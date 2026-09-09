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Última oportunidad para ver “DRUK” y “Empieza con D, siete letras” en Teatro Mori CULTURA Crédito: Teatro Mori

Última oportunidad para ver “DRUK” y “Empieza con D, siete letras” en Teatro Mori

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Por: El Mostrador Cultura

Dos de los montajes destacados de la temporada entran en su última semana de funciones. “DRUK”, en Mori Parque Arauco, y “Empieza con D, siete letras”, en Mori Vitacura, se despiden el próximo 12 de septiembre con dos historias que, desde lugares muy distintos, hablan de crisis y decisiones.

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¿Qué ocurre cuando un día miramos la vida que hemos construido y descubrimos que algo dejó de hacer sentido?

Desde lugares completamente diferentes, esa pregunta atraviesa dos de los montajes que este 12 de septiembre se despiden de Teatro Mori: “DRUK”, adaptación teatral de la premiada película danesa “Another Round”, y “Empieza con D, siete letras”, escrita por Juan José Campanella y Ceci Monti.

Dos historias sobre personajes adultos que se enfrentan a un momento de quiebre y que, de una u otra manera, deben decidir qué hacer con la vida que tienen por delante.

Obra “DRUK”. Crédito: Teatro Mori

DRUK: ¿cuándo dejamos de sentirnos vivos?

En Mori Parque Arauco, DRUK sigue a cuatro profesores y amigos que atraviesan la rutina, el desgaste y las preguntas propias de la mediana edad.

Martin está cansado. Su matrimonio se deteriora, sus alumnos ya no parecen conectar con él y la vida que alguna vez tuvo sentido comienza a sentirse cada vez más distante.

Es entonces cuando, junto a sus amigos, decide poner a prueba la teoría de que los seres humanos nacemos con un pequeño déficit de alcohol en la sangre y que mantener cierto nivel constante podría volverlos más creativos, relajados y felices.

Lo que comienza como un experimento entre amigos pronto empieza a afectar sus trabajos, sus relaciones y sus propias vidas.

Basada en la película danesa ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional, “DRUK” utiliza esta particular premisa para hablar de algo mucho más amplio: la amistad, la rutina, la crisis de la mediana edad y esa necesidad profundamente humana de volver a sentir entusiasmo por la propia vida.

Obra “Empieza co n D”. Crédito: Teatro Mori

Empieza con D: ¿se puede volver a empezar?

A pocos kilómetros de distancia, en Mori Vitacura, otra historia se pregunta qué hacemos cuando aquello que conocíamos desaparece.

“Empieza con D, siete letras”, escrita por Juan José Campanella y Ceci Monti y dirigida por Alexis Moreno, reúne en escena a Bastián Bodenhöfer, Marcela del Valle, César Sepúlveda y Miya Li.

La obra aborda el duelo, la soledad, las segundas oportunidades y la reinvención, siguiendo a personajes que deben aprender a relacionarse con aquello que perdieron, pero también con lo que todavía puede aparecer en sus vidas.

Porque comenzar de nuevo no necesariamente significa olvidar lo anterior. A veces significa encontrar una manera distinta de seguir adelante.

Dos maneras de enfrentarse a una vida que cambia

Una parte desde un experimento entre cuatro amigos. La otra, desde el duelo y los vínculos que aparecen cuando menos se esperan.

Pero ambas terminan encontrándose en un mismo territorio: ese momento de la adultez en que ya no basta con seguir haciendo lo que siempre hicimos.

“DRUK” y “Empieza con D, siete letras” hablan de personas que se ven obligadas a mirarse y preguntarse si todavía están viviendo la vida que quieren vivir.

Tras extender sus temporadas a pedido del público, ambas producciones tendrán sus últimas funciones en Teatro Mori el sábado 12 de septiembre.

ÚLTIMAS FUNCIONES DRUK

Teatro Mori Parque Arauco

Hasta el 12 de septiembre
Jueves, viernes y sábado – 20:00 hrs. Jueves: $20.000
Viernes y sábado: $25.000

Duración: 90 minutos +14 años

EMPIEZA CON D, SIETE LETRAS

Teatro Mori Vitacura

Hasta el 12 de septiembre
Jueves, viernes y sábado – 20:00 hrs. Jueves: $20.000
Viernes y sábado: $25.000
Duración: 105 minutos
+14 años

Entradas disponibles a través de Teatro Mori y Ticketmaster.

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