente ha tenido un rol protagónico en el mercado chileno. Por la geografía, el desarrollo industrial y las distintas necesidades productivas del país, las camionetas son vehículos fundamentales para miles de usuarios, tanto en el trabajo como en el día a día. Con esta incorporación buscamos ofrecer una nueva alternativa muy competitiva, con la mejor relación precio-calidad, versátil y confiable para quienes requieren una herramienta de alto valor”.

La incorporación también refuerza la estrategia multimarca de ADP Indumotora, que busca ampliar su ecosistema de movilidad con nuevas marcas y soluciones para distintos perfiles de clientes. En ese contexto, Bolden será el primer modelo de SINOTRUK Pick-ups en el país y la carta con la que la firma buscará posicionarse en el competitivo universo de las camionetas de entrada.

Bolden: el modelo con el que la marca busca abrirse paso en el mercado chileno

Sinotruk Bolden fue presentada a nivel mundial en el Salón de Hannover (IAA Transportation) 2024 y llega a Chile como la punta de lanza de esta expansión. La camioneta fue concebida como un modelo global, con desarrollo orientado a responder a las necesidades de distintos mercados en Medio Oriente, Europa, Asia, África y América Latina, incorporando ajustes en confort, rendimiento, tecnología y emisiones según las condiciones de cada región.

Desde la marca destacan que Bolden busca instalarse como una alternativa de entrada con una fórmula reconocible en el segmento: una combinación de precio competitivo, equipamiento, versatilidad y respaldo postventa. El modelo apunta tanto a emprendedores y pequeñas empresas como a industrias, flotas comerciales y usuarios particulares que requieren una camioneta de uso mixto.

“Sinotruk llega a Chile con una propuesta muy clara: entregar una camioneta altamente competitiva, con gran nivel de equipamiento, desempeño y versatilidad, respaldada por la experiencia de Empresas Indumotora y una infraestructura comercial y de postventa preparada para acompañar a nuestros clientes en todo el país. Nuestra meta es posicionarnos como un actor relevante dentro del segmento, impulsados por una gama Bolden capaz de responder a distintas necesidades de movilidad y trabajo”, comentó Novoa.

Una pick-up pensada para trabajo, carga y uso multipropósito

En dimensiones, Bolden se presenta con 5.365 mm de largo, 1.895 mm de ancho y 1.890 mm de alto, además de una distancia entre ejes de 3.230 mm. Entre sus atributos funcionales, la marca destaca una capacidad de carga de hasta 1.050 kilos y una zona de carga de 1.520 x 1.520 x 530 mm, elementos que la posicionan como una camioneta orientada al trabajo pesado y al uso multipropósito.

A eso se suman 220 mm de despeje, capacidad de vadeo de hasta 700 mm, ángulos de ataque y salida de 29° y 26°, respectivamente, además de neumáticos All Terrain y rueda de repuesto full size, configuración con la que apunta a responder en caminos complejos o escenarios de mayor exigencia fuera del pavimento.

En diseño, Bolden mantiene las proporciones clásicas de una pick-up mediana, pero incorpora una estética robusta, con una parrilla frontal de gran tamaño, faros angulares con firma LED en forma de boomerang, molduras negras laterales, barras de techo y una línea aerodinámica marcada. En la parte posterior, el portalón con el nombre de la marca en bajorrelieve y las luces traseras extendidas hacia el centro buscan reforzar una identidad visual de trabajo, pero con guiños más contemporáneos.

Tecnología, seguridad y equipamiento en el foco de la propuesta

Uno de los ejes con los que Sinotruk buscará competir es el equipamiento. Según versión, Bolden incorpora elementos como barra antivuelco de acero, barras de techo, sunroof, snorkel, winche delantero eléctrico de hasta 4.500 kg, faros y luces traseras LED, espejos calefaccionados y abatibles eléctricamente, sensores de lluvia y luces, además de pisaderas laterales y traseras de acceso a la zona de carga.

En el interior, la camioneta ofrece un habitáculo con líneas horizontales, enfoque ergonómico y una configuración orientada a mezclar uso laboral con confort cotidiano. Entre los elementos disponibles aparecen climatizador bi-zona, pantalla táctil de 12,3 pulgadas, clúster digital de hasta 12,3 pulgadas, cámara 360°, cargador inalámbrico, asientos eléctricos calefaccionados y ventilados, volante calefaccionado, paddle shifters y salida de corriente de 220V.

En seguridad, Bolden incluye una base con frenos ABS + EBD, control de estabilidad, control de tracción, asistente de frenado, seis airbags, inmovilizador, asistente de arranque y descenso en pendiente, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, freno de estacionamiento electrónico y Auto Hold. A eso suma una oferta de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), con control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, aviso de colisión frontal, alerta y asistencia de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, asistencia de cambio de carril y advertencia de apertura de puertas.

Motor diésel, ocho versiones y una meta de 300 unidades en seis meses

En el apartado mecánico, Bolden monta un motor diésel de 2.0 litros, capaz de entregar 188 Hp a 4.000 rpm y 420 Nm de torque entre las 1.750 y 2.500 rpm. La oferta contempla transmisión manual de seis velocidades o automática ZF de ocho marchas, además de configuraciones 4×2 y 4×4. En total, la gama estará compuesta por ocho versiones.

La estructura considera suspensión delantera independiente de doble horquilla, suspensión trasera con ballestas, dirección hidráulica y un estanque de combustible de 80 litros, configuración que apunta a responder tanto a necesidades operativas como a trayectos de mayor autonomía.

Con un precio de lanzamiento desde $16.990.000 + IVA, Sinotruk Bolden buscará instalarse como una de las alternativas más competitivas del segmento de entrada. La estrategia comercial contempla, además, un bono de financiamiento para las primeras unidades.

“Estamos entrando a un segmento altamente dinámico con una propuesta concreta, competitiva y respaldada por una marca global y la experiencia de Empresas Indumotora. Nuestra meta es comercializar 300 unidades durante los primeros seis meses, impulsados por una oferta robusta, versátil y con disponibilidad inmediata para distintos tipos de clientes, incluyendo un stock completo orientado a flotas y operaciones comerciales. Queremos que los usuarios conozcan de primera mano todo lo que Bolden puede ofrecer, por lo que invitamos a empresas, emprendedores y clientes particulares a vivir la experiencia SINOTRUK a través de nuestros test drives en todo Chile”, afirmó Novoa.