Publicidad

Entre Hilos: ¿Qué es el romanticismo?

Publicidad

En este nuevo episodio de la temporada 2026 de Entre Hilos, dedicada a explorar distintas escuelas de pensamiento, Francisco Castillo y Daniel Chernilo conversaron sobre el romanticismo.

El Mostrador Fuente Preferida

Esta escuela de pensamiento sostiene que el conocimiento y experiencias del mundo están fundamentalmente marcadas por las tradiciones culturales en que ellas se sitúan. Las experiencias comunes expresan una identidad profunda y esencial que surgen como parte de una forma de vida única e irrepetible. Lejos de la posibilidad de un conocimiento puramente racional, abstracto y con pretensión de universalidad, para el romanticismo la poesía, la pintura o música son más significativas para comprender el mundo que la ciencia, la matemática, o la tecnología. 

También te puede interesar: 

Ilustraciones: @pajaro_pez

 

Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad