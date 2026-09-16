Haval H7 Max: el SUV híbrido de diseño boxy que apuesta por la aventura sin renunciar al confort

El mercado de los SUV vive una nueva tendencia global. Cada vez más marcas apuestan por modelos de diseño cuadrado, líneas rectas y una estética inspirada en el mundo de la aventura, pero sin perder de vista que la gran mayoría de sus usuarios pasará la mayor parte del tiempo circulando por calles urbanas y carreteras. En ese escenario aterriza en Chile el nuevo GWM Haval H7 Max, un SUV híbrido e híbrido enchufable que busca combinar presencia, tecnología, eficiencia y capacidades para escapadas fuera del asfalto.

Disponible en versiones HEV 4WD Deluxe y PHEV 4WD Deluxe, el nuevo integrante de la familia Haval llega para reforzar la estrategia de electrificación de GWM en Chile y posicionarse como una alternativa para quienes buscan un vehículo espacioso, seguro y tecnológicamente avanzado, sin renunciar a una imagen aventurera.

Diseño boxy: la aventura convertida en lenguaje visual

Uno de los aspectos más llamativos del GWM Haval H7 Max es su diseño. La marca adopta el lenguaje conocido internacionalmente como “boxy”, una tendencia que ha ganado fuerza en modelos como el Land Rover Defender, Ford Bronco o Mercedes-Benz Clase G, y que se caracteriza por líneas rectas, superficies geométricas y una apariencia robusta.

El resultado es un SUV que transmite solidez incluso antes de ponerse en marcha. Su frontal incorpora una gran parrilla y faros LED, mientras que la carrocería de formas rectangulares y proporciones generosas refuerza una imagen de fortaleza y capacidad.

La propuesta se complementa con llantas de aleación de 19 pulgadas, barras de techo, techo panorámico con apertura, espejos exteriores eléctricos con memoria y desempañador, además de una rueda de repuesto de tamaño completo ubicada en el portalón trasero.

Más que un ejercicio estético, el diseño busca responder a una demanda creciente de consumidores que quieren la sensación de estar preparados para cualquier aventura, aunque el 95% de sus desplazamientos ocurran en ciudad o carretera.

Un SUV grande que impone presencia

Con 4.800 mm de largo, 1.950 mm de ancho y 1.843 mm de alto, el Haval H7 Max se posiciona entre los SUV de mayores dimensiones de su categoría.

La distancia entre ejes alcanza los 2.738 mm, mientras que la distancia mínima al suelo llega a 218 mm, una cifra que facilita enfrentar caminos de tierra, nieve o superficies irregulares con mayor confianza.

Estas dimensiones permiten ofrecer un amplio espacio para cinco ocupantes y un maletero de 586 litros, que puede ampliarse hasta los 1.404 litros con los asientos traseros abatidos.

Son ruidos externos

Más allá de la tecnología o la potencia, uno de los elementos más interesantes del Haval H7 Max está en un aspecto que suele pasar desapercibido en las fichas técnicas: la insonorización.

GWM trabajó especialmente en este apartado incorporando parabrisas y ventanas delanteras con doble capa de vidrio laminado, materiales aislantes en el compartimiento del motor y una estructura de carrocería de alta rigidez diseñada para minimizar vibraciones y ruidos.

El resultado es una experiencia de viaje más silenciosa y relajada, especialmente en carretera, donde el confort acústico se convierte en uno de los atributos más valorados por los usuarios.

Tecnología y confort pensados para el día a día

El habitáculo combina diseño moderno, materiales de buena calidad y una experiencia tecnológica orientada a la facilidad de uso.

Entre sus principales elementos destacan una pantalla multimedia táctil de 15,6 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, cargador inalámbrico de 50 W para smartphones, climatizador bizona con salidas traseras y un sistema de audio con nueve parlantes y subwoofer.

A ello se suman volante calefaccionado revestido en ecocuero, asientos delanteros eléctricos con calefacción y ventilación, memoria para el conductor y función de bienvenida.

El modelo también incorpora una toma de corriente de 220 V que permite alimentar dispositivos externos, con una capacidad de 400 W en la versión HEV y hasta 1.200 W en la variante PHEV.

Seguridad: más de 20 asistencias avanzadas a la conducción

La seguridad es otro de los pilares del nuevo SUV híbrido de GWM.

Desde la versión de entrada incorpora seis airbags, control de descenso, asistente de partida en pendiente, monitoreo de presión de neumáticos, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y un sistema de cámaras 360° de alta definición con función de chasis transparente.

Además, integra más de 20 sistemas ADAS, entre ellos frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo inteligente, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, asistente de mantenimiento de carril y luces altas automáticas.

La versión PHEV agrega además un Head-Up Display de 9 pulgadas.

Motor híbrido de 359 hp y tracción integral 4WD

Bajo el capó, tanto la versión híbrida convencional como la híbrida enchufable utilizan una configuración formada por un motor turbo de gasolina de 1,5 litros y dos motores eléctricos, uno en cada eje.

El motor térmico entrega 147 hp y 240 Nm de torque. A ello se suma un motor eléctrico delantero de 107 hp y un motor eléctrico trasero de 201 hp.

En conjunto, el sistema desarrolla 359 hp de potencia combinada y 760 Nm de torque, cifras que lo convierten en uno de los SUV electrificados más potentes disponibles actualmente en su rango de precio.

Toda esa potencia se gestiona mediante una transmisión automática 4DHT y un sistema de tracción integral 4WD con bloqueo de diferencial trasero.

Preparado para la aventura, optimizado para el asfalto

Aunque su diseño transmite capacidades todoterreno, el Haval H7 Max está pensado para un uso más cercano a la realidad de la mayoría de los conductores.

Su combinación de tracción integral, suspensión independiente, altura libre al suelo y siete modos de conducción —Normal, Eco, Sport, Nieve, Barro, Arena y 4WD— le permite enfrentar caminos secundarios, rutas de montaña o escapadas de fin de semana con tranquilidad.

Sin embargo, el foco sigue estando en ofrecer confort, seguridad y refinamiento para quienes pasan la mayor parte de su tiempo circulando por la ciudad y la carretera.

Es precisamente ese equilibrio entre aventura y uso cotidiano donde el modelo busca marcar diferencias frente a otros SUV electrificados del mercado.

Hasta 85 kilómetros de autonomía eléctrica

La principal diferencia entre las dos versiones disponibles en Chile está en el sistema de electrificación.

La variante HEV 4WD Deluxe utiliza una batería ternaria de litio de 1,53 kWh y funciona como un híbrido autorrecargable.

Por su parte, la versión PHEV 4WD Deluxe incorpora una batería de litio-ferrofosfato de 19,09 kWh y la tecnología híbrida enchufable Hi4 desarrollada por GWM.

Gracias a este sistema puede recorrer hasta 85 kilómetros en modo completamente eléctrico, según ciclo NEDC, y alcanzar una autonomía total de hasta 930 kilómetros.

La carga rápida permite recuperar entre el 30% y el 80% de la batería en aproximadamente 24 minutos utilizando un cargador de 50 kW.

Precio del GWM Haval H7 Max en Chile

El nuevo SUV híbrido de GWM ya está disponible en Chile con los siguientes precios:

GWM Haval H7 Max HEV 4WD Deluxe: $27.490.000.

$27.490.000. GWM Haval H7 Max PHEV 4WD Deluxe: $30.990.000.

Ambos valores incluyen bonos de marca y financiamiento.

La garantía contempla cinco años o 150.000 kilómetros para el vehículo y ocho años o 160.000 kilómetros para el sistema de hibridación, lo que ocurra primero.

“Con el Haval H7 Max damos un nuevo paso en la evolución de nuestra oferta en Chile. Es un modelo que refleja cómo GWM está integrando electrificación y nuevas tecnologías sin dejar de lado atributos que siguen siendo relevantes para nuestros clientes, como la versatilidad, el espacio, la seguridad y las capacidades para enfrentar distintos tipos de terreno”, señaló Fernando Maldonado, gerente de GWM Chile.