Kia Chile incorporó una nueva versión automática del Soluto, el sedán de entrada de la marca y uno de sus modelos más vendidos en el país. La principal novedad es la incorporación, por primera vez, de una transmisión automática de cuatro velocidades, una alternativa dirigida a quienes priorizan una conducción más cómoda, especialmente en entornos urbanos.

Con un precio de lanzamiento de $11.490.000, esta nueva variante mantiene las características que han posicionado al Soluto dentro del segmento de sedanes compactos: amplio espacio interior, maletero de 475 litros y una mecánica conocida por su bajo costo de mantención.

La nueva versión está equipada con el motor Kappa MPI de 1,4 litros, que desarrolla 94 hp y 132 Nm de torque, ahora asociado a una transmisión automática de cuatro velocidades. Según la marca, esta configuración busca ofrecer una conducción más confortable en el uso diario, especialmente en situaciones de tráfico.

De acuerdo con la homologación del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el Soluto AT registra un consumo de combustible de 14,9 km/l en ciclo combinado y hasta 17,5 km/l en carretera. Además, cumple con la norma de emisiones Euro 6c.

Otras novedades

En materia de seguridad, incorpora airbags, frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD), control electrónico de estabilidad (ESC), asistente de partida en pendiente, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento y barras de acero en las puertas.

Una de las novedades asociadas a esta versión es que pasa a formar parte del programa Kia In, iniciativa de movilidad inclusiva de la marca orientada a personas con discapacidad física que requieren vehículos adaptados para la conducción.

“Kia Soluto es la puerta de entrada a la marca para muchos clientes en Chile. La incorporación de esta transmisión automática responde a una demanda de quienes buscaban una alternativa más cómoda para el uso diario, especialmente en ciudad”, señaló Felipe Saitua, gerente de Negocio de Kia Chile.

Desde su llegada al mercado chileno, el Soluto se ha consolidado como uno de los modelos de mayor volumen de ventas de Kia, con más de 30.000 unidades circulando en el país, según cifras de la marca.

“Su confiabilidad mecánica, facilidad de mantenimiento y bajos costos de operación han sido factores importantes en su desempeño durante estos años”, indicó Branko Markovinovic, gerente de Planificación y Producto de Kia Chile.

Garantía ampliada

Junto con el lanzamiento del Soluto AT, Kia anunció la implementación de Garantía Kia Plus 10 años, un programa que permite extender la garantía del vehículo desde los cinco años originales hasta un máximo de diez años o 200.000 kilómetros, siempre que las mantenciones se realicen en la red de servicios autorizados de la marca.

Al estar asociada al vehículo y no al propietario, la cobertura también es transferible en caso de venta, lo que puede contribuir a mantener su valor de reventa.

El nuevo Kia Soluto AT ya se encuentra disponible en la red de concesionarios Kia a nivel nacional.