Apoquindo, Gran Avenida, Vicuña Mackenna y Avenida Mapocho son algunos de los principales corredores utilizados por quienes se movilizan en scooters compartidos por Santiago. Los viajes son, en general, breves: duran entre seis y diez minutos y cumplen funciones distintas dependiendo de la comuna.

Los datos operacionales de Whoosh, correspondientes a más de 400 mil viajes realizados durante julio de 2026 en 12 comunas de la capital, muestran cómo esta modalidad de micromovilidad se ha integrado a los desplazamientos cotidianos de los santiaguinos.

Pero mientras aumenta su utilización, también crece la preocupación por la seguridad. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 501 accidentes de trayecto asociados al uso de scooters en Chile, frente a los 366 registrados en igual período de 2025.

La diferencia representa un aumento de 36,9% en un año, equivalente a 135 casos adicionales y a un promedio de 2,7 accidentes diarios durante el primer semestre.

Las Condes concentra la mayor cantidad de accidentes

En la Región Metropolitana, Las Condes aparece como la comuna con mayor número de accidentes de trayecto en scooter, con 69 casos, equivalentes al 18,8% del total considerado en el registro.

Le siguen:

La Florida: 48 casos, 13%.

48 casos, 13%. Santiago: 39 casos, 10,6%.

39 casos, 10,6%. Providencia: 33 casos, 9%.

33 casos, 9%. Ñuñoa: 19 casos, 5,2%.

El dato resulta especialmente relevante al contrastarlo con las rutas de mayor utilización. En Las Condes, los principales recorridos en scooter se concentran en Américo Vespucio Oriente, Rosario Norte, Avenida Vitacura, Padre Hurtado y Apoquindo, corredores que atraviesan sectores con alta presencia de oficinas, comercio, establecimientos educacionales y servicios.

Los viajes en esta comuna tienen una duración promedio de entre 7,8 y 8,5 minutos, según los datos operacionales de Whoosh.

De Apoquindo a Gran Avenida: las principales rutas de scooters

El mapa de desplazamientos permite observar dos grandes patrones de uso.

En las comunas del sector oriente, el scooter aparece principalmente asociado a viajes laborales, comerciales y de servicios. En Vitacura, las rutas más utilizadas corresponden a Avenida Vitacura, Nueva Costanera y Américo Vespucio Norte, con recorridos de alrededor de ocho minutos.

En Lo Barnechea, en tanto, destacan Avenida La Dehesa, Avenida Lo Barnechea, El Rodeo y Los Trapenses. Aquí los scooters conectan principalmente áreas residenciales con sectores comerciales y recreativos, en trayectos que promedian nueve minutos.

El escenario cambia en el sur de Santiago.

En San Miguel y La Cisterna, Gran Avenida aparece entre los principales ejes de desplazamiento. En ambas comunas, los viajes tienen una duración promedio de seis minutos y muestran una estrecha relación con el transporte público.

En San Miguel también destacan San Ignacio de Loyola y Alcalde Pedro Alarcón, mientras que en La Cisterna aparecen Avenida El Parrón y Elías Fernández Albano.

El scooter como conexión con el Metro

En comunas como Macul, San Joaquín y La Florida, los recorridos muestran otro de los usos que ha adquirido la micromovilidad: completar los trayectos entre el hogar, el transporte público y el destino final.

En Macul, los principales recorridos se concentran en Avenida Macul, Quilín, Escuela Agrícola y Pintor Benito Rebolledo, con viajes que duran aproximadamente seis minutos.

En San Joaquín, los desplazamientos se concentran en Carlos Valdovinos, Vicuña Mackenna, Las Industrias y Departamental, con una duración promedio de siete minutos.

La Florida registra viajes algo más extensos, de aproximadamente diez minutos, principalmente por Vicuña Mackenna, Walker Martínez, Departamental y Rojas Magallanes.

Son corredores que permiten conectar sectores residenciales con servicios, comercio y puntos de acceso al transporte público.

Renca, Cerro Navia y Quinta Normal: viajes cortos dentro del barrio

La expansión de los scooters también se observa en comunas donde el vehículo cumple una función más vinculada a la movilidad cotidiana dentro de los propios barrios.

En Renca, Cerro Navia, Quinta Normal y San Ramón, los viajes tienen una duración promedio de entre nueve y diez minutos y permiten conectar zonas residenciales con comercio, servicios públicos y transporte.

En Quinta Normal, los principales recorridos se concentran en Avenida Mapocho y Carrascal.

En Cerro Navia destacan Costanera Sur, Avenida Mapocho y Huelén.

En San Ramón, en tanto, los ejes con mayor utilización son Santa Ana, Elías Fernández Albano y Santa Rosa.

“Los recorridos muestran que el uso del scooter responde a necesidades distintas según cada comuna. En algunos sectores permite completar la conexión con el Metro o los buses y, en otros, resolver trayectos breves vinculados al trabajo, los estudios, los servicios o las compras cotidianas. En horarios de alta congestión, además, permite evitar tiempos de espera y transbordos”, explica Bernardo Barros, country manager de Whoosh en Chile.

Mujeres y jóvenes son los grupos donde más crecen los accidentes

Aunque los hombres continúan concentrando la mayoría de los accidentes de trayecto en scooter, con 56,2% del total, el aumento más pronunciado se produjo entre las mujeres.

Durante el primer semestre de 2026, los accidentes entre trabajadoras que utilizaban scooters aumentaron 52,1% respecto del mismo período de 2025. Entre los hombres, el incremento fue de 26,6%.

También destaca el comportamiento de los usuarios más jóvenes.

El grupo de 18 a 30 años pasó a ser el más afectado, concentrando el 40,6% de los accidentes y registrando un aumento de 51,5% en un año.

Le sigue el grupo de 31 a 40 años, que representa el 39% de los casos.

En conjunto, los trabajadores de entre 18 y 40 años concentran cerca de ocho de cada diez accidentes de trayecto en scooter registrados durante el semestre.

Rodillas, manos y muñecas: las lesiones más frecuentes

Las consecuencias de estos siniestros se concentran principalmente en las extremidades y articulaciones.

Entre las zonas del cuerpo más afectadas aparecen rodillas, manos, muñecas, codos, hombros y caderas, mientras que las contusiones y otras lesiones de extremidades se encuentran entre los diagnósticos más frecuentes.

La situación plantea un desafío para una modalidad de transporte que ha ganado espacio en Santiago precisamente por su capacidad para resolver viajes cortos y evitar congestiones.

Los datos de uso muestran que el scooter ya no es exclusivamente una alternativa asociada a determinados sectores de la capital. Se utiliza para llegar a oficinas en Las Condes, conectar con el Metro en San Miguel y La Cisterna, desplazarse por barrios de La Florida o resolver trayectos cotidianos en Quinta Normal, Cerro Navia y San Ramón.

El desafío, entonces, ya no es solo ampliar las alternativas de movilidad urbana, sino hacer compatible el crecimiento de los scooters con calles más seguras, usuarios mejor informados y una convivencia adecuada con peatones, ciclistas, automóviles y transporte público.