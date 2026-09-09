Última oportunidad para ver “DRUK” y “Empieza con D, siete letras” en Teatro Mori

¿Qué ocurre cuando un día miramos la vida que hemos construido y descubrimos que algo dejó de hacer sentido?

Desde lugares completamente diferentes, esa pregunta atraviesa dos de los montajes que este 12 de septiembre se despiden de Teatro Mori: “DRUK”, adaptación teatral de la premiada película danesa “Another Round”, y “Empieza con D, siete letras”, escrita por Juan José Campanella y Ceci Monti.

Dos historias sobre personajes adultos que se enfrentan a un momento de quiebre y que, de una u otra manera, deben decidir qué hacer con la vida que tienen por delante.

DRUK: ¿cuándo dejamos de sentirnos vivos?

En Mori Parque Arauco, DRUK sigue a cuatro profesores y amigos que atraviesan la rutina, el desgaste y las preguntas propias de la mediana edad.

Martin está cansado. Su matrimonio se deteriora, sus alumnos ya no parecen conectar con él y la vida que alguna vez tuvo sentido comienza a sentirse cada vez más distante.

Es entonces cuando, junto a sus amigos, decide poner a prueba la teoría de que los seres humanos nacemos con un pequeño déficit de alcohol en la sangre y que mantener cierto nivel constante podría volverlos más creativos, relajados y felices.

Lo que comienza como un experimento entre amigos pronto empieza a afectar sus trabajos, sus relaciones y sus propias vidas.