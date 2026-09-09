Carmona tildó al embajador Judd de “imprudente” tras sus dichos sobre el estallido social

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó en duros términos las recientes declaraciones del embajador de los Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre una posible intervención de grupos organizados de izquierda en el estallido social de 2019.

El representante de Donald Trump en el país señaló a CNN Chile que la inteligencia estadounidense analizó las protestas y determinaron que “los manifestantes en su gran mayoría estaban alineados ideológicamente a la izquierda”.

En diálogo con La Tercera, el líder del partido declaró que “lo que está haciendo el embajador de Estados Unidos en Chile desde que llegó es una intervención abierta y grosera, que le falta el respeto absolutamente a la contraparte, que es en este caso el gobierno que representa a Chile, dentro del gobierno del Presidente Kast, y en una cosa muy desafiante, ordena políticas que tienen que ver con la vida interna del país”.

Las declaraciones de Judd no solo gatillaron reacciones como las de Carmona. El Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por Francisco Pérez Mackenna, convocó al embajador este miércoles para que entregue toda la información que afirma tener sobre el estallido social.

El timonel comunista agregó que, si los antecedentes de Judd no resultan ser los que dice, “tiene que hacer una carta de protesta y ojalá solicitar el cambio de embajador” por parte del Ejecutivo. Asimismo, catalogó al diplomático como un activista ideológico “absolutamente imprudente”.

En la misma conversación, Carmona sumó que “uno puede sacar la siguiente conclusión: si tiene tanta seguridad de eso y tiene pruebas de un hecho tan serio (…) yo me pregunto: ‘¿Cuál es la información que tiene este embajador? ¿Por qué tiene tanta seguridad para aseverar? A no ser que esté ese mismo movimiento, o promovido, o creado, o infiltrado por la CIA, que tendría que decirlo, todos los métodos y todas las opciones que hay son negativas. Son todas (de) un papel de Estados Unidos sobre una intervención en la vida interna de Chile”.

Ante una posible intervención de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos en el desarrollo del estallido, el exsecretario general del Partido Comunista y actual líder aseguró que no posee “ninguna información que pueda afirmar eso. Pero él lo está diciendo, entonces me pregunto por qué tiene tanta certeza para intervenir en una cosa que, como yo sí soy de izquierda, tengo plena conciencia de cuál es el proceso y quién lo convocó o quién no lo convocó”.

Finalizando los cuestionamientos, la máxima autoridad del partido aprovechó de criticar la respuesta del Presidente José Antonio Kast ante las declaraciones de altos dignatarios argentinos, entre ellos el presidente Javier Milei, respecto a nuestro país y su historia.

“Ha cometido dos desaciertos de marca mayor como jefe de Estado, que no lo visten bien, según mi humilde mirada, que es haberse involucrado en la cumbre de Madrid y haber sido el anfitrión de Milei, que vino a provocarnos, que vino a intervenirnos, y que el antecedente era un litigio por la vía verbal, Chile-Argentina respecto a los límites que nos separan”, dijo. Luego, “le agregó después la intervención de Estados Unidos y su embajador reclamando políticas de subordinación de la Doctrina Donroe”, culminó Carmona.