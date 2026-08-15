BMW iX3 llega a Chile: el nuevo eléctrico que inaugura la nuera era de la marca

BMW inicia una nueva etapa en Chile con la llegada del nuevo iX3, el primer modelo de la marca construido sobre la denominada Neue Klasse, una nueva generación tecnológica que marcará el desarrollo de sus próximos vehículos.

Más que un nuevo SUV eléctrico, el BMW iX3 representa el punto de partida de una transformación que la marca extenderá a cerca de 40 nuevos modelos y actualizaciones durante los próximos años. La propuesta combina mayor autonomía, cargas más rápidas, nuevos motores eléctricos, una experiencia digital completamente renovada y tecnologías destinadas a hacer más eficiente la conducción.

Para quienes están pensando en un auto eléctrico, uno de los datos más relevantes es su autonomía proyectada: hasta 805 kilómetros bajo el ciclo WLTP, dependiendo de la configuración.

BMW iX3: más autonomía y menos tiempo conectado al cargador

El nuevo BMW iX3 fue concebido desde el inicio como un vehículo 100% eléctrico y utiliza la sexta generación de la tecnología BMW eDrive.

Una de las principales novedades está en sus baterías, que incorporan nuevas celdas cilíndricas. Estas permiten aumentar en 20% la densidad energética respecto de la generación anterior. En términos simples, significa que el vehículo puede almacenar más energía sin que el aumento de tamaño de la batería sea proporcional.

Pero uno de los cambios que más puede notar el conductor está en la carga.

El BMW iX3 utiliza una arquitectura eléctrica de 800 voltios, una tecnología que permite aprovechar mejor los sistemas de carga rápida. Según BMW, puede recuperar hasta 372 kilómetros de autonomía en apenas 10 minutos conectado a un cargador rápido de corriente continua.

La autonomía máxima proyectada llega a 805 kilómetros según el ciclo WLTP, una cifra especialmente relevante en un mercado donde la autonomía sigue siendo uno de los principales factores al momento de evaluar un vehículo eléctrico.

Un eléctrico que mantiene el carácter deportivo de BMW

El nuevo BMW iX3 incorpora una nueva generación de motores eléctricos desarrollados por la propia compañía. Estos entregan la potencia de manera inmediata, una característica habitual de los vehículos eléctricos, pero que en este caso busca mantener la sensación deportiva asociada a BMW.

Y aquí aparece uno de los conceptos clave de la Neue Klasse: Heart of Joy, uno de los computadores centrales que controla buena parte del comportamiento dinámico del automóvil.

Su función es coordinar, de manera mucho más rápida, elementos como la aceleración, el frenado, la recuperación de energía y la estabilidad.

La marca asegura que este sistema procesa información hasta 10 veces más rápido que las arquitecturas anteriores. El resultado buscado es una respuesta más precisa y fluida al volante.

Una nueva forma de interactuar con el auto

El cambio también se nota dentro del habitáculo. El nuevo iX3 busca que el conductor pueda interactuar con el vehículo de una manera más parecida a como lo hace con otros dispositivos digitales, pero sin perder de vista la conducción.

El modelo estrena el BMW Panoramic iDrive, un sistema que modifica la manera en que el conductor recibe información.

Uno de sus elementos más llamativos es el Panoramic Vision, que proyecta información a lo largo de la zona inferior del parabrisas. De esta manera, datos importantes pueden quedar dentro del campo visual del conductor sin tener que mirar constantemente hacia una pantalla ubicada en el centro del tablero.

El sistema se complementa con una nueva pantalla central, un volante multifunción y el sistema operativo que controla las funciones digitales del vehículo.

También mejora el asistente de voz, que incorpora nuevas voces y puede entregar sugerencias de manera más proactiva. BMW, además, anticipa una integración progresiva de modelos de lenguaje de gran escala para hacer más natural la interacción mediante comandos de voz.

El comienzo de una nueva generación de BMW

Con el nuevo iX3, BMW no solo suma un SUV eléctrico a su oferta en Chile. La marca introduce al mercado nacional la primera expresión de una arquitectura que será utilizada en buena parte de sus futuros modelos.

La Neue Klasse no es solamente una nueva plataforma para fabricar autos eléctricos. Es una nueva arquitectura que reúne electrificación, software, digitalización, eficiencia y sostenibilidad y que será utilizada como base para una nueva generación de modelos.

Mayor autonomía, cargas más rápidas, una nueva generación de motores eléctricos, más capacidad de procesamiento y una experiencia digital completamente renovada son algunas de las claves de esta nueva etapa.