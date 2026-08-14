Nuevo ministro del Deporte en la mira: denuncia de Duco sobre Santiago 2023 abre flanco en La Moneda

El Gobierno buscaba cerrar rápidamente la crisis abierta por la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte, pero la elección de Francisco Riveros como su reemplazante instaló un nuevo foco de cuestionamientos: el vínculo del futuro secretario de Estado con la Corporación Santiago 2023, actualmente bajo revisión de la Contraloría.

El cruce adquirió mayor relevancia por una de las últimas gestiones realizadas por Duco antes de abandonar el gabinete. Según pudo conocer Radio Bío Bío, la entonces ministra se reunió este jueves con la contralora general, Dorothy Pérez, apenas horas antes de que se confirmara su salida del Ejecutivo.

La propia Contraloría confirmó el encuentro: “La exministra vino ayer a las 11.30 hrs a una reunión con la contralora general”.

En la cita se abordaron materias relacionadas con el Ministerio del Deporte, incluida la controversia que involucraba a Duco por el uso de un vehículo fiscal. Sin embargo, la exministra también entregó antecedentes vinculados a la auditoría que desarrolla el organismo fiscalizador sobre el cierre y las finanzas de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

En concreto, Duco expuso antecedentes sobre irregularidades relacionadas con la realización del evento deportivo. La reunión ocurrió pocas horas antes de que La Moneda confirmara su salida, luego de la polémica por haber utilizado un automóvil fiscal para asistir a una actividad con funcionarios que había sido informada como una reunión de trabajo. El episodio también terminó con la salida del subsecretario Andrés Otero.

La designación de Riveros para sucederla conecta directamente el cambio de gabinete con Santiago 2023. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el abogado se desempeñó como gerente jurídico y de Asuntos Corporativos de la corporación encargada de organizar los Juegos Panamericanos.

Su relación con el caso tuvo posteriormente otro capítulo. Con la llegada del Presidente José Antonio Kast a La Moneda, Riveros se incorporó al Segundo Piso como asesor sénior de la Presidencia y pasó a integrar el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal.

Desde esa instancia participó en la revisión de movimientos realizados por el Instituto Nacional de Deportes y el Ministerio del Deporte durante la administración de Gabriel Boric, incluyendo antecedentes relacionados con Santiago 2023.

Así, el nuevo ministro pasó de ocupar un puesto directivo dentro de la corporación organizadora de los Juegos a participar desde el Gobierno en la revisión de movimientos vinculados a ese mismo evento. Ahora quedará al frente del ministerio relacionado con la institucionalidad deportiva sometida a examen.

La situación generó cuestionamientos en el entorno de Duco. Desde su círculo apuntan a que La Moneda decidió removerla en medio de una controversia administrativa y reemplazarla por una persona que había ocupado un cargo relevante en una corporación actualmente bajo auditoría.

La revisión de Santiago 2023 se originó en una solicitud presentada en diciembre de 2025 por la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, que pidió examinar los gastos, transferencias y rendiciones de la corporación.

La entidad terminó su funcionamiento con obligaciones financieras cercanas a los $10 mil millones. Los cuestionamientos, sin embargo, se remontan a 2023, cuando Contraloría ya había detectado rendiciones pendientes de aclaración, nuevos traspasos pese a la existencia de saldos sin rendir y deficiencias en el control ejercido por el IND sobre los recursos transferidos.