Entre Hilos: ¿Qué es el romanticismo?

Esta escuela de pensamiento sostiene que el conocimiento y experiencias del mundo están fundamentalmente marcadas por las tradiciones culturales en que ellas se sitúan. Las experiencias comunes expresan una identidad profunda y esencial que surgen como parte de una forma de vida única e irrepetible. Lejos de la posibilidad de un conocimiento puramente racional, abstracto y con pretensión de universalidad, para el romanticismo la poesía, la pintura o música son más significativas para comprender el mundo que la ciencia, la matemática, o la tecnología.

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Ilustraciones: @pajaro_pez