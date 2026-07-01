SII pidió acceso a cuentas bancarias de empresa que abandonó obras de avenida Colón

Las obras de avenida Colón ya suman dos meses de abandono y el Ministerio de Vivienda aún está en proceso de preparación de los antecedentes técnicos y financieros que permitirán ingresar la revaluación del proyecto. Pero también aparecen nuevos antecedentes sobre Tapusa, la polémica empresa que estaba a cargo de las obras.

En una revisión de la información judicial realizada por Aquí Biobío, se encontró un documento de febrero de este año del Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana. En dicho documento, este tribunal acepta la solicitud del Servicio de Impuestos Internos (SII) para acceder a la información de las cuentas bancarias de “Tapusa Sociedad Anónima Agencia en Chile“, en los bancos Bice y BCI.

El SII fundamenta su solicitud en una serie de irregularidades encontradas en las declaraciones de la empresa, para así “verificar la efectividad de las operaciones comerciales realizadas por la requerida con supuestos proveedores y la veracidad e integridad de las declaraciones presentadas por la contribuyente, a fin de poder determinar la existencia de hechos que pudieren revestir el carácter de delito”.

El ente fiscalizador agrega que “las conductas que han sido detectadas consisten principalmente en una sobredeclaración de créditos fiscales y la de facturas provenientes de contribuyentes que presentan irregularidades tributarias, como por ejemplo que no han enterado en arcas fiscales los montos que la requerida ha declarado como Crédito Fiscal”.

Tapusa está vinculada a la investigación del megafraude tributario de la banda liderada por José Antonio Pavez Canessa. En este fraude diversas empresas acudían a la firma de Pavez Canessa, según la investigación del Ministerio Público, para así incrementar artificialmente sus costos de operación y disminuir el pago de impuestos. Entre ellas habría estado Tapusa. De hecho, el representante legal de la empresa en los años en que se habrían cometido los delitos tributarios fue querellado por el SII.

Aunque desde Tapusa sostuvieron en mayo de este año a Mega que los hechos que se investigan corresponden a 2022, el documento al que tuvo acceso Aquí Biobío explica que la información que pidió el SII en febrero de este año apunta a clarificar movimientos sospechosos mucho más recientes: “La requerida, en los meses de junio de 2024 y septiembre de 2025 sobredeclaró sus créditos fiscales por un monto de $ 760.000.000“, agregando que “en los meses de febrero, marzo, agosto, septiembre y diciembre de 2024 utilizó crédito fiscal IVA por un total de $ 1.018.438.880 proveniente de cinco proveedores, quienes presentan un comportamiento tributario irregular, entre los que se encuentra que no han declarado su débito fiscal”, dice la solicitud del SII.

Cabe destacar que según el portal InfoTransparencia, Tapusa recibió órdenes de compra por parte del Serviu y la Municipalidad de Talcahuano por más de $ 53 mil millones.

Respecto de qué pasara con las obras abandonadas por la empresa en avenida Colón, desde el Minvu explicaron que estas deben ingresar a revaluación en el Ministerio de Desarrollo Social, proceso que es indispensable para reactualizar los montos que se requieren. Según el Minvu, se espera que esa etapa acabe a más tardar en septiembre.