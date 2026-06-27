Tecnología, seguridad y confort: las novedades del renovado SUV que llega a Chile

El segmento de los SUV continúa sumando novedades en el mercado chileno. En ese contexto, Jeep presentó la renovación del Renegade, un modelo que actualiza su propuesta con mejoras en tecnología, conectividad y equipamiento, manteniendo los rasgos de diseño y las capacidades que han caracterizado a la marca.

Renovación centrada en tecnología y habitabilidad

El New Jeep Renegade llega a Chile con una actualización enfocada en mejorar la experiencia a bordo. Disponible en las versiones Altitude y Sahara, el modelo incorpora una cabina completamente rediseñada, con un sistema multimedia de 10,1 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de siete pulgadas y una nueva consola central elevada con mayor capacidad de almacenamiento, además de salidas de aire para las plazas traseras.

Entre las novedades también se incluyen climatizador digital bizona, cargador inalámbrico para smartphones con sistema de refrigeración, encendido por botón y nuevos acabados interiores. En el caso de la versión Sahara, se agrega un asiento del conductor con regulación eléctrica.

Miguel Dowling, Brand Manager de Jeep Chile, comenta que “El Renegade ha sido uno de los modelos más representativos de Jeep en la región y esta renovación busca responder a las nuevas necesidades de los clientes, incorporando más tecnología, conectividad y confort, sin perder el espíritu aventurero y la identidad que distinguen al modelo”.

Cada versión también incorpora una propuesta de diseño interior diferenciada. Sahara apuesta por tonos beige arena con detalles naranjos, mientras que Altitude utiliza terminaciones en gris montaña con acentos azules.

Además, el vehículo mantiene los tradicionales “easter eggs” de Jeep, incorporando seis diseños ocultos distribuidos en distintos sectores del habitáculo y del exterior como parte de la identidad de la marca.

Cambios en diseño y equipamiento

En el exterior, la renovación considera nuevas parrillas delanteras inspiradas en las tradicionales siete ranuras de Jeep, junto con nuevos parachoques, luces diurnas LED y llantas de aleación de 17 o 18 pulgadas, dependiendo de la versión.

Desde el inicio de su producción, el Renegade ha superado las 700 mil unidades fabricadas, consolidándose como uno de los modelos más representativos de la marca en la región. Con esta actualización, Jeep busca reforzar ese posicionamiento incorporando mejoras en habitabilidad, conectividad y equipamiento, sin dejar de lado sus capacidades para transitar fuera del asfalto.

Motorización y sistemas de seguridad

El New Jeep Renegade estará disponible en Chile con un motor 1.3 turbo de 175 CV, asociado a una transmisión automática de seis velocidades y tracción delantera (FWD).

En materia de seguridad y asistencias a la conducción, el SUV incorpora desde las versiones de entrada seis airbags, frenado autónomo de emergencia, alerta y asistencia de cambio involuntario de carril, detector de fatiga del conductor, cámara de retroceso, freno de estacionamiento electrónico y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Dos versiones para el mercado chileno

La gama estará conformada por las versiones Altitude y Sahara, ambas equipadas con el nuevo centro multimedia de 10,1 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de siete pulgadas y conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

La versión Altitude incorpora la nueva consola central, transmisión automática de seis velocidades y un paquete de asistencias a la conducción que incluye frenado autónomo de emergencia, detector de fatiga, asistente de mantenimiento de carril, seis airbags y freno de estacionamiento electrónico.

En tanto, Sahara suma elementos orientados al confort, como el asiento del conductor con ajuste eléctrico, techo panorámico y nuevas llantas de aleación de 18 pulgadas.

Según informó la marca, el New Jeep Renegade ya está disponible en Chile con un precio promocional desde $23.490.000 para la versión Altitude y desde $25.990.900 para la versión Sahara, ambos valores con bono de marca incluido.