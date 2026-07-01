Jauría de perros asilvestrados mató a 43 ovinos en Tierra del Fuego

Un nuevo ataque de perros asilvestrados dejó 43 ovinos muertos en un predio ubicado en la comuna de Primavera, Tierra del Fuego. El hecho ocurrió esta semana en la estancia Pérez Yubero. Inicialmente se informó la muerte de 29 animales, pero la cifra aumentó a 43 una vez concluido el recorrido por el predio.

Desde 2012, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) cuenta con un procedimiento para registrar denuncias por parte de agricultores y productores por ataques de carnívoros al ganado doméstico, lo que ha permitido generar estadísticas diferenciando especies como pumas, zorros y perros.

Actualmente, los ataques de jaurías representan una amenaza persistente para la actividad ovina y difieren del comportamiento de depredadores silvestres, ya que pueden matar decenas de animales en una sola noche.

En 2024, el SAG dio a conocer que los perros causan el 29% de la depredación del ganado en Chile. Esta cifra nacional contrasta con la regional: según consignó La Prensa Austral, entre 2012 y 2025 se registraron 170 denuncias por ataques de carnívoros en la región, con cerca de 4.950 animales afectados, de los cuales el 82% corresponde a daños provocados por perros.

El episodio volvió a instalar el debate sobre eventuales cambios a la normativa vigente. El Ministerio de Agricultura informó que trabaja en modificaciones reglamentarias para fortalecer las herramientas disponibles frente a los perros asilvestrados, una problemática que se extiende por distintas zonas rurales de Magallanes.

Este ataque refleja uno de los varios desafíos que enfrenta hoy la ganadería regional, junto con fenómenos como el abigeato y los cambios en las condiciones climáticas y ambientales que afectan la actividad productiva. Son factores que, en conjunto, están aumentando la presión sobre uno de los sectores económicos más tradicionales de Magallanes.