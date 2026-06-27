Entre Hilos: ¿Qué es el romanticismo?
En este nuevo episodio de la temporada 2026 de Entre Hilos, dedicada a explorar distintas escuelas de pensamiento, Francisco Castillo y Daniel Chernilo conversaron sobre el romanticismo.
Esta escuela de pensamiento sostiene que el conocimiento y experiencias del mundo están fundamentalmente marcadas por las tradiciones culturales en que ellas se sitúan. Las experiencias comunes expresan una identidad profunda y esencial que surgen como parte de una forma de vida única e irrepetible. Lejos de la posibilidad de un conocimiento puramente racional, abstracto y con pretensión de universalidad, para el romanticismo la poesía, la pintura o música son más significativas para comprender el mundo que la ciencia, la matemática, o la tecnología.
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Ilustraciones: @pajaro_pez
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