Temuco impulsa piloto de ciberseguridad para modernizar la educación técnico profesional

La formación técnico profesional de Temuco sumará nuevas competencias vinculadas a la ciberseguridad y la transformación digital, a través de un programa piloto que busca comenzar durante este año con estudiantes de tercero y cuarto medio de dos liceos técnicos de la comuna.

La iniciativa fue abordada en una reunión de trabajo encabezada por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao; el alcalde de Temuco, Roberto Neira; y el diputado José Montalva, junto con representantes de SOFOFA, el programa Explora y el Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem).

El objetivo es avanzar hacia un modelo de educación técnico profesional que incorpore conocimientos relacionados con la tecnología y las nuevas necesidades de la industria, en momentos en que la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización están modificando los procesos productivos.

El proyecto considera, además, avanzar en sistemas de certificación y microcredenciales que permitan a los estudiantes acreditar nuevas competencias y fortalecer sus posibilidades de inserción laboral.

“Hoy tuvimos una excelente reunión con el diputado, el alcalde de Temuco, nuestro equipo de Explora, SOFOFA y el equipo de educación municipal para avanzar en un piloto de ciberseguridad dirigido a estudiantes de tercero y cuarto medio de dos colegios de Temuco. Queremos trabajar para que esto comience este año”, señaló la ministra Lincolao.

La secretaria de Estado destacó que la experiencia podría posteriormente ampliarse a otros puntos del país. “Estamos muy contentos porque, si este piloto resulta exitoso, podremos proyectarlo hacia otras regiones de Chile”, agregó.

El alcalde Roberto Neira, en tanto, sostuvo que el proyecto se inserta en un proceso más amplio para actualizar la educación técnica de la comuna y vincularla con el sector productivo.

“Temuco está avanzando en una modernización completa de sus liceos técnicos. Queremos construir un ecosistema tecnológico-industrial que permita a nuestros estudiantes adquirir microcredenciales que serán fundamentales para su futuro laboral”, afirmó.

Neira destacó también la participación conjunta del sector público y privado en la iniciativa. “La educación técnica necesita modernizarse y Temuco será el primer piloto que reúne al mundo privado, representado por SOFOFA, al mundo público a través de nuestro municipio y al Gobierno mediante el Ministerio de Ciencia”, sostuvo.

“Temuco se puede transformar en un laboratorio de modernización de la educación técnica profesional”, añadió el jefe comunal.

Por su parte, el diputado José Montalva destacó que el proyecto permitirá vincular la formación de los estudiantes con nuevas oportunidades laborales y valoró la coordinación alcanzada para ponerlo en marcha.

“Temuco será la primera comuna del país en contar con un piloto de ciberseguridad para liceos técnicos. La generación de oportunidades laborales depende de iniciativas como esta, que conectan formación y desarrollo”, señaló.

El parlamentario agregó que “aquí es clave la coordinación entre la industria, la academia y el Estado” y sostuvo que la comuna debe continuar posicionándose en áreas relacionadas con la transformación digital.

La apuesta es que la experiencia desarrollada en los dos establecimientos permita evaluar posteriormente su extensión, incorporando formación especializada, certificaciones y una mayor vinculación de la educación técnico profesional con las necesidades de los sectores productivos.