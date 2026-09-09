Día del Auto Eléctrico: pymes pueden saltar a la electromovilidad con financiamiento del 100%

Para una pequeña o mediana empresa, cambiar sus vehículos de combustión por una flota eléctrica ya no es solo una declaración de buenas intenciones ambientales; es una decisión de negocios que reduce drásticamente los gastos a fin de mes y abre puertas a clientes más exigentes. Sin embargo, el costo inicial de estos vehículos suele ser una gran barrera para los emprendedores.

En el marco del Día del Auto Eléctrico, las cifras confirman que Chile avanza rápido: según la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), durante 2025 se comercializaron 35.443 vehículos de nuevas energías, un 85,6% más que el año anterior. Además, un estudio de Ipsos reveló que el 57% de los chilenos considera atractivo conducir un vehículo eléctrico, posicionando al país muy por sobre el promedio mundial.

El financiamiento como motor de cambio real

A pesar de los ahorros a largo plazo en combustible y mantenimiento, el desembolso inicial frena a muchas pymes que necesitan cuidar su capital de trabajo diario. Entendiendo esta realidad, Bci ha transformado su Leasing Verde en una herramienta concreta de acompañamiento, permitiendo a las pymes y emprendedores del programa Nace acceder a un financiamiento de hasta el 100% del valor de vehículos eléctricos e híbridos, con plazos extendidos y seguros de amplia cobertura.

“El desafío de la electromovilidad no se trata de vender un producto financiero o simplemente cambiar un auto por otro. Se trata de sentarnos con cada pyme, entender sus rutas, sus tiempos de reparto y cómo podemos ayudarlos a ser más eficientes y competitivos sin ahogar su liquidez”, señala Héctor Silva, gerente de Pyme de Banco Bci.

Esta visión de “socio estratégico” incluye la asesoría de especialistas de Bci formados en sostenibilidad, quienes acompañan a los emprendedores desde la evaluación de la tecnología hasta que el vehículo está operando en la calle.

Un crecimiento con impacto comprobable

Las pymes están perdiendo el miedo a innovar. Entre 2022 y 2025, la cantidad de empresas que renovaron sus activos a través del Leasing Verde de Bci se multiplicó por ocho. Más aún, sólo en los primeros ocho meses de 2026, los contratos para adquirir vehículos limpios superaron en un 20% a todo lo registrado el año anterior.

“Este crecimiento nos demuestra que las pymes chilenas son el verdadero motor de la transformación sostenible del país. No solo buscan cuidar el planeta, sino asegurar el futuro de sus negocios operando con mayor inteligencia y eficiencia”, concluye Silva.