AVATR 07 llega a Chile para marcar una nueva etapa en los SUV premium de nuevas energías

El grupo Changan continúa ampliando su presencia en el mercado de vehículos de nuevas energías en Chile con el lanzamiento de AVATR 07, un SUV premium híbrido enchufable de rango extendido (REEV) que combina propulsión eléctrica, autonomía extendida, tecnología inteligente y un alto nivel de confort.

El nuevo modelo, distribuido por Inchcape en Chile, representa el segundo integrante de la gama AVATR que llega al país y busca posicionarse en la parte alta del mercado de los SUV electrificados, con una propuesta que pone el foco en diseño, desempeño, seguridad y tecnología.

AVATR nació a partir de la colaboración tecnológica entre Changan Automobile, CATL y Huawei, una alianza que se refleja en un modelo desarrollado para integrar movilidad eléctrica, conectividad y sistemas inteligentes de asistencia a la conducción.

AVATR 07: un SUV premium con tecnología REEV

Uno de los principales atributos del nuevo AVATR 07 en Chile es su tecnología híbrida enchufable de rango extendido (REEV). El sistema combina la conducción eléctrica con un mecanismo de autonomía extendida, buscando entregar las ventajas de un vehículo eléctrico junto con mayor flexibilidad para realizar viajes de larga distancia.

El SUV está disponible en dos configuraciones: RWD de tracción trasera y AWD de tracción integral, ambas equipadas con tecnología REEV.

La versión RWD alcanza una autonomía combinada de hasta 932 kilómetros bajo ciclo WLTP, mientras que la variante AWD llega hasta 900 kilómetros. En materia de desempeño, el AVATR 07 AWD desarrolla hasta 494 hp y 595 Nm de torque, permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos.

La versión RWD utiliza un motor eléctrico trasero de 231 kW (309 hp) y 333 Nm de torque. En tanto, el sistema AWD incorpora motores eléctricos en ambos ejes, con una potencia conjunta de 369 kW (494 hp) y 595 Nm.

Ambas versiones cuentan con una batería de litio-ferrofosfato de 39,05 kWh y conector europeo CCS2. Con un cargador ultrarrápido de 120 kW, la batería puede pasar del 30% al 80% en aproximadamente 15 minutos. Con un cargador AC de 7 kW, el tiempo estimado de carga es de ocho horas.

Diseño interior y equipamiento de alta gama

La propuesta premium del AVATR 07 también se extiende al habitáculo. El SUV incorpora tapicería de cuero NAPA, asientos delanteros calefactados y ventilados y una segunda fila con asientos calefactables, reclinables y abatibles en configuración 60/40.

A esto se suma un techo panorámico de dos metros, iluminación ambiental LED y un sistema de audio Meridian que, en la versión AWD, cuenta con hasta 25 parlantes.

En materia tecnológica, el modelo incorpora una pantalla panorámica de 35,4 pulgadas, una pantalla central de 15,6 pulgadas y cargador inalámbrico de 50W para smartphones y llave AVATR.

El volante cuenta además con comandos personalizables que permiten acceder a funciones como el cambio de modo de conducción, la cámara dashcam, la visión panorámica 360°, el control crucero adaptativo y el sistema de audio.

El SUV ofrece cuatro modos de manejo —Comfort, Eco, Sport y Custom— y ocho modos escénicos, entre ellos mascota, descanso, camping, climatización, fogata, lavado, cine y niños.

Seguridad y asistencia avanzada a la conducción

El equipamiento de seguridad es otro de los pilares de la propuesta. Ambas versiones del AVATR 07 cuentan con 9 airbags, 12 sensores de estacionamiento y 16 sistemas de asistencia avanzada a la conducción (ADAS).

Entre las tecnologías incorporadas se encuentran el frenado automático de emergencia ante peatones y ciclistas (AEB-I/C/P), alerta de tráfico cruzado delantero y trasero (FCTA y RCTA), control crucero adaptativo integrado (IACC), alerta de colisión frontal (FCW), alerta de salida de carril (LDW) y centrado de carril (LCC).

También incorpora un sistema dashcam con cámara de visión de 540° y asistente de estacionamiento automático (APA), reforzando la propuesta tecnológica del modelo tanto en carretera como en maniobras urbanas.

Precio y versiones del AVATR 07 en Chile

El nuevo AVATR 07 está disponible en cuatro colores: White, Purple, Grey y Black.

Los precios de lanzamiento en Chile son:

AVATR 07 RWD: $49.990.000.

$49.990.000. AVATR 07 AWD: $53.990.000.

El modelo cuenta con una garantía de 5 años o 120.000 kilómetros, lo que ocurra primero, mientras que la batería eléctrica de alto voltaje tiene una cobertura de 8 años o 160.000 kilómetros.

Las mantenciones están programadas cada 10.000 kilómetros o 12 meses, dependiendo de cuál condición se cumpla primero.

Changan apuesta por las nuevas energías en Chile

Con el lanzamiento del AVATR 07, Changan amplía su portafolio de vehículos electrificados en Chile y fortalece su estrategia en el segmento de nuevas energías. La llegada del modelo busca combinar la transición hacia la movilidad eléctrica con una propuesta orientada a consumidores que buscan mayores niveles de tecnología, autonomía, desempeño y confort.

“AVATR 07 representa una nueva forma de entender la movilidad de alta gama. Es un vehículo que combina diseño futurista, tecnología, seguridad y una experiencia de conducción de primer nivel, incorporando además la tecnología REEV de rango extendido para entregar una solución práctica a quienes buscan dar el salto hacia las nuevas energías sin comprometer autonomía ni versatilidad. Con este lanzamiento, avanzamos en la consolidación de AVATR como uno de los referentes del segmento premium en Chile”, sostuvo Natalia Díaz, gerenta de Changan Chile.

La llegada del AVATR 07 marca así un nuevo paso en la estrategia de Changan en Chile, con un SUV que apuesta por llevar las tecnologías de electrificación, conectividad y asistencia inteligente a un segmento premium.